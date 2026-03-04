Terraform Enterprise(TFE) Bring Your Own License: 유연성과 제어를 통해 기업 자동화를 간소화

IBM® Cloud에서 제공되는 Terraform Enterprise(TFE)는 조직이 코드형 인프라를 설정하고 관리하는 방식을 간소화합니다. Bring Your Own License 모델은 팀이 조직 전반에서 라이선스를 중앙 집중식으로 관리할 수 있도록 하여 제어를 강화하고 가치 실현 시간을 단축합니다.

이 접근 방식은 멀티 클라우드 제어 플레인을 지원하여 일관된 거버넌스와 보안을 가능하게 합니다. 적절한 구성을 통해 강력한 규정 준수가 요구되는 규제 환경 및 하이브리드 클라우드 환경에도 적합합니다.

IBM Cloud의 복원력 있는 인프라에서 실행되어 높은 가용성과 확장성을 제공합니다. 운영 오버헤드를 줄여 팀이 전략적 과제에 집중할 수 있도록 합니다.