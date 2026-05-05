IBM watsonx.data용 GPU 가속 소개: 비공개 기술 프리뷰

대규모 환경에서 증가하는 분석 및 AI 비용이라는 기업의 가장 시급한 과제 중 하나를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
NVIDIA GTC에서 IBM, Nvidia 및 Nestlé는 GPU 가속과 개방형 데이터 아키텍처가 결합될 때 가능한 결과를 선보였으며, 분석 워크로드를 최대 5배 더 빠르게 실행하면서 비용을 최대 83%까지 절감할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 성능과 효율성을 함께 재구성할 때 데이터 집약형 워크로드의 미래가 어떤 모습이 될 수 있는지를 보여주는 분명한 신호였습니다.
오늘 IBM은 이러한 흐름을 이어가며 watsonx.data용 GPU 가속 쿼리 처리 비공개 기술 프리뷰를 공식 발표했습니다. 이 기능은 대규모 환경에서 증가하는 분석 및 AI 비용이라는 기업의 가장 시급한 과제 중 하나를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
조직이 점점 더 복잡하고 분산된 데이터 환경 전반으로 AI 및 분석을 확장함에 따라 기존 CPU 기반 시스템은 이를 따라가는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과 분석 정보 도출 속도는 느려지고 인프라 비용은 증가하며, 데이터 팀은 더 적은 리소스로 더 많은 가치를 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. GPU 가속은 새로운 해결 방향을 제시합니다.
비공개 기술 프리뷰 고객의 초기 결과는 이 접근 방식의 실제 가능성을 보여주고 있습니다.
이러한 결과는 단순한 점진적 개선이 아닙니다. 이는 조직이 데이터 집약형 워크로드에 접근하는 방식의 근본적인 변화를 의미하며, 성능 향상과 비용 절감이 더 이상 상충 관계가 아니라 동시에 달성 가능한 결과가 되었음을 보여줍니다. 데이터 규모가 증가하고 AI 도입이 가속화됨에 따라 이러한 수준의 도약적 개선은 빠르게 경쟁 우위 요소에서 비즈니스 필수 요소로 전환되고 있습니다.
IBM은 또한 GPU 가속 watsonx.data의 “클라이언트 제로” 역할을 수행하는 CIO 조직을 통해 이 혁신을 내부적으로 적용했습니다. 초기 배포에서 IBM 팀은 GPU 가속 기반 IBM® watsonx.data Presto C++를 사용해 CPU 전용 실행 대비 최대 25배 더 빠른 쿼리 성능1을 달성했으며, 실행 시간 단축을 통해 해당 워크로드 비용을 약 80% 절감했습니다2. 이러한 결과는 해당 접근 방식의 확장성뿐 아니라 고객에게 제공하기 전에 실제 기업 환경에서 기술을 검증하려는 IBM의 노력을 보여줍니다. 이 결과는 Nvidia A100 GPU 인프라에서 수행한 IBM 텔레메트리 쿼리 워크로드 테스트를 기반으로 하며, 결과는 쿼리, 데이터 규모, 인프라, 구성 및 환경에 따라 달라질 수 있습니다.*
이 혁신의 핵심에는 단순하지만 강력한 변화가 있습니다. 바로 조인, 집계 및 필터링과 같은 연산 집약형 쿼리 작업을 CPU에서 GPU로 이전하는 것입니다. 대규모 병렬 처리를 활용함으로써 분석 워크로드는 기존 방식보다 훨씬 빠르게 실행될 수 있으며, 동시에 인프라 사용량과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
이는 단순한 성능 향상이 아니라 분석 경제성이 작동하는 방식 자체의 구조적 변화입니다. 더 빠른 쿼리는 더 빠른 의사결정을 의미합니다. 더 낮은 컴퓨팅 요구사항은 쿼리당 비용 절감으로 직접 이어집니다. 또한 더 효율적인 리소스 활용을 통해 조직은 선형적인 비용 증가 없이 분석 및 AI 워크로드를 확장할 수 있습니다.
현대화의 가장 큰 장벽 중 하나는 항상 복잡성이었습니다. 많은 성능 개선 솔루션은 SQL 재작성, 데이터 마이그레이션 또는 파이프라인 재설계를 요구합니다. GPU 가속을 사용하면 이러한 트레이드오프가 사라집니다.
이 기능은 사용자에게 완전히 투명하게 제공되며, 기존 쿼리, 데이터 형식 및 커넥터는 그대로 계속 작동합니다. 조직은 기존 워크플로를 중단하지 않고도 더 빠른 쿼리 실행, 더 높은 동시성 및 더 낮은 지연 시간의 이점을 즉시 얻을 수 있습니다. 따라서 이 기능은 혁신과 운영 안정성 간 균형이 필요한 기업 환경에 특히 적합합니다.
또한 이 솔루션은 하이브리드 환경을 위해 설계되어 오픈소스 Presto 호환성과 기업 수준 거버넌스를 유지하면서 클라우드 및 온프레미스 배포 전반에 걸쳐 원활하게 통합됩니다.
IBM은 현재 비공개 기술 프리뷰 프로그램을 통해 이 기능에 대한 접근 범위를 확대하고 있으며, 이를 통해 일부 고객은 IBM 제품 및 엔지니어링 팀과 직접 협업하고, 로드맵에 영향을 주며, 차세대 분석 성능 기능을 조기에 이용할 수 있습니다.
조직이 대규모 분석을 운영하고 있거나 AI 기반 워크로드를 검토 중이거나, 중단 없이 가격 대비 성능 향상을 모색하고 있다면 참여를 권장합니다.
IBM® watsonx.data GPU 가속 비공개 기술 프리뷰에 참여해 기업 분석의 미래를 함께 만들어 보세요.
1 *IBM Cloud에서 Presto가 실행되는 watsonx.data SaaS의 CPU 환경과, Nvidia A100 GPU 8개를 사용하는 단일 서버 기반 온프레미스 GPU 가속 인프라를 비교한 IBM 내부 텔레메트리 워크로드 테스트를 기반으로 합니다. 약 11억 5,900만 개 이상의 행으로 구성된 전체 데이터 세트에서 텔레메트리 쿼리는 GPU 4개를 사용해 1.77분 만에 완료되었으며, 이는 CPU 환경의 기존 기준치인 약 45분과 비교한 결과입니다. 결과는 테스트된 워크로드 및 구성 기준입니다. 실제 성능은 쿼리 유형, 데이터 규모, 인프라, 클러스터 구성 및 운영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2 *IBM Cloud에서 Presto가 실행되는 watsonx.data SaaS의 CPU 환경과, Nvidia A100 GPU 8개를 사용하는 단일 서버 기반 온프레미스 GPU 가속 인프라를 비교한 IBM 내부 텔레메트리 워크로드 테스트를 기반으로 합니다. 약 11억 5,900만 개 이상의 행으로 구성된 전체 데이터 세트에서 텔레메트리 쿼리는 GPU 4개를 사용해 1.77분 만에 완료되었으며, 이는 CPU 환경의 기존 기준치인 약 45분과 비교한 결과입니다. CPU 비용은 IBM Cloud의 watsonx.data SaaS 인스턴스 구성에서 IBM이 공개한 쿼리당 인스턴스 비용을 기준으로 산정되었습니다. GPU에서 실행되는 watsonx.data 테스트 온프레미스 시스템의 GPU 쿼리당 비용은 직접 제공되지 않았으며, GPU 시간당 비용이 CPU 시간당 비용의 2배라는 가정을 기반으로 추정되었습니다. 비용 계산은 실행 시간을 주요 변수로 사용합니다. 이 방법론을 기준으로 총비용은 기존 비용의 약 15~20% 수준으로 감소하는 것으로 추정되었으며, 이는 약 80~85%의 비용 절감 가능성을 의미합니다. 실제 비용은 가격, 워크로드 프로필, 인프라 구성, 사용률 및 운영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.