IBM watsonx.data용 GPU 가속 소개: 비공개 기술 프리뷰

NVIDIA GTC에서 IBM, Nvidia 및 Nestlé는 GPU 가속과 개방형 데이터 아키텍처가 결합될 때 가능한 결과를 선보였으며, 분석 워크로드를 최대 5배 더 빠르게 실행하면서 비용을 최대 83%까지 절감할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 성능과 효율성을 함께 재구성할 때 데이터 집약형 워크로드의 미래가 어떤 모습이 될 수 있는지를 보여주는 분명한 신호였습니다.

오늘 IBM은 이러한 흐름을 이어가며 watsonx.data용 GPU 가속 쿼리 처리 비공개 기술 프리뷰를 공식 발표했습니다. 이 기능은 대규모 환경에서 증가하는 분석 및 AI 비용이라는 기업의 가장 시급한 과제 중 하나를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.

조직이 점점 더 복잡하고 분산된 데이터 환경 전반으로 AI 및 분석을 확장함에 따라 기존 CPU 기반 시스템은 이를 따라가는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과 분석 정보 도출 속도는 느려지고 인프라 비용은 증가하며, 데이터 팀은 더 적은 리소스로 더 많은 가치를 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. GPU 가속은 새로운 해결 방향을 제시합니다.