AI 시대를 위한 IBM의 검증된 엔터프라이즈 소프트웨어 강화

인공지능은 기업이 핵심 운영을 지원하는 시스템과 데이터에서 가치를 창출하는 방식을 재정의하고 있습니다. 여러 산업에서 조직은 실험 단계를 넘어, AI를 활용해 패턴을 탐지하고 인사이트를 도출하며, 오랫동안 축적된 데이터 자산을 예측 및 의사결정 지원 역량으로 전환해 실질적인 비즈니스 성과 개선을 추구하고 있습니다.
많은 IBM 고객에게 이러한 목표는 복잡하고 엄격한 규제를 받는 환경에서 실현되어야 합니다. 민감한 데이터, 엄격한 규제 준수 요건, 미션 크리티컬 워크로드는 혁신을 저해하지 않으면서도 보안, 거버넌스 및 신뢰를 우선시하는 AI 접근 방식을 요구합니다.
이러한 이유로 IBM은 2026년 1분기에 널리 사용되는 IBM 소프트웨어 제품 전반에 걸쳐 광범위한 AI 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 고객이 이미 신뢰하고 사용하는 IBM 플랫폼에 에이전틱 AI를 직접 내재화하여, 기존 운영 기반 내에서 AI를 안심하고 도입할 수 있도록 합니다.
IBM의 전략은 간단합니다. 엔터프라이즈 업무가 이미 이루어지고 있는 곳에 AI를 도입하는 것입니다. 고객이 플랫폼을 재구성하거나 분리된 툴을 덧붙이도록 강요하는 대신, IBM은 AI 기반 에이전트를 자사의 주요 소프트웨어 제품에 기본적으로 통합하여 운영을 단순화하고 인사이트 도출을 가속화하며 거버넌스를 강화합니다.
이 에이전트는 반복 작업 자동화, 시스템 가시성 향상, 문제 해결 가속화, 신속하고 정확한 의사결정 지원 등 실제 엔터프라이즈 요구를 충족하도록 설계되었으며, 동시에 엔터프라이즈급 통제를 유지합니다.
2026년 1분기에 IBM은 통합, 분석, 데이터 관리, 엔지니어링, 메시징 및 공급망 운영 등 다양한 소프트웨어 영역에 걸쳐 주요 AI 기능을 제공합니다.
Db2는 관리 업무를 대폭 단순화하고 문제 해결을 가속화하며 미션 크리티컬 데이터 워크로드의 성능을 최적화하는 광범위한 AI 기반 에이전트 제품군을 도입합니다. AskDb2 Agent 및 AskDb2 Research Agent와 같은 대화형 기능은 다단계, 컨텍스트 인지형 지식 검색을 지원하여 팀이 자연어를 사용해 인사이트를 도출하고 기술 조사를 수행할 수 있도록 합니다. 전문 Db2 에이전트를 통해 성능과 신뢰성이 강화됩니다.
이러한 기능은 Db2를 관리 부담을 줄이고 기업이 전례 없는 속도와 효율성으로 데이터에서 가치를 창출할 수 있도록 하는 지능형 자가 최적화 데이터 플랫폼으로 전환합니다.
IBM Sterling Order Management System은 IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On을 통해 AI 기반 기능을 도입하여, 복잡한 옴니채널 환경에서 주문 처리 정확성을 강화하고 운영을 간소화하며 고객 경험을 향상시키는 에이전틱 커머스를 발전시킵니다. 이 플랫폼은 MCP 서버 기반으로 구축되어 UCP 기반 에이전틱 AI 흐름을 간소화하며, 커머스, 소매 및 공급망 영역 전반에서 안전한 에이전트 간 상호작용을 지원합니다. 이 툴킷에는 실무자가 책임 있고 확장 가능한 AI 도입을 추진할 수 있도록 지원하는 공급망 에이전트가 포함됩니다. 그 예는 다음과 같습니다.
이러한 AI 기능은 에이전틱 커머스 에코시스템 전반에서 탁월한 엔드투엔드 주문 경험을 제공하는 동시에, 기업이 더 높은 민첩성, 정확성 및 효율성으로 운영할 수 있도록 지원합니다.
IBM Cognos Analytics는 보고를 수작업 중심 워크플로에서 지능적이고 자율적인 실행 방식으로 전환함으로써 비즈니스 분석의 새로운 장을 여는 에이전틱 AI 기능을 도입합니다.
이러한 기능은 운영 부담을 줄이고 인사이트 도출 시간을 단축하며, 신뢰할 수 있는 분석을 조직 전반에서 더 쉽게 활용할 수 있도록 합니다.
IBM MQ는 운영 효율성을 향상시키고 문제 해결을 가속화하며 메시징 환경 전반의 신뢰성을 강화하도록 설계된 AI 기능 제품군을 도입합니다.
이러한 AI 기반 기능은 기업이 고성능의 회복탄력성을 갖춘 MQ 시스템을 유지하면서 운영 부담과 위험을 줄이도록 지원합니다.
Cloud Pak for Integration은 Kubernetes 환경에서 통합 워크로드를 보다 쉽게 관리하고 최적화할 수 있도록 지원하는 확장된 AI 기반 운영 기능을 제공합니다.
이러한 기능은 CP4I 환경에 지능형 자동화, 심층 인사이트, 높은 운영 신뢰도를 제공하여, 기업이 견고하고 안전하며 최적화된 통합 플랫폼을 유지하도록 지원합니다.
IBM® Engineering Lifecycle Management의 Engineering AI Hub는 계획 품질을 향상시키고 대규모 엔지니어링 워크플로를 가속화하도록 설계된 기능을 통해 AI 기반 혁신을 확장하고 있습니다.
최신 추가 기능인 ‘Work Item Compose 에이전트’는 Engineering Workflow Management 인터페이스 내에서 팀이 더 명확하고 완성도 높은 기능, 사용자 스토리, 작업을 신속하게 생성할 수 있도록 지원합니다. 이 에이전트는 작업 항목의 초기 초안을 자동으로 생성하고 구조화된 고품질 출발점을 제공함으로써, 조직이 계획 정확성을 높이고 반복적인 작성에 소요되는 시간을 줄이며, 팀과 프로젝트 전반에서 더 높은 일관성을 유지하도록 지원합니다. 이 기능은 핵심 엔지니어링 업무를 간소화하고 전문 팀이 창의적이고 고부가가치 제품 개발에 집중할 수 있도록 설계된 Engineering AI Hub 내 에이전트 포트폴리오에 추가됩니다.
이러한 발전은 제품 개발 전 라이프사이클 전반에 걸쳐 엔지니어링 조직이 더 높은 효율성, 일관성, 혁신을 달성하도록 지원하려는 IBM의 의지를 더욱 강화합니다.
IBM® Sterling B2B Integration SaaS는 고객이 원활하고 신뢰할 수 있는 파트너 운영을 유지하도록 지원하는 AI 강화 기능을 제공합니다.
IBM® Sterling B2B Integration SaaS InFlight Agent Add-on은 문서 조회 에이전트, 이상 탐지 에이전트, 이벤트 조회 에이전트를 포함한 여러 전문화된 에이전트를 지능적으로 오케스트레이션하여 즉각적인 가시성을 확보하고 더욱 신속한 문제 해결을 지원합니다. 자연어 검색을 통해 고객은 문서 세부 정보를 빠르게 확인하고, 이벤트 실패를 식별하며, 문서 이상 징후를 탐지할 수 있습니다.
이러한 에이전트는 근본 원인 분석을 가속화하고 운영 위험을 낮추며, 대규모 B2B 운영 환경의 복원력을 강화합니다.
App Connect Enterprise는 운영을 단순화하고 현대화를 가속화하며, 통합 환경 전반의 거버넌스를 강화하도록 설계된 강력한 AI 기반 기능 세트를 제공합니다.
이러한 AI 기능은 기업이 App Connect를 보다 지능적이고 효율적이며 복원력 있게 운영할 수 있도록 지원합니다. 또한 App Connect Enterprise는 Model Context Protocol(MCP) 툴을 통해 AI 애플리케이션과 에이전트가 엔터프라이즈 시스템과 상호 작용할 수 있도록 지원하며, 기존 통합 로직을 통해 거버넌스가 적용된 커넥터 작업을 노출합니다.
이러한 새로운 기능은 아래에 소개된 IBM의 2025년 AI 투자 성과를 확장하는 것입니다. 이는 AI를 엔터프라이즈 환경에서 실용적이고 신뢰할 수 있으며 실질적인 비즈니스 가치를 창출하는 기술로 구현하기 위한 일관된 로드맵을 보여줍니다.
Cloud Pak for Business Automation은 AI 지원 의사결정 모델링 기능을 도입하여 비즈니스 규칙의 생성과 거버넌스를 획기적으로 간소화했습니다. 의사결정 지원 에이전트는 정책 문서로부터 초기 의사결정 구조를 자동 생성하여 의사결정과 이를 뒷받침하는 로직 수립을 가속화합니다.
이 에이전트는 자연어 정책을 실행 가능한 의사결정 모델로 전환함으로써 수작업 부담을 줄이고 일관성을 높이며, 복잡한 비즈니스 규칙을 운영 환경에 적용하는 데 필요한 시간을 단축합니다. 이 기능은 비즈니스 팀과 기술 팀이 보다 효과적으로 협업하고 고부가가치 분석 및 규정 준수 활동에 집중할 수 있도록 지원하여 자동화된 의사결정 프로세스의 민첩성과 정확성을 강화합니다. 또한 Business Automation Workflow는 기존 프로세스 자동화를 대화형 경험으로 전환하고, 재플랫폼 없이 기존 투자를 유지한 채 사용자의 업무 환경에 직접 제공할 수 있도록 강화되었습니다. watsonx Orchestrate와의 긴밀한 통합을 통해 AI 에이전트는 프로세스 컨텍스트와 비즈니스 데이터를 이해할 수 있으며, 이를 통해 작업 완료를 가속화하고 수작업을 줄이며 보다 자율적이고 자기 주도적인 워크플로를 구현합니다.
AI 에이전트 기반 Workplace Assistant는 지식 근로자가 자연어를 사용해 사례를 즉시 이해하고, 작업의 우선순위를 정하며, 업무를 완료할 수 있도록 지원하여 생산성을 높이고 학습 부담을 낮춥니다.
FileNet Content Manager는 Content Assistant를 통해 AI 기반 기능을 제공함으로써 문서 이해도를 향상시키고, 핵심 비즈니스 프로세스 전반에서 비즈니스 크리티컬 정보에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 지원하며 지속적으로 진화하고 있습니다.
문서 비교 에이전트는 계약서, 의료 기록, 제안서 및 법률 문서와 같은 문서를 정밀하고 효율적으로 비교할 수 있도록 지원하여, 조직이 정확성과 일관성을 높이고 수작업 검토 부담을 줄일 수 있도록 돕습니다. 버전 비교 에이전트는 문서 초안 간 변경 사항을 명확히 분석하여 콘텐츠 검증을 간소화하고, 보다 신속하고 확신 있는 검토 및 승인 주기를 지원합니다. 또한 문서 에이전트와 리포지토리 에이전트를 통해 엔터프라이즈 콘텐츠에 대한 대화형 접근이 가능하며, FileNet 문서에서 직접 도출한 관련성 있고 컨텍스트를 이해한 응답을 제공합니다. 또한 맞춤형 요약 에이전트는 간결하고 컨텍스트에 특화된 요약을 생성하여 보다 빠른 이해와 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다.
이러한 AI 에이전트는 FileNet Content Manager를 생산성을 높이고 위험을 줄이며, 규정 준수와 보안을 저해하지 않으면서 엔터프라이즈 정보의 가치를 극대화하는 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 콘텐츠 플랫폼으로 확장합니다.
2025년 IBM Engineering Lifecycle Management는 요구사항 품질을 향상시키고 이해를 가속화하며 엔지니어링 팀 간 협업을 강화하는 AI 기반 기능인 IBM Engineering AI Hub를 도입했습니다. 여기에는 요구사항 품질 분석 에이전트가 포함되어, 엔지니어가 요구사항의 명확성을 높이고 팀 검토를 가속화하며 관리자에게 트렌드와 초기 위험에 대한 가시성을 제공합니다.
엔지니어링 어시스턴트는 글로벌 프로젝트 전반에서 요구사항을 보다 신속하게 검색하고 이해할 수 있도록 지원합니다. 작업 항목 요약 에이전트는 작업, 결함 및 기능에 대한 요약을 생성하여 커뮤니케이션을 개선합니다. 또한 MBSE 유스케이스 탐색 에이전트는 자연어 요구사항에서 유스케이스를 식별하고 IBM Rhapsody에서 해당 모델 요소를 생성하여 모델 기반 시스템 엔지니어링을 가속화합니다.
Sterling B2B Integration SaaS는 운영 가시성을 강화하고 파트너 온보딩을 간소화하며 글로벌 비즈니스 네트워크 전반에서 장애를 조기에 탐지할 수 있도록 지원하는 AI 기반 기능을 제공했습니다. 여기에는 진행 중인 트랜잭션에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 프로세스 병목을 식별하고 효율성을 개선하며 문제를 사전에 예방하는 가시성 에이전트와, 트랜잭션 또는 네트워크 트래픽에서 비정상적인 패턴을 자동으로 식별하여 고객이 문제를 확대되기 전에 조사하고 해결할 수 있도록 지원하는 이상 탐지 에이전트가 포함됩니다.
IBM은 고객이 AI를 보안성과 신뢰성을 갖춘 방식으로, 그리고 비즈니스 목표와 전략적으로 정렬된 방식으로 활용할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다. 이번 분기에 소개된 기능은 조직이 자신 있게 현대화를 추진하고 새로운 운영 인텔리전스를 확보하며 혁신적인 성과를 달성할 수 있도록 설계된 IBM의 지속적인 혁신 여정의 일환입니다. IBM은 고객이 이러한 기술을 도입하고 각 산업에서 AI 기반 혁신의 미래를 함께 만들어가는 과정에서 긴밀히 협력해 나가기를 기대합니다.
이러한 AI 기능이 제공됨에 따라 IBM은 고객이 AI 준비 노력을 시작하거나 가속화할 것을 권장합니다. 지금 애플리케이션과 인프라를 현대화하면, IBM 소프트웨어 플랫폼 전반에 걸쳐 제공되는 에이전트 기반 자동화와 인사이트를 최대한 활용할 수 있습니다.
IBM은 AI 도입을 비즈니스 목표, 규정 준수 요구사항 및 장기적 아키텍처 전략과 정렬하여 고객이 자신 있게 전진할 수 있도록 필요한 툴, 기술 및 전문성을 제공합니다.