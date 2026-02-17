AI 시대를 위한 IBM의 검증된 엔터프라이즈 소프트웨어 강화

인공지능은 기업이 핵심 운영을 지원하는 시스템과 데이터에서 가치를 창출하는 방식을 재정의하고 있습니다. 여러 산업에서 조직은 실험 단계를 넘어, AI를 활용해 패턴을 탐지하고 인사이트를 도출하며, 오랫동안 축적된 데이터 자산을 예측 및 의사결정 지원 역량으로 전환해 실질적인 비즈니스 성과 개선을 추구하고 있습니다.

많은 IBM 고객에게 이러한 목표는 복잡하고 엄격한 규제를 받는 환경에서 실현되어야 합니다. 민감한 데이터, 엄격한 규제 준수 요건, 미션 크리티컬 워크로드는 혁신을 저해하지 않으면서도 보안, 거버넌스 및 신뢰를 우선시하는 AI 접근 방식을 요구합니다.

이러한 이유로 IBM은 2026년 1분기에 널리 사용되는 IBM 소프트웨어 제품 전반에 걸쳐 광범위한 AI 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 고객이 이미 신뢰하고 사용하는 IBM 플랫폼에 에이전틱 AI를 직접 내재화하여, 기존 운영 기반 내에서 AI를 안심하고 도입할 수 있도록 합니다.