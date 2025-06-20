StreamSets SDK for Python 6.6: 더 강력한 성능, 제어 및 협업

2025년 6월 20일
StreamSets SDK for Python 6.6에는 사용자가 데이터 통합 파이프라인을 프로그래밍 방식으로 대규모로 구축, 보호 및 관리할 수 있는 강력한 새 기능이 포함되어 있습니다.
이번 릴리스에서는 SDK에 허용 가능한 값 조회, 프로젝트 지원 및 네트워크 액세스 규칙의 3가지 주요 기능을 제공합니다. 파이프라인을 처음부터 구축하든, 팀 전체에서 StreamSets를 확장하든, IP로 액세스를 보호하든, 6.6은 코드에서 필요한 모든 도구를 제공합니다.
SDK를 통해 파이프라인을 구축하는 것이 더욱 쉬워졌습니다. 지금까지 Python에서 파이프라인 정의를 스크립팅하는 사용자는 특히 UI의 드롭다운이 유일한 정보 소스인 경우 특정 단계 구성에 유효한 값을 결정하기 위해 UI 또는 문서를 참조해야 했습니다.
새로운 허용 가능한 값 메서드를 사용하면 SDK를 사용하여 지정된 구성 필드에 대한 모든 유효한 값을 프로그래밍 방식으로 쿼리할 수 있습니다. 이를 통해 동적 파이프라인을 구축하고 StreamSets를 사용자 지정 도구에 통합하는 것이 더 안정적이고 테스트 가능하며 빨라집니다.
더 이상 시행착오가 필요 없습니다. 매번 유효한 구성만 있으면 됩니다.
UI를 통해 각 필드에 대한 구성 옵션이 무엇인지 명확하게 알 수 있습니다.
SDK를 사용하면 이제 각 단계에 허용되는 값을 쿼리할 수 있습니다.
예시: 허용 가능한 값 쿼리
이전에는 공유 환경에서 여러 팀으로 구성된 개발을 관리하는 것이 어려웠습니다. 격리가 없다면 협업은 금방 혼란으로 바뀔 수 있습니다.
SDK에 프로젝트가 도입됨에 따라 이제 UI를 사용할 필요 없이 StreamSets의 내장 협업 작업 공간인 프로젝트를 프로그래밍 방식으로 생성, 구성 및 관리할 수 있습니다. 각 프로젝트는 팀의 파이프라인, 연결, 작업 및 자산에 대한 깔끔한 경계를 제공합니다. 프로젝트는 StreamSets를 멀티 테넌트, 엔터프라이즈 지원 플랫폼으로 전환합니다. 고객은 여러 인스턴스를 배포할 필요 없이 명확성, 보안 및 확장성을 얻을 수 있습니다.
하나의 인스턴스. 많은 팀. 마찰 제로.
예시: 프로젝트 관리
보안은 UI 전용 작업이 되어서는 안 됩니다.
StreamSets SDK for Python 6.6에는 전체 네트워크 액세스 규칙 관리가 도입되어 StreamSets 환경에서 인증할 수 있는 IP 집합을 정의하고 편집할 수 있는 API 수준 액세스를 제공합니다.
온보딩 자동화, 하이브리드 클라우드 전반에 StreamSets 배포, 네트워크 정책 시행 등 무엇을 하든 이제 SDK를 사용하면 나머지 인프라와 동일한 규율로 보안을 관리할 수 있습니다.
정의하세요. 시행하세요. 자동화하세요. 모두 코드를 통해 가능합니다.
SDK 예시: 네트워크 액세스 규칙 관리
StreamSets SDK for Python 6.6는 단순한 버전 업데이트가 아니라 개발자 경험, 엔터프라이즈 확장성 및 플랫폼 자동화를 한 단계 발전시킨 제품입니다. 이러한 기능은 복잡하고 규제된 환경에서 실시간 데이터 흐름을 관리하는 팀의 피드백에 대한 응답으로 구축되었습니다. 또한 StreamSets을 더욱 확장 가능하고 강력하며 엔터프라이즈급으로 사용할 수 있습니다.
SDK 6.6 릴리스는 현재 PyPI에서 사용할 수 있습니다. 문서와 샘플 코드 스니펫은 곧 제공될 예정이지만, 이미 아래 pip 명령을 실행하여 자주 사용하는 IDE에서 이러한 새로운 기능을 살펴볼 수 있습니다.