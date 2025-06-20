StreamSets SDK for Python 6.6: 더 강력한 성능, 제어 및 협업

SDK를 통해 파이프라인을 구축하는 것이 더욱 쉬워졌습니다. 지금까지 Python에서 파이프라인 정의를 스크립팅하는 사용자는 특히 UI의 드롭다운이 유일한 정보 소스인 경우 특정 단계 구성에 유효한 값을 결정하기 위해 UI 또는 문서를 참조해야 했습니다.

새로운 허용 가능한 값 메서드를 사용하면 SDK를 사용하여 지정된 구성 필드에 대한 모든 유효한 값을 프로그래밍 방식으로 쿼리할 수 있습니다. 이를 통해 동적 파이프라인을 구축하고 StreamSets를 사용자 지정 도구에 통합하는 것이 더 안정적이고 테스트 가능하며 빨라집니다.

더 이상 시행착오가 필요 없습니다. 매번 유효한 구성만 있으면 됩니다.