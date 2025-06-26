2025년 6월 26일
IBM은 무분별한 툴 확장, 체계적이지 못한 데이터 통합, 지속적인 파이프라인 재작업, 기술 격차 확대 등 기존 솔루션이 해결하지 못한 오랜 과제를 해결하기 위해 watsonx.data 통합을 출시했습니다. 이 통합은 핵심 원칙과 일치하는 가치를 제공하는 통합 컨트롤 플레인을 제공하며, 각 원칙은 고객을 위한 혜택을 확장하는 새로운 발표로 더욱 강화되었습니다.
사용자는 watsonx.data 통합을 사용하여 내장된 데이터 관측 가능성을 기반으로 배치, 실시간 스트리밍, 복제와 같은 모든 통합 스타일 및 PDF와 같은 비정형 데이터를 포함한 모든 데이터 유형에 걸쳐 재사용 가능한 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 궁극적으로 이는 팀이 통합 스타일을 사용 사례 요구 사항에 맞게 조정하고 특수 툴에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로 이는 팀이 통합 스타일을 사용 사례 요구 사항에 맞게 조정하고 관리를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
새로운 기능: 이제 IBM Cloud에서 watsonx.data 통합을 사용할 수 있으며, 사용자는 클라우드 네이티브 배포의 확장성 및 유연성과 함께 모든 통합 기능을 이용할 수 있습니다.
노코드, 로우 코드, 프로 코드 경험이 지원되므로, 사용자는 자신의 전문 지식에 맞는 툴과 인터페이스를 사용하여 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 이는 점점 커지는 기술 격차를 해결하는 데 도움이 됩니다.
새로운 기능: 새로운 AI 기반 파이프라인 어시스턴트를 통해 사용자는 자연어를 사용하여 파이프라인을 생성해 개발 속도를 높이고, 숙련도가 낮은 사용자를 위해 통합에 대한 셀프 서비스 액세스를 확장할 수 있습니다.
변화하는 스토리지 및 실행 환경에 적응하는 하이브리드 배포로 파이프라인을 구축하여 지속적인 재작성의 필요성을 줄이고 장기적인 재사용 및 유지보수성을 높입니다.
새로운 기능: 서버리스 또는 원격 엔진 실행 기능을 갖춘 AWS의 ETL/ELT 기능을 통해 고객은 한 번의 설계만으로 데이터가 있는 모든 곳에 배포할 수 있습니다.
watsonx.data integration 출시와 새로운 개선 사항은 오늘날 기업의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 세계적 수준의 선도적인 통합 기능을 제공하기 위한 IBM의 지속적인 투자를 강조합니다.
이러한 새로운 발표가 어떻게 신제품을 더욱 강력하게 만드는지 자세히 살펴보겠습니다.
오늘 IBM 팀은 IBM Cloud에서 서비스로서의 watsonx.data integration을 정식 출시하여 사용자에게 모든 통합 기능에 대한 액세스를 제공할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 이를 통해 새로운 오퍼링과 클라우드 네이티브 배포의 이점을 모두 활용할 수 있게 되었습니다. 이번 출시를 통해 사용자는 IBM의 가장 완벽한 데이터 통합 솔루션에 대한 클라우드 네이티브 액세스를 확보하여 DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication,비정형 데이터 통합을 단일 컨트롤 플레인 내에서 통합할 수 있습니다.
87%의 조직이 3가지 이상의 통합 툴에 의존하여 복잡성과 비효율성을 초래합니다. watsonx.data integration은 하나의 플랫폼에서 비정형 데이터를 포함한 모든 통합 스타일과 데이터 유형을 지원하여 이를 간소화합니다. 팀은 이제 통합 스타일에 구애받지 않고 정형 및 비정형 데이터의 수집, 변환 및 처리를 자동화할 수 있으며, 따라서 단편적인 포인트 솔루션을 수동으로 연결하는 대신 사용 사례에 맞게 스타일을 일치시킬 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
이제 DataStage에서 사용할 수 있는 IBM 데이터 통합 어시스턴트의 GA를 통해 사용자는 자신의 기술 수준에 구애받지 않고 생성형 AI 기반 어시스턴트를 활용하여 자연어로 더 빠르고 쉽게 파이프라인을 구축할 수 있습니다. watsonx Assistant 및 Granite 3.1으로 구동되는 이 어시스턴트는 의도를 설명하기만 하면 파이프라인을 생성하고 실행 가능한 함수를 추천하며 관련 문서를 표시합니다. 사용자는 지금 바로 어시스턴트를 활용하여 DataStage에서 일괄 통합 사용 사례를 위한 ETL/ELT 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 사용자의 요구 사항이 증가할수록 watsonx.data integration도 함께 발전하여 시간이 지남에 따라 추가 통합 스타일 지원도 확대될 것입니다.
데이터 볼륨과 복잡성이 급증하면서 오늘날의 데이터 팀은 더 적은 리소스로 더 빠르게 데이터를 제공해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이미 51% 이상의 조직이 IT 기술 부족으로 인한 부정적인 영향을 받고 있다고 보고했으며, 상당수는 기존 툴을 관리하는 데 필요한 기술적 전문 지식이 부족합니다. 데이터 통합 어시스턴트는 이러한 격차를 해소하여 기간 업무 및 비즈니스 기술 팀을 포함한 기술 수준 전반에 걸쳐 사용자가 셀프 서비스를 제공하고 즉시 가치를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이는 누구나 데이터 통합을 활용할 수 있게 하고 여러 특수 툴의 필요성을 없애는 데 중요한 단계입니다.
오늘부터 AWS에서 서비스형 DataStage(aaS)를 사용할 수 있으며, 이는 watsonx.data 통합을 위한 토대로 작용합니다.이번 출시를 통해 사용자는 AWS 내의 완전 관리형 DataStage 환경에서 배치, ETL 및 ELT 파이프라인을 구축할 수 있으며, 기존 클라우드 투자를 극대화하면서 최신 통합 툴을 활용할 수 있습니다. 또한 AWS에서 추가적인 watsonx.data integration 기능이 출시되면 원활한 확장이 가능합니다.
데이터 스토리지가 온프레미스 데이터 웨어하우스에서 클라우드 네이티브 데이터 레이크하우스로 발전함에 따라 엔지니어링 팀은 끊임없이 적응해야 했습니다. 오늘날 대다수의 데이터 엔지니어는 기존 파이프라인을 유지 관리하는 데 시간의 50% 이상을 소비합니다. IBM은 유연한 클라우드 우선 배포 옵션과 하이브리드 실행을 통해 이 문제를 해결합니다. 원격 엔진 실행이 지원되므로, 사용자는 AWS에서 파이프라인을 설계하되 온프레미스, 지역 간 또는 모든 데이터 센터 등 데이터가 있는 모든 곳에서 파이프라인을 실행할 수 있습니다.
이 하이브리드 모델은 데이터 이동을 줄이고, 지연과 비용을 줄이며, 보안을 강화하는 동시에 단일 스토리지 아키텍처에 대한 종속성을 제거합니다. 고객의 환경에 맞게 실행되는 클라우드 네이티브 파이프라인 개발은 온프레미스와 클라우드의 장점이 결합된 솔루션으로서, 고객이 사업을 운영하는 모든 곳에서 고객을 만나겠다는 IBM의 약속을 다시금 실현합니다.
이러한 솔루션의 출시는 최신 데이터 통합 기술을 구현하는 고객에게는 의미 있는 이정표이자 여정을 시작할 수 있는 중요한 기회입니다. IBM Cloud의 watsonx.data integration SaaS와 데이터 통합을 위한 새로운 AI 파이프라인 어시스턴트의 가용성 및 AWS의 DataStage aaS 출시는 데이터 통합을 발전시키고 오늘날 기업의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위한 IBM의 지속적인 투자를 반영합니다.