사용자는 watsonx.data 통합을 사용하여 내장된 데이터 관측 가능성을 기반으로 배치, 실시간 스트리밍, 복제와 같은 모든 통합 스타일 및 PDF와 같은 비정형 데이터를 포함한 모든 데이터 유형에 걸쳐 재사용 가능한 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 궁극적으로 이는 팀이 통합 스타일을 사용 사례 요구 사항에 맞게 조정하고 특수 툴에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로 이는 팀이 통합 스타일을 사용 사례 요구 사항에 맞게 조정하고 관리를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

새로운 기능: 이제 IBM Cloud에서 watsonx.data 통합을 사용할 수 있으며, 사용자는 클라우드 네이티브 배포의 확장성 및 유연성과 함께 모든 통합 기능을 이용할 수 있습니다.