IBM Cloud Pak for Integration 16.2로 하이브리드 통합 관리 및 운영 간소화

IBM® Cloud Pak for Integration은 완전하고 통합된 환경을 제공하는 단일 플랫폼으로 제공되는 포괄적인 소프트웨어 통합 툴 모음입니다. 이 툴 모음을 사용하면 Red Hat OpenShift에서 실행되는 복원력 있고 확장 가능하며 안전한 배포 환경에서 클라우드와 온프레미스 전반의 애플리케이션, 데이터, 시스템 및 서비스를 연결할 수 있습니다.

Cloud Pak for Integration 16.2는 하이브리드 통합 관리 및 운영을 간소화하는 향상된 기능을 제공하는 장기 지원(Long-Term Support, LTS) 릴리스입니다. 배포된 통합 환경에 대한 향상된 가시성, AI 기반 지원 및 새로운 통합 기능을 제공하며, 최대 6년간 지원을 제공합니다.