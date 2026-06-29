IBM Cloud Pak for Integration 16.2로 하이브리드 통합 관리 및 운영 간소화

Cloud Pak for Integration 16.2는 점점 더 분산되는 환경에 향상된 가시성, 제어 및 인텔리전스를 제공하여 조직이 하이브리드 통합 운영을 간소화할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Cloud Pak for Integration은 완전하고 통합된 환경을 제공하는 단일 플랫폼으로 제공되는 포괄적인 소프트웨어 통합 툴 모음입니다. 이 툴 모음을 사용하면 Red Hat OpenShift에서 실행되는 복원력 있고 확장 가능하며 안전한 배포 환경에서 클라우드와 온프레미스 전반의 애플리케이션, 데이터, 시스템 및 서비스를 연결할 수 있습니다.
Cloud Pak for Integration 16.2는 하이브리드 통합 관리 및 운영을 간소화하는 향상된 기능을 제공하는 장기 지원(Long-Term Support, LTS) 릴리스입니다. 배포된 통합 환경에 대한 향상된 가시성, AI 기반 지원 및 새로운 통합 기능을 제공하며, 최대 6년간 지원을 제공합니다.
VM에 IBM® App Connect를 배포한 고객은 이제 단일 Platform UI 창에서 VM과 OpenShift 클러스터 전반에 배포된 모든 인스턴스를 확인하고 관리할 수 있습니다.
여러 환경을 함께 운영하는 조직은 기존 VM 기반 통합을 변경하지 않고도 중앙 집중식 가시성, 간소화된 일상 관리 및 더욱 신속한 문제 해결이라는 즉각적인 이점을 얻을 수 있습니다. 고객은 통합 환경이 당분간 VM에 그대로 유지되더라도 Platform UI만 OpenShift에 배포하여 이 기능을 활용하면서 현대화를 계속 추진할 수 있습니다.
이전 기술 미리 보기 버전을 기반으로 한 Agentic AI 기능이 이제 16.2에서 정식으로 제공됩니다.
Platform UI 사용자는 자연어로 질문하여 Cloud Pak for Integration 환경의 상태를 파악하고, 문제를 식별하며, 문제를 빠르고 간편하게 해결할 수 있는 방법에 대한 제안을 받을 수 있습니다. 에이전트 배포는 선택 사항입니다. 에이전트를 배포하려면 CP4I 사용 권한과 IBM® watsonx.ai SaaS 연결이 필요합니다. 라이선스 기준으로는 하나의 클러스터 내에 Agent 기능이 포함된 Platform UI 인스턴스 5개가 Cloud Pak for Integration VPC 사용 권한 1개를 사용합니다. 사용자는 AI 기능의 출력 결과를 활용하는 방식에 대한 통제권과 책임을 계속 유지합니다.
이전에는 IBM® webMethods Hybrid Integration Control Plane SaaS에서만 제공되던 새로운 엔드투엔드 모니터링 및 추적 기능이 이제 포함됩니다. 이 기능을 사용하면 개별 트랜잭션이 여러 통합 인스턴스(IBM® MQ, App Connect, API Connect)를 거쳐 흐르는 과정을 추적할 수 있어 문제를 더욱 쉽게 디버깅하고 복잡한 시스템 문제를 해결할 수 있습니다.
이제 Cloud Pak for Integration에 포함된 IBM API Connect 12.1은 Federated API Management를 지원하며, 이를 통해 새로운 IBM® DataPower Nano Gateway와 타사 API 게이트웨이를 비롯한 다양한 API 게이트웨이를 단일 API Connect 솔루션의 일부로 여러 환경에 배포할 수 있습니다. 이를 통해 클라우드와 온프레미스 시스템 전반에 걸친 API 관리 솔루션을 더욱 유연하게 운영할 수 있습니다.
Cloud Pak for Integration 16.2는 수정된 Support Cycle-2 라이프사이클을 따르며, 기본 지원 2.5년, 새로운 수정 사항이 포함된 연장 지원 1년, 새로운 수정 사항 없이 제공되는 연장 지원 2.5년으로 총 6년의 지원을 제공합니다. 이번 릴리스는 현재의 16.1 장기 지원(Long Term Support, LTS) 릴리스를 대체하며, 16.1은 2026년 말까지 기본 지원이 제공됩니다. 고객은 이 장기 지원(LTS) 릴리스를 선택하거나, 장기 지원 릴리스 사이에 제공되는 수정 릴리스를 통해 보다 자주 제공되는 기능 개선 사항을 활용할 수 있습니다.
이러한 기능 향상을 통해 조직은 운영 복잡성을 줄이고, 복원력을 강화하며, 더욱 높은 유연성과 신뢰를 바탕으로 통합 환경을 현대화할 수 있습니다.
컨테이너와 가상 머신 전반의 통합을 관리하거나, 복잡한 트랜잭션 흐름의 문제를 해결하거나, 여러 게이트웨이에 걸친 API를 관리하는 경우에도 IBM Cloud Pak for Integration 16.2는 팀이 더욱 효율적으로 운영하고, 조직의 속도에 맞춰 현대화를 추진하며, 엔터프라이즈 규모의 복원력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
Unified Management, 새로운 Agentic AI 기능 및 Cloud Pak for Integration 16.2의 다양한 개선 사항에 대해 알아보려면 IBM 전문가(SME)와 라이브 데모를 예약하거나 대화형 데모를 시청해 보세요.
이번 강력한 새 릴리스를 통해 고객의 통합 운영을 더욱 간소화하고 확장할 수 있도록 지원하겠습니다.