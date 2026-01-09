IBM® Cloud Pak for Integration 16.1.3를 통한 통합 운영의 간소화 및 확장

허브 내 통합 관리 클러스터에 대한 생성, 업데이트 및 삭제 지원을 통해 전체 수명 주기 전반의 엔드투엔드 관리가 가능해졌습니다. 통합 관리는 Cloud Pak for Integration 16.1.2에서 추가된 기능으로 단일 플랫폼 UI 창에서 여러 OpenShift 클러스터에 배포된 통합 인스턴스에 대한 가시성을 확보하고 관리할 수 있도록 지원합니다.

초기 릴리스에서는 원격 통합 인스턴스를 클릭하여 해당 인스턴스의 업데이트와 관리를 활성화하는 방식이었습니다. 이제 Cloud Pak for Integration 16.1.3를 통해 플랫폼 UI 내의 로컬 및 원격 인스턴스를 단일 UI 창에서 직접 관리할 수 있습니다. 새로운 인스턴스를 원활하게 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있어 시간은 단축되고 운영 복잡성은 줄어듭니다.

통합 관리 및 개별 플랫폼 UI 모두에서 사용할 수 있는 상태 요약 배너가 제공되어 배포된 통합 인스턴스의 수와 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.