IBM® Cloud Pak for Integration 16.1.3를 통한 통합 운영의 간소화 및 확장
통합 관리의 강화된 기능으로 어떤 OpenShift 클러스터에서도 직접 통합 업데이트를 수행할 수 있으며 에이전트 기능을 통해 운영 건전성 및 문제 해결 능력이 향상되었습니다. 또한 연방 기관 환경에 대한 지원 범위도 확대되었습니다.
통합 관리의 강화된 기능으로 어떤 OpenShift 클러스터에서도 직접 통합 업데이트를 수행할 수 있으며 에이전트 기능을 통해 운영 건전성 및 문제 해결 능력이 향상되었습니다. 또한 연방 기관 환경에 대한 지원 범위도 확대되었습니다.
IBM Cloud Pak for Integration은 단일화된 통합 환경 내에서 포괄적인 소프트웨어 통합 툴 세트를 제공합니다.
이 툴 세트를 사용하면 Red Hat OpenShift 기반의 관리형, 확장형 및 보안 배포 환경을 통해 클라우드 또는 온프레미스 환경 전반에서 애플리케이션, 데이터, 시스템 및 서비스를 연결할 수 있습니다. 또한 Cloud Pak for Integration은 다른 IBM Cloud Pak 제품과 함께 설치할 수 있어 어떤 클라우드나 IT 인프라에서도 빠른 애플리케이션 구축과 현대화를 지원합니다.
Cloud Pak for Integration 16.1.3는 다음과 같은 4가지 핵심 기능을 추가하는 수정 레벨 업데이트입니다.
허브 내 통합 관리 클러스터에 대한 생성, 업데이트 및 삭제 지원을 통해 전체 수명 주기 전반의 엔드투엔드 관리가 가능해졌습니다. 통합 관리는 Cloud Pak for Integration 16.1.2에서 추가된 기능으로 단일 플랫폼 UI 창에서 여러 OpenShift 클러스터에 배포된 통합 인스턴스에 대한 가시성을 확보하고 관리할 수 있도록 지원합니다.
초기 릴리스에서는 원격 통합 인스턴스를 클릭하여 해당 인스턴스의 업데이트와 관리를 활성화하는 방식이었습니다. 이제 Cloud Pak for Integration 16.1.3를 통해 플랫폼 UI 내의 로컬 및 원격 인스턴스를 단일 UI 창에서 직접 관리할 수 있습니다. 새로운 인스턴스를 원활하게 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있어 시간은 단축되고 운영 복잡성은 줄어듭니다.
통합 관리 및 개별 플랫폼 UI 모두에서 사용할 수 있는 상태 요약 배너가 제공되어 배포된 통합 인스턴스의 수와 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.
여기에는 연방 정보 처리 표준(FIPS) 및 2014년 연방 정보 보안 현대화법(FISMA) 지원, 감사 및 접근성 준수 그리고 IPv6 지원이 포함됩니다. 이러한 표준을 준수하는 것은 일부 미국 정부 기관과 연방 기관에 필수적일 수 있습니다.
또한 이러한 기능 중 상당수는 일반 조직에도 유용한 업데이트가 될 것입니다. 이는 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 보안 소프트웨어 개발 프레임워크(SSDF)를 준수합니다.
Cloud Pak for Integration은 OpenShift의 신규 버전 출시 후 30일 이내에 해당 버전을 지원하는 것을 목표로 합니다.
Cloud Pak for Integration 16.1.3에는 Red Hat OpenShift 4.19 및 4.20에 대한 지원이 포함되어 있습니다. Red Hat OpenShift 4.20에는 '인플레이스 파드 수직 확장'을 지원하는 Kubernetes 1.33이 포함됩니다. 이 기능은 특히 IBM® App Connect Enterprise와 함께 Cloud Pak for Integration 배포 환경을 사용하는 고객에게 큰 이점을 제공할 수 있습니다.
현재 IBM 기술 프리뷰 형태로 제공되며 Cloud Pak for Integration 16.1.3에서는 AI 에이전트를 배포해 사용할 수 있습니다. 이 AI 에이전트는 고객이 자연어를 사용해 환경 내에서 발생하는 상황을 파악하고 문제를 해결하는 방법을 찾을 수 있도록 설계되었습니다. 기술 프리뷰는 2026년 3월 31일까지 이용 가능합니다.
에이전트 조기 액세스 프로그램에 참여하여 자체 환경이나 IBM 샌드박스에서 직접 기능을 체험해 보세요.
이번 개선 사항은 조직이 통합 운영을 간소화하고 AI 기반의 인사이트를 통해 의사 결정을 개선하며 하이브리드 및 규제 환경 전반에서 자신 있게 운영할 수 있도록 지원합니다.