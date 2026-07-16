AWS용 사전 작성된 Sentinel 정책으로 Terraform의 정책 도입 간소화

HashiCorp와 AWS가 공동 개발한 사전 작성 정책 라이브러리는 코드형 정책 기반 인프라 워크플로를 보다 쉽게 도입할 수 있도록 지원합니다.
AWS용 사전 작성된 Sentinel 정책 세트가 이제 정식 출시되어 Terraform Registry에서 사용할 수 있습니다. 이 정책 세트는 조직이 업계 표준을 준수할 수 있도록 특별히 작성되었으며, 인프라 정책 시행의 도입 장벽을 낮춰 줍니다.
이번 릴리스를 통해 복잡한 거버넌스 과제를 해결할 수 있는 즉시 활용 가능한 솔루션을 제공하고, 속도와 보안 사이에서 타협하지 않고도 조직이 더욱 빠르게 업무를 추진할 수 있도록 지원하고자 합니다. 이번 공동 개발은 AWS의 클라우드 인프라와 HashiCorp의 자동화 및 보안 기능을 결합했을 때 얻을 수 있는 고유한 가치를 보여줍니다.
Sentinel은 코드형 정책을 구현할 수 있는 임베드형 프레임워크로, HashiCorp Terraform 및 기타 HashiCorp 제품의 인프라 구성에 대해 논리 기반 정책 시행 기능을 제공합니다. 이 접근 방식은 조직이 정책을 애플리케이션 코드처럼 관리할 수 있도록 하므로, 정책 코드를 버전 관리하고, 감사하고, 테스트하며, 조직 전반의 이해관계자가 쉽게 이해할 수 있습니다.
Sentinel 정책은 Terraform 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제어하여 인프라 프로비저닝이 정해진 기준을 초과하지 않도록 하고, 안전하지 않거나 규정을 준수하지 않는 구성을 차단합니다.
Sentinel은 대규모 클라우드 거버넌스를 보장하는 강력한 툴이지만, 코드형 정책 워크플로를 도입하는 과정이 어렵고 많은 시간이 소요될 수 있다는 점도 잘 알고 있습니다. 특히 정책을 처음부터 직접 작성할 인력과 전문성이 부족한 조직에서는 이러한 어려움이 더욱 큽니다. 정책을 처음부터 작성하면 정책 개발과 구현이 크게 지연될 수 있으며, 인적 오류와 잘못된 구성의 위험도 높아질 수 있습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 HashiCorp와 AWS는 보안, 규정 준수 및 운영 효율성을 포함한 다양한 사용 사례를 지원하는 사전 작성 정책 라이브러리를 공동 개발했습니다. 이 정책들은 업계에서 오랜 경험을 쌓은 전문가들이 작성했으며, 신뢰성과 효율성을 보장하기 위해 테스트와 검증을 거쳤습니다. 또한 이러한 정책은 사용자 지정이 가능하므로 조직의 요구 사항에 맞게 빠르게 조정할 수 있습니다.
이러한 정책은 Center for Internet Security(CIS) 기준을 준수하도록 AWS 서비스를 대상으로 작성되었습니다. CIS는 전 세계 사이버 보안 전문가들의 합의를 바탕으로 마련된 구체적인 구성 권장 사항을 제공하는 비영리 단체입니다. 사전 작성된 정책 세트는 CIS AWS Foundation Benchmarks v1.2, v1.4 및 v3.0을 지원하며, 지원 대상 서비스는 다음과 같습니다.
이제 사용자는 Terraform Registry 정책 라이브러리 또는 CIS 정책 GitHub 리포지터리에서 이러한 정책을 확인할 수 있습니다. Sentinel의 기본 통합 기능을 통해 사용자는 정책 세트를 HCP Terraform 조직에 빠르게 배포할 수 있습니다. Terraform 모듈을 사용하여 CIS 정책 세트를 온보딩할 수도 있습니다.
사전 작성된 Sentinel 정책 세트를 실행하는 방법은 관련 문서를 참조하세요.
HCP Terraform을 무료로 사용해 보고 코드형 정책 워크플로의 이점을 직접 확인해 보세요. Sentinel 언어와 사양에 대한 자세한 정보, 사전 작성된 정책을 실행하는 방법 또는 Sentinel의 사용 사례와 모범 사례를 커뮤니티에서 논의하려면 아래 내용을 참조하세요.
원활하게 로그인할 수 있도록 HCP Terraform 계정과 HashiCorp Cloud Platform(HCP) 계정을 연결하는 것도 잊지 마세요.