AWS용 사전 작성된 Sentinel 정책으로 Terraform의 정책 도입 간소화

Sentinel은 코드형 정책을 구현할 수 있는 임베드형 프레임워크로, HashiCorp Terraform 및 기타 HashiCorp 제품의 인프라 구성에 대해 논리 기반 정책 시행 기능을 제공합니다. 이 접근 방식은 조직이 정책을 애플리케이션 코드처럼 관리할 수 있도록 하므로, 정책 코드를 버전 관리하고, 감사하고, 테스트하며, 조직 전반의 이해관계자가 쉽게 이해할 수 있습니다.

Sentinel 정책은 Terraform 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제어하여 인프라 프로비저닝이 정해진 기준을 초과하지 않도록 하고, 안전하지 않거나 규정을 준수하지 않는 구성을 차단합니다.

Sentinel은 대규모 클라우드 거버넌스를 보장하는 강력한 툴이지만, 코드형 정책 워크플로를 도입하는 과정이 어렵고 많은 시간이 소요될 수 있다는 점도 잘 알고 있습니다. 특히 정책을 처음부터 직접 작성할 인력과 전문성이 부족한 조직에서는 이러한 어려움이 더욱 큽니다. 정책을 처음부터 작성하면 정책 개발과 구현이 크게 지연될 수 있으며, 인적 오류와 잘못된 구성의 위험도 높아질 수 있습니다.