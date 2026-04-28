IBM Bob을 통해 AI 지원 코딩에서 AI 지원 전달로 전환

지난달 IBM® Bob을 소개했습니다. 그 이후 조직들은 Bob을 개발 환경 전반에 적용하여 단순히 코드를 더 빠르게 작성하는 것을 넘어 기업 규모에서 소프트웨어를 구축하는 방식을 재고하고 있습니다.
AI는 코드 생성 속도를 가속화했지만 병목 현상은 단순히 코드 작성에만 있지 않았습니다. 이러한 병목은 복잡한 시스템을 이해하고, 팀 간 변경을 조율하며, 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 전반에서 위험을 관리하는 과정에서 발생합니다.
시스템이 확장됨에 따라 개발은 개별 작업 중심에서 상호 연결된 시스템 전반의 변경을 조율하는 방향으로 변화합니다. 이러한 변화는 작업이 분리된 단계가 아니라 전체 수명 주기를 아우르는 새로운 모델을 요구합니다.
이러한 변화를 해결하기 위해 IBM은 기업 팀들이 지속적으로 필요하다고 말해온 요구에 대응하여 Bob을 개발했습니다.
조직은 단순한 생산성 향상만을 요구하는 것이 아닙니다. 복잡한 환경 전반에서 결과가 어떻게 전달되는지를 반영하는 시스템이 필요합니다. 기존 툴은 이 문제의 일부를 해결하지만 여전히 팀이 모델과 툴 전반에 걸쳐 자체 시스템을 구성해야 합니다.
Bob은 오케스트레이션, 실행, 거버넌스를 개발 프로세스에 직접 통합하는 에이전틱 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 파트너로서 설계되어, 팀이 분산된 툴에서 벗어나 조율된 전달 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다.Bob은 품질, 비용, 성능 전반을 최적화하면서 개발자에게 신뢰할 수 있는 경험을 제공하도록 구축되었습니다.
이 접근 방식은 이미 실무에서 효과가 입증되고 있습니다. IBM 내부에서는 Bob이 80,000명 이상의 사용자에게 도입되었으며, 팀들은 복잡한 다단계 워크플로 전반에서 평균 45%의 생산성 향상을 경험하고 있습니다.1
Bob은 팀이 실제로 작업하는 방식에 맞게 적응하도록 설계되었습니다.내장 및 사용자 지정 모드를 통해 개발자는 계획, 코딩, 검토 간을 원활하게 전환할 수 있으며, MCP 통합을 통해 Bob은 팀이 이미 사용하는 툴과 시스템에 연결됩니다.
개발이 점점 더 분산됨에 따라 시스템 전반에서 컨텍스트를 유지하는 것은 가장 큰 과제 중 하나로 남아 있습니다. 재사용 가능한 워크플로, 공유 규칙, 더 깊은 시스템 이해를 통해 Bob은 유연성을 유지하면서도 팀이 변경을 보다 효과적으로 조율할 수 있도록 지원합니다.
Bob은 반복적인 작업을 자동화하고 복잡한 작업을 강화합니다.실제 환경에서 Bob은 수석 아키텍트에게는 실행을 가속화하는 주니어 개발자처럼, 주니어 개발자에게는 구조, 확신, 명확한 방향을 제공하는 수석 아키텍트 가이드처럼 작동할 수 있습니다.
AI 도입이 성숙해짐에 따라 조직은 비용, 성능 및 신뢰와 관련하여 점점 더 많은 절충점을 모색하고 있습니다. 과제는 어떤 모델을 사용할지에만 있는 것이 아니라, 빠르게 변화하는 환경 전반에서 일관되게 최상의 결과를 얻는 방법에 있습니다.
팀이 적절한 모델과 설정 조합을 찾기 위해 시행착오에 의존하도록 하는 대신, Bob은 최첨단 대형 언어 모델(LLM), 오픈 소스 모델, 소형 언어 모델(SLM) 및 IBM의 Granite SLM 제품군을 결합하여 발견과 계획부터 설계, 코딩 및 테스트에 이르는 전체 소프트웨어 개발 수명 주기를 자동화하고 강화합니다.
Bob은 모델 성능을 넘어 배포 아키텍처와 사용자 경험이 지속적이고 고품질의 도입을 이끄는 핵심 요소라는 신념을 바탕으로 구축되었습니다. 패스스루 요금 구조와 사용량 및 예산에 대한 가시성을 통해 조직은 지출을 실제 성과와 정렬할 수 있습니다.
AI는 프롬프트 인젝션부터 의도치 않은 데이터 노출에 이르기까지 기존 통제 방식으로는 포착할 수 없었던 새로운 유형의 위험을 초래합니다.
이를 해결하기 위해 Bob은 보안을 개발 워크플로에 직접 내재화합니다. 프롬프트 정규화는 안전하지 않은 지시를 방지하고, 민감 데이터 스캔과 지능형 시크릿 감지는 코드 작성 단계에서 위험을 식별해 드러냅니다. 정책 적용은 지속적으로 이루어져 개발부터 전달까지 거버넌스가 유지되도록 합니다.
기업 시스템 현대화는 전통적으로 여러 리포지토리 전반의 변경을 조합하고, 코드를 점진적으로 재작성하며, 시행착오를 통해 영향을 검증하는 과정을 필요로 했습니다. 작은 업데이트조차 서비스 전반에 예측 불가능한 영향을 미칠 수 있습니다.
Bob은 이러한 경험을 변화시킵니다. Bob은 팀이 초기 단계에서 시스템 종속성을 이해하도록 지원한 다음, 구조화된 프로세스의 일환으로 코드, 테스트 및 파이프라인 전반에 걸쳐 조율된 변경을 실행합니다. 이를 통해 팀은 Java, COBOL, PL/I 및 RPG와 같은 레거시 환경 전반에서도 사후 대응형 업데이트에서 벗어나 의도적이고 시스템 전반에 걸친 현대화로 전환할 수 있습니다.
효율성 개선의 한 사례는 내부 수익 기술("RevTech") 시장 진출 플랫폼에서 확인할 수 있습니다. 이는 엄격한 규제를 받는 시장 전반에서 글로벌 영업 및 고객 참여를 지원하는 핵심 시스템입니다. 복잡한 아키텍처와 엄격한 성능 요구 사항으로 인해 테스트와 검증은 높은 중요도를 가지면서도 리소스가 제한된 작업이었습니다.
Bob은 더 많은 결함과 취약점을 식별하면서 성능 및 보안 테스트를 개선하도록 팀을 지원하기 위해 도입되었습니다. 이는 속도, 확장성, 효율성 측면에서 측정 가능한 성과로 이어졌으며, AI가 기업 핵심 시스템의 품질과 신뢰성을 동시에 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.
이러한 성과는 내부 팀에만 국한되지 않습니다.Blue Pearl은 Bob을 활용해 대규모 BlueApp 플랫폼 전반에서 전달 속도를 가속화했습니다. 기존에는 수주가 소요되던 엔지니어링 작업이 Bob이 기존 워크플로 내에서 분석, 리팩토링, 검증을 간소화함으로써 단 3일 만에 완료되었습니다. 이를 통해 팀은 품질을 유지하면서 더 빠르게 작업을 수행할 수 있었으며, 추가적인 부담 없이 AI가 일상적인 전달 프로세스를 개선할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 전달 속도와 엔지니어링 효율성 전반에서 측정 가능한 성과로 이어졌습니다.
다른 환경에서는 이러한 영향이 다른 형태로 나타납니다. APIS IT는 Bob을 사용하여 메인프레임 및 .NET 환경을 포함한 수십 년에 걸친 기술 부채를 지닌 미션 크리티컬 정부 시스템을 현대화했습니다 제한된 문서와 복잡한 종속성이 있는 상황에서 Bob은 신속한 시스템 이해, 문서 자동화 및 조정된 리팩터링을 가능하게 했습니다. 그 결과 현대화 효율성에서 도약적인 향상이 나타났습니다.
Bob은 IBM 포트폴리오의 강점을 활용해 더 나은 결과와 향상된 고도화를 제공합니다. 이미 IBM 및 고객 팀은 watsonx Orchestrate에서 에이전트를 최적화하는 것부터 IBM Z 및 IBM i 플랫폼에서 애플리케이션을 현대화하는 것까지, IBM 솔루션의 가치를 극대화하는 다양한 방식으로 Bob을 활용하고 있습니다. 올해 후반에는 Premium Packages를 도입하여 사전 구축된 워크플로, 도메인 전문성, IBM 플랫폼 전반에 걸친 원활한 통합을 포함한 플랫폼별 기능으로 Bob을 확장할 예정입니다.
소프트웨어 전달의 다음 단계는 개별적인 속도 향상이 아니라 AI로 오케스트레이션된 시스템에 의해 정의될 것입니다. Bob은 이러한 변화를 지원하기 위해 설계되었으며, 팀과 함께 작업하며 개발 수명 주기 전반에서 계획, 실행, 검증을 연결합니다.
팀이 소프트웨어 개발 수명 주기의 모든 단계에 AI를 도입하는 방법을 확인해 보세요.
1 IBM 내부 데이터