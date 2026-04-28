IBM Bob을 통해 AI 지원 코딩에서 AI 지원 전달로 전환

이러한 변화를 해결하기 위해 IBM은 기업 팀들이 지속적으로 필요하다고 말해온 요구에 대응하여 Bob을 개발했습니다.

조직은 단순한 생산성 향상만을 요구하는 것이 아닙니다. 복잡한 환경 전반에서 결과가 어떻게 전달되는지를 반영하는 시스템이 필요합니다. 기존 툴은 이 문제의 일부를 해결하지만 여전히 팀이 모델과 툴 전반에 걸쳐 자체 시스템을 구성해야 합니다.

Bob은 오케스트레이션, 실행, 거버넌스를 개발 프로세스에 직접 통합하는 에이전틱 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC) 파트너로서 설계되어, 팀이 분산된 툴에서 벗어나 조율된 전달 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다.Bob은 품질, 비용, 성능 전반을 최적화하면서 개발자에게 신뢰할 수 있는 경험을 제공하도록 구축되었습니다.

이 접근 방식은 이미 실무에서 효과가 입증되고 있습니다. IBM 내부에서는 Bob이 80,000명 이상의 사용자에게 도입되었으며, 팀들은 복잡한 다단계 워크플로 전반에서 평균 45%의 생산성 향상을 경험하고 있습니다.1