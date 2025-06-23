IBM Guardium과 IBM Consulting Cybersecurity Services는 기업이 에이전틱 AI과 기타 생성형 AI 시스템을 안전하게 사용하고 확장할 수 있도록 지원하기 위해 협력하고 있습니다.

고객이 AI를 책임감 있게 확장할 수 있도록 지원하기 위해 IBM Consulting Cybersecurity Services는 IBM Guardium AI Security와 같은 데이터 보안 플랫폼을 심층 AI 기술 및 도메인 컨설팅과 통합하는 새로운 서비스 세트인 IBM Security for AI Transformation Services를 도입합니다. 새로운 서비스는 AI 배포 및 잠재적 취약성 발견부터 AI 계층 전반에 걸친 안전한 설계 관행 구현, 끊임없이 진화하는 규제 환경에 대한 거버넌스 지침까지 AI 혁신 여정 전반에 걸쳐 조직을 지원할 것입니다.

AI의 혁신적인 힘에는 새로운 차원의 위협이 따릅니다. Gartner의 2025년 보고서에 따르면, 2027년까지 AI 관련 데이터 침해의 40% 이상이 부적절한 생성형 AI 사용으로 인해 발생할 것이며, 특히 데이터 현지화법을 위반할 수 있는 해외에서 발생할 것입니다. 이러한 사실에도 불구하고, 현재 생성형 AI 프로젝트 중 사이버 보안 구성 요소를 포함하는 프로젝트는 24%에 불과합니다.

이러한 과제를 해결하고자 IBM은 수십 년간 쌓아온 데이터 보안 전문성을 Guardium AI Security를 통해 AI 영역으로 확장했습니다.