2025년 6월 23일
IBM Guardium과 IBM Consulting Cybersecurity Services는 기업이 에이전틱 AI과 기타 생성형 AI 시스템을 안전하게 사용하고 확장할 수 있도록 지원하기 위해 협력하고 있습니다.
고객이 AI를 책임감 있게 확장할 수 있도록 지원하기 위해 IBM Consulting Cybersecurity Services는 IBM Guardium AI Security와 같은 데이터 보안 플랫폼을 심층 AI 기술 및 도메인 컨설팅과 통합하는 새로운 서비스 세트인 IBM Security for AI Transformation Services를 도입합니다. 새로운 서비스는 AI 배포 및 잠재적 취약성 발견부터 AI 계층 전반에 걸친 안전한 설계 관행 구현, 끊임없이 진화하는 규제 환경에 대한 거버넌스 지침까지 AI 혁신 여정 전반에 걸쳐 조직을 지원할 것입니다.
AI의 혁신적인 힘에는 새로운 차원의 위협이 따릅니다. Gartner의 2025년 보고서에 따르면, 2027년까지 AI 관련 데이터 침해의 40% 이상이 부적절한 생성형 AI 사용으로 인해 발생할 것이며, 특히 데이터 현지화법을 위반할 수 있는 해외에서 발생할 것입니다. 이러한 사실에도 불구하고, 현재 생성형 AI 프로젝트 중 사이버 보안 구성 요소를 포함하는 프로젝트는 24%에 불과합니다.
이러한 과제를 해결하고자 IBM은 수십 년간 쌓아온 데이터 보안 전문성을 Guardium AI Security를 통해 AI 영역으로 확장했습니다.
이 새롭고 개선된 혁신적인 플랫폼을 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.
Guardium AI Security는 EU AI 법, NIST, ISO 42001 등과 같은 프레임워크 준수를 지원하여 조직이 변화하는 글로벌 표준보다 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.
기술만으로는 이러한 보안 격차를 해소할 수 없습니다. 포괄적인 AI 보안 전략을 효과적으로 설계, 구현 및 관리하려면 신뢰할 수 있는 파트너가 필수적입니다. IBM Consulting Cybersecurity Services는 다음과 같은 엔드투엔드 AI 보안 서비스를 제공합니다.
2023년 KPMG 설문조사에 따르면 경영진의 77%는 생성형 AI가 향후 3~5년 내에 그 어떤 신기술보다도 사회에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 그러나 도입이 점점 더 가속화되면서 위험도 증가하고 있습니다.
IBM Consulting Cybersecurity Services와 Guardium AI Security는 함께 AI 구현을 안전하게 보호하는 데 도움이 되는 포괄적인 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. IBM Consulting은 사이버 보안에 대한 심층적인 전문 지식을 제공하여, 전략 및 태세 관리부터 보안 통합 및 테스트에 이르는 전체 AI 수명 주기에 걸쳐 조직을 안내합니다.
Guardium AI Security는 섀도우 AI 식별을 포함하여 AI 가시성, 위험 감지 및 제어를 위한 강력한 툴을 제공하여 이러한 약점을 보완합니다.
이 공동 오퍼링은 조직이 AI를 안전하게 도입하고, 글로벌 표준 준수를 지원하며, AI 환경 전반에서 새로운 위협을 완화할 수 있도록 도와줍니다.
IBM은 글로벌 하이브리드 클라우드, AI와 컨설팅 전문 지식을 제공하는 선도적 기업으로, 사이버 보안 분야에서 널리 인정받는 리더십을 갖추고 있습니다. IBM은 이 공동 오퍼링을 통해 안전하고 책임감 있는 대규모 AI 도입의 의미를 재정의하고 있습니다.
자신 있게 AI 혁신을 받아들이세요. 지금 바로 IBM Consulting Cybersecurity Services 및 Guardium AI Security와 협력하여 AI의 미래를 안전하게 보호하세요. 2025년 6월 25일 오전 11시(동부 표준시)에 진행되는 통합 거버넌스 및 보안으로 신뢰할 수 있는 AI 구현 라이브 웨비나에 등록하세요.