2025년 6월 23일

작성자

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

IBM Guardium과 IBM Consulting Cybersecurity Services는 기업이 에이전틱 AI과 기타 생성형 AI 시스템을 안전하게 사용하고 확장할 수 있도록 지원하기 위해 협력하고 있습니다.

고객이 AI를 책임감 있게 확장할 수 있도록 지원하기 위해 IBM Consulting Cybersecurity Services는 IBM Guardium AI Security와 같은 데이터 보안 플랫폼을 심층 AI 기술 및 도메인 컨설팅과 통합하는 새로운 서비스 세트인 IBM Security for AI Transformation Services를 도입합니다. 새로운 서비스는 AI 배포 및 잠재적 취약성 발견부터 AI 계층 전반에 걸친 안전한 설계 관행 구현, 끊임없이 진화하는 규제 환경에 대한 거버넌스 지침까지 AI 혁신 여정 전반에 걸쳐 조직을 지원할 것입니다.

AI의 혁신적인 힘에는 새로운 차원의 위협이 따릅니다. Gartner의 2025년 보고서에 따르면, 2027년까지 AI 관련 데이터 침해의 40% 이상이 부적절한 생성형 AI 사용으로 인해 발생할 것이며, 특히 데이터 현지화법을 위반할 수 있는 해외에서 발생할 것입니다. 이러한 사실에도 불구하고, 현재 생성형 AI 프로젝트 중 사이버 보안 구성 요소를 포함하는 프로젝트는 24%에 불과합니다.

이러한 과제를 해결하고자 IBM은 수십 년간 쌓아온 데이터 보안 전문성을 Guardium AI Security를 통해 AI 영역으로 확장했습니다.

신뢰할 수 있는 AI 활용의 주요 이점 

이 새롭고 개선된 혁신적인 플랫폼을 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

  1. AI 사용 사례에 대한 가시성 확보: 알려진 AI 자산 및 에이전트와 알려지지 않은 AI 자산 및 에이전트를 모두 발견하고, 중앙 집중식 AI 인벤토리를 유지 관리하고, 규정 준수 요구 사항을 지원합니다.
  2. 보안 태세에 대한 신뢰 확보: 모델, 데이터, 애플리케이션 간 상호 작용에서 취약점을 파악하고, AI 배포를 강화하여 위험을 완화하고, AI 침투 테스트를 수행하여 모델 보안을 강화할 수 있습니다.
  3. 프롬프트 보호(입력 및 아웃풋): 악의적인 입력 프롬프트를 탐지하고, 민감한 데이터가 모델로 전송되지 않도록 차단하고, 모델 아웃풋 응답을 통해 의도하지 않은 데이터 노출을 모니터링 및 제한하고, 맞춤형 정책을 적용합니다.
  4. watsonx.governance 통합을 통한 규정 준수 지원: 규제 요건을 충족하고 벌금을 최소화하며, 평가 프레임워크와 보안 표준에 맞추고, 자동화된 위험 점수를 기반으로 우선순위를 정합니다.

Guardium AI Security는 EU AI 법, NIST, ISO 42001 등과 같은 프레임워크 준수를 지원하여 조직이 변화하는 글로벌 표준보다 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

IBM Consulting Cybersecurity 서비스: 신뢰할 수 있는 AI 보안 파트너

기술만으로는 이러한 보안 격차를 해소할 수 없습니다. 포괄적인 AI 보안 전략을 효과적으로 설계, 구현 및 관리하려면 신뢰할 수 있는 파트너가 필수적입니다. IBM Consulting Cybersecurity Services는 다음과 같은 엔드투엔드 AI 보안 서비스를 제공합니다.

  1. 보안 및 거버넌스 전략: 기존 AI 애플리케이션을 평가하고 NIST 및 OWASP와 같은 기존 AI 보안 프레임워크를 기반으로 위험 완화 전략을 권장합니다.
  2. 보안 태세 관리: 퍼블릭 클라우드 환경에서 Shadow AI의 위험을 발견하고 평가하며 관리합니다. 전사적으로 에이전틱 AI 애플리케이션, AI 에이전트, AI 통합의 보안 위험을 관리할 수 있는 기능을 구축합니다.
  3. 안전한 통합 및 서비스 실행: IBM ML SecOps 프레임워크를 활용한 에이전틱 AI, AI 에이전트 비즈니스 애플리케이션의 보안 설계, 구축 및 구현을 위한 서비스입니다. AI 애플리케이션 설계 및 구축의 라이프사이클 전반에 걸쳐 보안 강화를 위한 엔터프라이즈 보안 설계 방법론을 구축합니다.
  4. 보안 테스트 서비스: IBM의 고유한 AI 및 에이전틱 AI 보안 프레임워크를 사용하여 AI 애플리케이션과 인프라에 대한 펜테스트 및 에이전틱 AI 애플리케이션에 대한 시나리오 기반 테스트를 실시합니다.

AI 보안에 대한 통일된 접근 방식

2023년 KPMG 설문조사에 따르면 경영진의 77%는 생성형 AI가 향후 3~5년 내에 그 어떤 신기술보다도 사회에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 그러나 도입이 점점 더 가속화되면서 위험도 증가하고 있습니다.

IBM Consulting Cybersecurity Services와 Guardium AI Security는 함께 AI 구현을 안전하게 보호하는 데 도움이 되는 포괄적인 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. IBM Consulting은 사이버 보안에 대한 심층적인 전문 지식을 제공하여, 전략 및 태세 관리부터 보안 통합 및 테스트에 이르는 전체 AI 수명 주기에 걸쳐 조직을 안내합니다.

Guardium AI Security는 섀도우 AI 식별을 포함하여 AI 가시성, 위험 감지 및 제어를 위한 강력한 툴을 제공하여 이러한 약점을 보완합니다.

이 공동 오퍼링은 조직이 AI를 안전하게 도입하고, 글로벌 표준 준수를 지원하며, AI 환경 전반에서 새로운 위협을 완화할 수 있도록 도와줍니다.

AI 도입의 의미 재정의

IBM은 글로벌 하이브리드 클라우드, AI와 컨설팅 전문 지식을 제공하는 선도적 기업으로, 사이버 보안 분야에서 널리 인정받는 리더십을 갖추고 있습니다. IBM은 이 공동 오퍼링을 통해 안전하고 책임감 있는 대규모 AI 도입의 의미를 재정의하고 있습니다.

자신 있게 AI 혁신을 받아들이세요. 지금 바로 IBM Consulting Cybersecurity ServicesGuardium AI Security와 협력하여 AI의 미래를 안전하게 보호하세요. 2025년 6월 25일 오전 11시(동부 표준시)에 진행되는 통합 거버넌스 및 보안으로 신뢰할 수 있는 AI 구현 라이브 웨비나에 등록하세요.

