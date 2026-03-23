Yubico, Auth0, IBM이 에이전틱 애플리케이션 보안을 위한 새로운 파트너십 체결

전 산업에 걸쳐 조직은 AI 에이전트가 이끄는 새로운 생산성 시대에 진입하고 있으며, 시스템은 전례 없는 속도로 데이터를 분석하고 워크플로를 실행하며 의사결정을 내릴 수 있습니다. 금융 운영부터 소프트웨어 개발, 기업 지식 관리에 이르기까지 AI는 인간과 함께 작동하는 디지털 작업자로 자리 잡고 있습니다.

이러한 새로운 역량과 함께 기술, 금융, 위험 관리 분야의 리더에게 중요한 질문이 제기됩니다. 신뢰, 거버넌스, 책임성을 훼손하지 않으면서 자동화를 기계 속도로 어떻게 운영할 수 있을까요?

해답은 “Human-in-the-Loop” 승인이라는 새로운 모델에 있습니다. 대부분의 경우 AI가 자율적으로 작동할 수 있도록 하되, 위험도가 높은 상황에서는 암호학적으로 검증된 인간의 승인을 요구하는 방식입니다. Yubico, Auth0, IBM은 신뢰와 거버넌스를 보장하면서 AI의 역량을 활용할 수 있도록 에이전틱 애플리케이션 보안을 강화하기 위한 강력한 파트너십을 구축했습니다.