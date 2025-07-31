IBM® Verify for Government를 통한 인간 및 비인간 ID에 대한 안전하고 원활한 액세스

IBM은 30년이 넘는 기간 동안 안전하고 원활한 액세스를 제공해 온 경험을 바탕으로 세계 최대 규모의 조직과 핵심 인프라에 완전한 ID 액세스 관리를 제공해 왔습니다. IBM은 인간과 비인간 ID 보안 분야의 선두주자로 자리매김했으며, 특정 공급업체에 구애받지 않는 다양한 도구를 제공해 오늘날 가장 중요한 ID 관리 과제를 해결합니다.

