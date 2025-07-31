IBM® Verify for Government를 통한 인간 및 비인간 ID에 대한 안전하고 원활한 액세스

보안 정부

2025년 7월 31일

작성자

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

IBM Verify for Government는 FedRAMP 인증을 공식적으로 획득했으며 이는 연방 기관에 안전하고 확장 가능하며 사용자 친화적인 ID 솔루션을 제공하겠다는 IBM의 의지를 더욱 강화해주는 중요한 이정표입니다.

FedRAMP가 중요한 이유

FedRAMP(Federal Risk and Authorization Management Program)는 클라우드 보안에 대한 높은 기준을 설정합니다. 이 인증을 통해 IBM Verify for Government는 엄격하고 표준화된 보안 제어를 충족하여 기관이 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템의 안전성과 신뢰성에 대한 확신을 가질 수 있도록 합니다.

정부 기관을 위한 IBM Verify의 4가지 이점

  1. 표준화된 보안 제어: FedRAMP 인증은 엄격한 보안 제어 기준을 의무화하여 연방 기관에서 사용하는 클라우드 서비스의 보안 수준을 한층 높여줍니다.
  2. 안전하고 원활한 액세스: 피싱에 강하고 개인정보를 보호하는 패스키 기반 인증으로 시민, 직원 그리고 외부업체가 비밀번호 없이 액세스할 수 있도록 지원합니다. 비밀번호 없이도 더 많은 사용자가 쉽게 가입하고 로그인할 수 있습니다.
  3. 확장가능한 IAM 아키텍처: 기존 시스템을 현대화하는 경우나 디지털 서비스를 확장하는 경우에도 IBM Verify는 기관의 요구에 맞춰 함께 성장하는 유연한 프레임워크를 제공합니다.
  4. 검증된 전문성: 30년이 넘는 IAM 분야의 경험을 바탕으로 IBM은 세계 최대 규모의 조직과 핵심 인프라에서 인간과 비인간 ID 모두를 안전하게 보호해온 신뢰받는 파트너입니다.

3가지 주요 사용 사례

  1. 디지털 자격 증명으로 물리적 ID 현대화: 물리적 ID를 안전한 디지털 자격 증명으로 전환합니다. IBM Verify를 통해 기관은 사용자가 계정을 새로 만들거나 비밀번호를 기억하지 않아도 여권과 같은 정부 발급 서류를 간편하게 확인할 수 있습니다.
  2. 개인 정보 보호 및 동의를 통한 신뢰할 수 있는 환경 제공: 시민에게 자신의 데이터와 사용 방식에 대한 제어권을 제공해 신뢰를 구축합니다. IBM의 도구는 기관이 개인정보 보호법을 준수하도록 지원하고 동의 규칙 자동화 및 데이터 공유 설정을 관리할 수 있는 셀프서비스 옵션을 제공합니다.
  3. ID 패브릭으로 하이브리드 액세스 문제 해결: ID 사일로를 허물고 시스템 전반에 걸쳐 액세스를 통합합니다. IBM Verify는 기존 IAM 도구와 통합되어 보안과 사용자 경험을 강화하는 일관된 ID 패브릭을 생성합니다.

안전하고 원활한 액세스 제공

IBM은 30년이 넘는 기간 동안 안전하고 원활한 액세스를 제공해 온 경험을 바탕으로 세계 최대 규모의 조직과 핵심 인프라에 완전한 ID 액세스 관리를 제공해 왔습니다. IBM은 인간과 비인간 ID 보안 분야의 선두주자로 자리매김했으며, 특정 공급업체에 구애받지 않는 다양한 도구를 제공해 오늘날 가장 중요한 ID 관리 과제를 해결합니다.

