IBM® Verify for Government를 통한 인간 및 비인간 ID에 대한 안전하고 원활한 액세스

2025년 7월 31일
IBM Verify for Government는 FedRAMP 인증을 공식적으로 획득했으며 이는 연방 기관에 안전하고 확장 가능하며 사용자 친화적인 ID 솔루션을 제공하겠다는 IBM의 의지를 더욱 강화해주는 중요한 이정표입니다.
FedRAMP(Federal Risk and Authorization Management Program)는 클라우드 보안에 대한 높은 기준을 설정합니다. 이 인증을 통해 IBM Verify for Government는 엄격하고 표준화된 보안 제어를 충족하여 기관이 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템의 안전성과 신뢰성에 대한 확신을 가질 수 있도록 합니다.
IBM은 30년이 넘는 기간 동안 안전하고 원활한 액세스를 제공해 온 경험을 바탕으로 세계 최대 규모의 조직과 핵심 인프라에 완전한 ID 액세스 관리를 제공해 왔습니다. IBM은 인간과 비인간 ID 보안 분야의 선두주자로 자리매김했으며, 특정 공급업체에 구애받지 않는 다양한 도구를 제공해 오늘날 가장 중요한 ID 관리 과제를 해결합니다.