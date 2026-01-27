IBM의 새로운 DataPower Gateway X4 어플라이언스를 사용하는 하이브리드 IT 워크로드 보호 및 자동화

IBM은 고객 자산 보호에 중점을 둡니다. DataPower Gateway X4 어플라이언스는 강력한 애플리케이션 보안 및 통합 서비스를 제공하며, DataPower 물리적 어플라이언스답게 사용 편의성이 뛰어나고 총 소유 비용이 낮습니다.

게이트웨이는 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 환경을 위한 통합 보안 프레임워크를 지원합니다. 네트워크 엣지와 DMZ에 배포되어 무단 접근을 차단하고 서비스 거부 공격을 완화하며 트래픽 라우팅을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 여기에 DataPower Virtual Edition을 결합하면 동일한 보호 수준을 클라우드 배포로도 확장하여 모든 환경에서 애플리케이션 보안을 일관되게 구현할 수 있습니다. 이 게이트웨이는 Kafka™, gRPC 및 GraphQL™ 서비스를 사용하여 API 기반 애플리케이션, 이벤트 기반 및 스트리밍 서비스를 포함한 최신 워크로드에 대해 기존 웹 서비스를 보호합니다.

IBM은 양자 컴퓨팅과 IT 보안 영역에서 모두 리더로 인정 받습니다. IBM 연구원들이 개발한 암호화 체계는 NIST에서 공개 키 암호화를 강화하기 위한 표준으로 채택되었습니다. DataPower Gateway X4 어플라이언스는 TLS 서버 및 클라이언트 프로파일을 사용하여 인바운드 및 아웃바운드 연결 모두에 대해 구성할 수 있는 포스트 퀀텀 암호화(PQC) 기능을 제공합니다. 또한 퀀텀 세이프 방법과 기존 방법을 결합하여 보안 강도와 성능의 균형을 맞추는 하이브리드 암호화 알고리즘도 제공합니다. IBM DataPower를 통해 조직은 개발에 드는 수고를 노력을 줄이고 비즈니스 위험을 완화하는 동시에 서비스 제공을 자신 있게 보호, 관리 및 최적화할 수 있습니다.