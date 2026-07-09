IBM® Rhapsody Systems Engineering 1.8을 통해 의사 결정에 바로 활용 가능한 엔지니어링 워크플로

현대의 엔지니어링 팀은 분산된 분야에 걸쳐 더 긴밀히 연결되고 구성 가능한 소프트웨어 정의 시스템을 구축하고 있습니다. 그러나 시스템, 소프트웨어, 하드웨어, 기계, 전기, 안전, 규정 준수 분야 팀들의 작업은 통합된 워크플로를 통해 조율되는 것이 아니라, 단편화되거나 단절되거나 수동적인 단계에 의존하는 경우가 많습니다. 이처럼 협력과 조정이 없다면 실질적인 위험이 발생합니다.

긴밀히 연결된 엔지니어링 워크플로는 시스템 아키텍처와 설계 의도가 업스트림 시스템 엔지니어링에서 다운스트림 영역으로 전달될 수 있도록 합니다. 팀이 엔지니어링 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델링 프로세스, 요구 사항, 아키텍처, 동작, 가변성, 협업을 통합하는 공유 모델 기반 기반에서 작업함으로써, 크고 복잡한 프로그램을 설계하면서도 프로그램 발전에 따라 의사 결정과 규정 준수 증거를 추적 가능하고 재사용 가능하며 검증하기 쉽게 유지할 수 있습니다.

2026년 7월 9일부터 정식 출시되는 IBM Rhapsody Systems Engineering(SE) 1.8은 팀이 클라우드 네이티브 웹 기반 환경에서 SysML v2 시스템 엔지니어링을 도입할 수 있도록 지원하는 개선 사항을 제공합니다. 특히, 팀이 모델을 분석하고, 툴체인을 연결하고, 증거를 수집 및 관리하고, 대규모 프로그램 및 환경에서 운영하는 방법을 포함하여, 미션 크리티컬 MBSE의 성공적인 확장을 좌우하는 핵심 우선순위에 중점을 두고 있습니다.