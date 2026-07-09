IBM® Rhapsody Systems Engineering 1.8을 통해 의사 결정에 바로 활용 가능한 엔지니어링 워크플로

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8은 엔터프라이즈 엔지니어링 팀이 SysML v2 모델을 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 설계 아티팩트에서 실행 가능 워크플로로 전환할 수 있도록 지원합니다.
현대의 엔지니어링 팀은 분산된 분야에 걸쳐 더 긴밀히 연결되고 구성 가능한 소프트웨어 정의 시스템을 구축하고 있습니다. 그러나 시스템, 소프트웨어, 하드웨어, 기계, 전기, 안전, 규정 준수 분야 팀들의 작업은 통합된 워크플로를 통해 조율되는 것이 아니라, 단편화되거나 단절되거나 수동적인 단계에 의존하는 경우가 많습니다. 이처럼 협력과 조정이 없다면 실질적인 위험이 발생합니다.
긴밀히 연결된 엔지니어링 워크플로는 시스템 아키텍처와 설계 의도가 업스트림 시스템 엔지니어링에서 다운스트림 영역으로 전달될 수 있도록 합니다. 팀이 엔지니어링 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델링 프로세스, 요구 사항, 아키텍처, 동작, 가변성, 협업을 통합하는 공유 모델 기반 기반에서 작업함으로써, 크고 복잡한 프로그램을 설계하면서도 프로그램 발전에 따라 의사 결정과 규정 준수 증거를 추적 가능하고 재사용 가능하며 검증하기 쉽게 유지할 수 있습니다.
2026년 7월 9일부터 정식 출시되는 IBM Rhapsody Systems Engineering(SE) 1.8은 팀이 클라우드 네이티브 웹 기반 환경에서 SysML v2 시스템 엔지니어링을 도입할 수 있도록 지원하는 개선 사항을 제공합니다. 특히, 팀이 모델을 분석하고, 툴체인을 연결하고, 증거를 수집 및 관리하고, 대규모 프로그램 및 환경에서 운영하는 방법을 포함하여, 미션 크리티컬 MBSE의 성공적인 확장을 좌우하는 핵심 우선순위에 중점을 두고 있습니다.
기술팀에게 보고는 단순히 프로젝트가 종료될 때 후 진행하는 단계가 아닙니다. 보고는 설계 검토, 규정 준수 증거, 아키텍처 결정, 부서 간 소통, 프로그램 거버넌스를 지원합니다. 그러나 엔지니어들이 모델 지식을 검토에 바로 사용할 수 있는 문서로 변환하는 데 시간을 허비하는 경우가 많습니다. Rhapsody SE 1.8은 IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing과의 통합을 통해 고급 보고 기능을 도입하여 팀이 연결된 모델 및 라이프사이클 데이터로부터 관리형 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다. Rhapsody SE 1.8은 보고 워크플로를 시스템 모델 정보에 보다 직접적으로 연결함으로써 팀이 수작업을 줄이고 검토자 및 이해관계자와 공유하는 엔지니어링 데이터의 일관성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
시스템 엔지니어링 업무는 하나의 툴에서 진행하는 경우가 드뭅니다. Rhapsody SE 1.8은 고객 툴체인의 타사 툴이나 기타 툴을 애플리케이션 간 드래그 앤 드롭을 통해 Rhapsody Systems Engineering과 통합할 수 있도록 하여, 툴 간의 엔지니어링 워크플로를 강화합니다. 이를 통해 팀은 컨텍스트 전환을 줄이고, 보다 원활한 방식으로 엔지니어링 의도를 보존하며, 수동 조정을 줄이면서 애플리케이션 간에 엔지니어링 정보를 이동할 수 있습니다.
모델 전반에 걸친 변경의 영향과 일관성을 수동으로 평가하는 것은 어려우며, 특히 프로그램 규모가 커질수록 더 어렵습니다. 이번 릴리스는 단일 모델 또는 여러 모델을 동시에 분석할 수 있도록 AI MCP API를 지원합니다. 이를 통해 데이터를 안전하게 동적으로 연결하고, 아키텍처, 동작, 규정 준수 수준, 변경 영향 전반에 걸쳐 모델 인식 분석을 지원하며, 엔지니어링 팀이 모델을 비교하고 잠재적 영향을 라이프사이클 초기 단계에서 파악할 수 있습니다.
HarmonyIQ 개선 사항은 프로세스 지침을 모델 개발과 완전히 통합된 지속적인 실시간 모델 인식 경험으로 전환합니다. 프로세스 활동 종속성 분석 보기를 제공하므로, 팀은 엔지니어링 작업, 아티팩트, 모델 결정이 어떻게 관련되어 있는지 이해하고 교차 종속성이 다운스트림에서 위험으로 발전하기 전에 이에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.
규제가 적용되는 대규모 프로그램 배포에는 운영상의 제약 조건에 맞는 배포 방식이 필요합니다. 이번 릴리스는 Rhapsody SE를 보다 쉽게 도입하고 대규모로 운영할 수 있도록, 에어갭 환경에서의 사용을 지원하고 대규모 모델 및 대규모 동시 사용자 팀에 맞게 조정된 향상된 엔터프라이즈급 성능을 제공합니다.
Rhapsody SE v1.8에서는 PTC Pure Variant를 활용한 제품 라인 엔지니어링(PLE)을 시스템 엔지니어링 프로세스에 도입하는 통합 기능을 미리 이용해볼 수 있습니다. SysML v2를 사용하는 팀은 이를 통해 가변성 모델링을 워크플로에 직접 통합할 수 있습니다. PLE를 SysML v2 모델링에 최초로 통합하는 사례이므로, IBM과 PTC는 초기 고객 피드백을 활용하여 제품 라인 엔지니어링 워크플로를 더욱 세분화하고 간소화할 예정입니다.
이러한 기능들을 함께 사용하면 시스템 모델의 가치를 단순한 모델 생성 이상으로 확장할 수 있습니다. 이를 통해 SysML v2 모델이 통합 워크플로의 일부로 포함될 수 있으며, 엔지니어링 팀은 모델 데이터를 의사 결정에 바로 사용할 수 있고 모든 규모의 프로그램에서 확장 가능한 정보로 전환할 수 있습니다.
MBSE는 모델이 설계 아티팩트를 넘어설 때 비로소 가치를 제공합니다. 시스템 엔지니어의 진정한 목표는 모델을 만드는 것이 아니라, 엔지니어링 라이프사이클 전반에 걸쳐 유용한 모델을 만드는 것입니다. 설계가 발전하고 검토가 진행되며 다운스트림 팀이 구현 결정을 내리는 과정에서 팀은 시스템 아키텍처, 요구 사항, 동작, 변형에 대한 연결 상태를 유지해야 합니다.
IBM Rhapsody Systems Engineering은 특히 자동차, 항공 우주, 방위 또는 의료 기기와 같은 산업 전반에서 복잡한 시스템을 개발하는 엔지니어링 팀을 위해 설계되었습니다. 최신 클라우드 네이티브 웹 기반 환경은 시스템 엔지니어링 실무자와 모델 정보를 맥락에 맞춰 검토, 분석, 의견 제시, 활용해야 하는 더 넓은 이해관계자 모두를 지원합니다.
Rhapsody SE는 v1.8 릴리스를 통해 규제 대상 팀이 문서 중심 관행에서 일관된 협업 시스템 엔지니어링으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 다양한 분야의 조직을 위해 설계되었으며, SysML v2 모델은 복잡한 프로그램 전반에 걸쳐 분석, 소통, 재사용, 의사 결정을 위한 일상적인 워크플로의 일부가 되었습니다.