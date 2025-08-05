AI 에이전트는 더 이상 단순히 프롬프트에 응답하는 가상 비서가 아니라 시스템, 도구 및 프로세스 전반에서 복잡한 워크플로를 수행하는 자율적인 협업자가 되고 있습니다. 많은 조직이 파일럿 프로젝트를 모색해왔지만 조직 전체로 에이전트 확장에 성공한 사례는 드뭅니다. 장애물은 우리가 이미 잘 알고 있는 것들입니다. 즉, 단편화된 인프라, 거버넌스 격차, 보안 우려 그리고 긴 조달 절차 등입니다.

이러한 이유로 AWS Summit New York에서 발표된 소식이 매우 중요합니다. IBM의 watsonx Orchestrate를 이제 AWS Marketplace의 새로운 'AI 에이전트 및 도구' 카테고리에서 사용할 수 있게 되었기 때문입니다. 이러한 전략적 움직임은 단순히 배포를 간소화하는 데 그치지 않습니다. 이는 기업이 기대하는 신뢰성과 인프라를 바탕으로 다양한 사업 부문에 걸쳐 AI 자동화를 확장할 수 있는 길을 열어줍니다.

다음은 이러한 변화가 중요한 5가지 핵심 이유와 지금 기업이 행동해야 하는 이유를 제시합니다.