2025년 8월 5일
AI 에이전트는 더 이상 단순히 프롬프트에 응답하는 가상 비서가 아니라 시스템, 도구 및 프로세스 전반에서 복잡한 워크플로를 수행하는 자율적인 협업자가 되고 있습니다. 많은 조직이 파일럿 프로젝트를 모색해왔지만 조직 전체로 에이전트 확장에 성공한 사례는 드뭅니다. 장애물은 우리가 이미 잘 알고 있는 것들입니다. 즉, 단편화된 인프라, 거버넌스 격차, 보안 우려 그리고 긴 조달 절차 등입니다.
이러한 이유로 AWS Summit New York에서 발표된 소식이 매우 중요합니다. IBM의 watsonx Orchestrate를 이제 AWS Marketplace의 새로운 'AI 에이전트 및 도구' 카테고리에서 사용할 수 있게 되었기 때문입니다. 이러한 전략적 움직임은 단순히 배포를 간소화하는 데 그치지 않습니다. 이는 기업이 기대하는 신뢰성과 인프라를 바탕으로 다양한 사업 부문에 걸쳐 AI 자동화를 확장할 수 있는 길을 열어줍니다.
다음은 이러한 변화가 중요한 5가지 핵심 이유와 지금 기업이 행동해야 하는 이유를 제시합니다.
그간 엔터프라이즈 소프트웨어 배포는 광범위한 내부 승인, 통합 테스트 그리고 구매 협상 등으로 인해 시간이 오래 걸리고 단편적인 과정이었습니다. 하지만 이제 AWS Marketplace에서 watsonx Orchestrate를 바로 이용할 수 있어 이러한 복잡성이 크게 줄었습니다.
기업은 기존에 사용하던 AWS 환경에서 watsonx Orchestrate를 직접 배포할 수 있습니다. 이미 승인된 계약, 약정된 지출 그리고 팀에게 익숙한 인프라를 그대로 활용할 수 있기 때문입니다. 긴 보안 심사나 새로운 공급업체의 온보딩 절차를 거칠 필요 없이 조직은 불과 며칠 만에 관심 단계에서 실제 도입으로 전환할 수 있습니다.
이를 통해 가치 실현 시간이 획기적으로 단축됩니다. 오늘날 치열한 경쟁 환경에서는 품질을 유지하면서도 신속하게 움직일 수 있는 능력이 분명한 경쟁 우위가 됩니다. 사업 부서가 자동화에 적합한 반복 워크플로를 파악했을 때 더 이상 IT 지원을 몇 달씩 기다릴 필요가 없습니다. AWS에서 watsonx Orchestrate를 활용하면 바로 시작할 수 있습니다.
AI 에이전트를 확장한다는 것은 단순히 작동시키는 차원이 아니라 안전하게 만들고 규정을 준수하며 신뢰할 수 있도록 하는 일입니다. 그래서 watsonx Orchestrate는 설계 단계부터 보안과 거버넌스를 기본 원칙으로 삼았습니다.
AWS를 통해 배포하면 watsonx Orchestrate는 기업이 의존하는 모든 클라우드 보안 관행을 그대로 적용받습니다. 여기에는 ID 및 액세스 관리, 데이터 암호화, 네트워크 제어, 감사 로깅 등이 포함됩니다. 하지만 IBM은 여기서 한 단계 더 나아가 watsonx.governance를 통해 에이전트의 학습, 배포 및 모니터링 방식 전반을 관리하는 통합 계층을 제공합니다.
이 거버넌스 계층은 모델의 동작에 대한 투명성을 제공하고 설명 가능성을 보장하며 규제 준수 리스크를 관리하는 데에도 기여합니다. 금융 서비스, 헬스케어, 정부처럼 규제가 엄격한 산업에서는 이런 기능이 단순한 보너스가 아니라 필수 요건입니다. 책임 있는 AI는 더 이상 철학적 논쟁이 아니라 운영상의 필수 사항이 되었습니다.
AWS의 우수한 인프라와 IBM의 거버넌스 도구를 결합함으로써 기업은 AI 에이전트가 효과적일 뿐만 아니라 책임감 있게 운용된다는 확신을 갖고 나아갈 수 있습니다.
현대의 기업은 폐쇄적인 시스템에서 운영되지 않습니다. 기업은 SaaS 플랫폼, 독점 도구, 오픈 소스 기술 및 클라우드 네이티브 서비스를 동시에 사용하는 경우가 많습니다. 이 때문에 watsonx Orchestrate는 하이브리드 환경 통합을 염두에 두고 구축되었습니다.
AWS 상에서 watsonx Orchestrate는 Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack 등을 포함한 광범위한 서비스 및 애플리케이션과 연동됩니다. 또한 SageMaker, Bedrock, RDS와 같은 AWS 네이티브 도구와도 연동됩니다. 기업이 Workday에서 데이터를 가져오는 채용 워크플로를 조율하든, 내부 ERP 시스템과 연동되어 재무 업무를 자동화하든, watsonx Orchestrate는 이러한 모든 업무를 하나로 통합하는 중앙 허브 역할을 합니다.
또한 IBM의 Granite 모델을 사용하거나 외부 파운데이션 모델과 통합하는 등 여러 모델의 활용을 지원합니다. 이러한 유연성을 통해 조직은 구조화된 환경과 비구조화된 환경 모두에서 업무 흐름에 밀접하게 통합된 AI 에이전트를 배포할 수 있습니다.
에이전트가 팀의 실제 업무 방식에 맞게 통합되지 않으면 쓸모가 없습니다. watsonx Orchestrate는 기업의 현재 환경에 맞춰 활용할 수 있습니다.
많은 조직이 소규모 AI 파일럿에선 성공하지만 확장 단계에 이르는 순간 어려움을 겪습니다. 여러 부서에 걸쳐 수십 또는 수백 개의 에이전트를 관리하려면 단순한 컴퓨팅 성능 그 이상이 필요합니다. 이를 위해서는 표준화, 관측 가능성 그리고 운영 규율이 필요합니다.
watsonx Orchestrate는 이 세 가지를 모두 제공합니다. 재사용 가능한 에이전트 카탈로그, 신속한 프로토타이핑을 위한 로우코드 빌더, 기본 제공 모니터링 및 분석 기능, 버전 관리 지원 등을 제공합니다. 이를 통해 조직은 한 번만 설계하고 테스트한 후, 여러 지역이나 사업 기능에 복제하여 적용할 수 있습니다.
AWS에서 실행할 경우 이 플랫폼은 탄력적인 확장성, 글로벌 접근성 및 클라우드 네이티브 서비스와의 깊은 통합이라는 이점을 누릴 수 있습니다. 조직은 코드를 다시 작성하거나, 파이프라인을 재설계하거나, 운영 부담을 크게 늘리지 않고도 확장할 수 있습니다.
이러한 확장성은 자동화를 비용 중심에서 성장 동력으로 전환시켜줍니다. 조달 부서에 10개의 에이전트를 배포하든, 고객 서비스 전반에 1000개의 에이전트를 적용하든, AWS 기반 watsonx Orchestrate는 복잡성을 문제 없이 지원할 수 있습니다.
기술만으로는 성공을 보장할 수 없습니다. 실질적으로 변화를 이끄는 것은 실행력이며 바로 IBM과 AWS의 전략적 파트너십이 핵심적인 역할을 합니다.
AWS Marketplace를 통해 watsonx Orchestrate를 배포하는 고객은 공동 시장 출시 지원을 받을 수 있습니다. 여기에는 양사 영업팀 액세스, 공유 기술 리소스, 산업별 솔루션 가속화 프로그램 그리고 공동 로드맵에 대한 가시성이 포함됩니다. 이러한 수준의 협업은 실제 비즈니스 성과로 이어집니다. 즉, 더 빠른 서비스 출시, 더 원활한 통합 그리고 경영진의 적극적인 지원과 동의를 얻을 수 있습니다.
또한 IBM 및 AWS의 광범위한 파트너 에코시스템도 활용할 수 있습니다. 이 에코시스템은 구현 지원이 필요한 경우나 자문 서비스가 필요한 경우 또는 업계 맞춤형 솔루션이 필요한 경우에도 고객의 AI 도입 여정을 멈추는 것이 아니라 빠르게 추진할 수 있도록 설계되어 있습니다.
기업에게 이 점은 단순히 하나의 플랫폼을 제공받는다는 의미가 아닙니다. 가장 신뢰받는 두 엔터프라이즈 기술 기업과의 전략적 파트너십 그리고 고객의 성공에 집중된 지원을 받을 수 있다는 뜻입니다.
AI 에이전트는 단순히 작업을 지원하는 도구에서 전체 워크플로를 실행하는 자율 시스템으로 빠르게 진화하고 있습니다. watsonx Orchestrate는 이러한 진화의 다음 단계를 나타냅니다. 이 솔루션은 팀이 기존 업무 방식을 바꾸지 않고도 반복적인 작업의 부담을 덜어주고 프로세스를 가속화하며 정확성을 높일 수 있도록 지원합니다.
AWS Marketplace에 출시됨으로써 watsonx Orchestrate는 그 어느 때보다 쉽게 접근할 수 있게 되었고 보안성과 확장성이 향상되었습니다. 기업은 이미 신뢰하는 기존 클라우드 환경에 이 솔루션을 네이티브로 도입할 수 있으며 오늘날 AI가 주도하는 경제에서 성공을 거두는 데 필요한 거버넌스, 유연성 그리고 속도를 모두 확보할 수 있습니다.
이는 대화형 인터페이스에서 실행 엔진으로, 실험 단계에서 확장으로의 전략적 전환을 의미합니다. AI 에이전트는 더 이상 단순히 지원하는 역할에 그치지 않습니다. 이제 실행의 주체로 나서고 있습니다.
