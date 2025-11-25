IBM® Z에서 워크로드를 실행하는 기업의 경우 AI를 운영하는 길은 AI를 실행할 수 있는지 그 여부가 아니라 기존 환경에 얼마나 효율적이고 안전하게 통합할 수 있는지가 관건입니다.

AI 워크로드는 특히 생성형 AI 및 LLM 기반 애플리케이션에서 점점 더 커지고 리소스 집약적으로 변하고 있습니다. Z에서 고객은 다음 사항의 균형을 유지해야 합니다.

플랫폼을 떠날 수 없는 지연 시간에 민감한 워크로드

추론 실행 위치를 제한하는 규제 준수 및 데이터 거주지 요구 사항

비효율적인 모델 배포로 인한 컴퓨팅 및 에너지 비용 증가

AI Optimizer for Z 2.1은 이러한 현실에 맞게 설계되어 기업이 추론 배치 및 최적화와 관련해 수동으로 결정하는 작업을 줄이고 더욱 지능적으로 자동화할 수 있도록 지원합니다.