이제 Orchestrate의 새로운 에이전트 거버넌스 기능을 통해 멀티 에이전트 시스템을 관리하고 시스템 가시성을 유지하기가 더 쉬워졌습니다.

기존의 모니터링 툴은 AI 에이전트를 추적하는 데 있어 부족한 경우가 많습니다. 이러한 에이전트는 모니터링이 필요할 뿐만 아니라 지속적으로 학습하고 개선하기 위해 피드백 루프도 필요합니다. 최신 AI 시스템의 분산된 특성으로 인해 문제가 더욱 복잡해지면서 분산 추적이 매우 중요해졌습니다. 여기서 바로 watsonx Orchestrate의 에이전트 관측 기능이 중요한 역할을 합니다. 이 기능은 OpenTelemetry, Traceloop과 같은 표준을 활용해 에이전트 상호 작용 및 AI 에이전트 상태에 대한 포괄적인 실시간 인사이트를 제공합니다.

또한 AI 에이전트의 품질과 효율성을 보장하기 위해 Orchestrate의 거버넌스 기능은 여정 완료율, 도구 호출 정확도, 답변 정확성, 지침 준수와 같은 평가 지표를 제공합니다. 이러한 지표는 관리형 AI 에이전트 카탈로그를 생성하여 고품질의 엔터프라이즈급 에이전트만 배포되도록 하는 데 도움이 됩니다.