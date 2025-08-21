2025년 8월 21일
새로운 기능: IBM watsonx Orchestrate가 AI 에이전트 관리를 간소화하고 성능을 향상시키기 위해 설계된 새로운 에이전트 관측 및 거버넌스 기능을 도입했습니다.
이제 Orchestrate의 새로운 에이전트 거버넌스 기능을 통해 멀티 에이전트 시스템을 관리하고 시스템 가시성을 유지하기가 더 쉬워졌습니다.
기존의 모니터링 툴은 AI 에이전트를 추적하는 데 있어 부족한 경우가 많습니다. 이러한 에이전트는 모니터링이 필요할 뿐만 아니라 지속적으로 학습하고 개선하기 위해 피드백 루프도 필요합니다. 최신 AI 시스템의 분산된 특성으로 인해 문제가 더욱 복잡해지면서 분산 추적이 매우 중요해졌습니다. 여기서 바로 watsonx Orchestrate의 에이전트 관측 기능이 중요한 역할을 합니다. 이 기능은 OpenTelemetry, Traceloop과 같은 표준을 활용해 에이전트 상호 작용 및 AI 에이전트 상태에 대한 포괄적인 실시간 인사이트를 제공합니다.
또한 AI 에이전트의 품질과 효율성을 보장하기 위해 Orchestrate의 거버넌스 기능은 여정 완료율, 도구 호출 정확도, 답변 정확성, 지침 준수와 같은 평가 지표를 제공합니다. 이러한 지표는 관리형 AI 에이전트 카탈로그를 생성하여 고품질의 엔터프라이즈급 에이전트만 배포되도록 하는 데 도움이 됩니다.
IBM watsonx Orchestrate는 빌드부터 프로덕션까지 전체 에이전트 라이프사이클에 걸쳐 거버넌스 이점을 제공합니다.
에이전트 관측 기능은 에이전트의 원격 측정 데이터를 캡처하고 시각화하여 실시간 인사이트를 제공하는 방식으로 작동합니다. 기존 도구와 원활하게 통합되고 업계 표준을 준수하여 호환성과 사용 편의성을 보장합니다.
반면 거버넌스는 여러 단계의 프로세스를 통해 운영됩니다. 사전 배포 중에 에이전트는 ADK 또는 에이전트 빌더를 통해 명시적인 사용자 정의 질문 또는 파일 업로드를 사용하여 평가를 받습니다. 그런 다음 시스템은 여정 완료, 툴 호출 정확도, 답변 관련성 등 다양한 지표를 계산하여 표시합니다.
에이전트의 성능에 만족하면 지속적인 모니터링과 자동화된 정책 적용을 통해 최적의 성능을 유지하는 프로덕션 단계로 이동할 수 있습니다.
IBM watsonx Orchestrate의 새로운 에이전트 관측 및 거버넌스 기능은 복잡한 멀티 에이전트 시스템 관리에 있어 획기적인 도약입니다. watsonx Orchestrate는 가시성을 높이고, 에이전트 품질을 개선하고, 강력한 거버넌스를 보장함으로써, 기업이 AI 에이전트를 활용해 궁극적으로 규모에 맞게 더 큰 효율성과 가치를 창출하는 데 도움을 줄 수 있습니다.