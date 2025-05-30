보험 산업을 재구상하여 보험료 수익 성장과 자기자본이익률 향상 실현

IBM이 HFS Horizons Research의 보험 서비스 2025 보고서에서 시장 리더로 선정되었음을 기쁘게 알려드립니다. 이번 선정은 보험사가 변화에 적응하는 데 그치지 않고 변화를 주도하도록 지원하는 IBM의 접근 방식을 입증합니다. 이는 플랫폼 현대화를 가속화하고, 미활용 데이터에서 수익을 창출하며, 측정 가능한 ROI를 제공하는 AI를 도입하고, 원활한 에코시스템 협업을 가능하게 하며, 경쟁 우위를 창출하는 서비스 제공 방식을 재정의하는 것을 포함합니다.

보험사는 디지털 전환의 충격, 강화되는 규제 압력, 데이터 관리 문제, 표준화 부족, 그리고 사기 예방 및 탐지에 대한 우려 증가 등 복합적인 과제에 직면해 있습니다. 이러한 압력은 경쟁력을 유지하고 높아지는 고객 기대를 충족하는 것을 점점 더 어렵게 만들고 있습니다.

주요 기술 기업 내 유일한 글로벌 컨설팅 조직으로서 IBM® Consulting은 첨단 AI와 과학 기반 접근 방식을 활용해 가장 중요한 과제를 해결함으로써 높은 영향력을 창출합니다. IBM은 심층적인 산업 전문성과 AI 기반 제공 플랫폼인 IBM Consulting Advantage를 결합해 고객에게 근본적인 혁신과 지속 가능한 변화를 제공합니다. HFS Horizons에 따르면 IBM은 산업 특화 플랫폼, 엔드투엔드 혁신 역량 및 공동 혁신 모델을 결합함으로써 차별화를 이루고 있습니다. IBM은 생성형 AI, 임베디드 유통, 고급 분석 및 에코시스템 오케스트레이션을 통해 레거시 시스템을 현대화하고 비즈니스 성과를 창출하고 있습니다. 컨설팅, 기술 및 운영을 대규모로 연결하는 IBM의 역량은 손해보험(P&C)과 생명·연금보험(L&A) 분야 전반에서 신뢰받는 혁신 파트너로 자리매김하게 합니다.