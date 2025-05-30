보험 산업을 재구상하여 보험료 수익 성장과 자기자본이익률 향상 실현

IBM이 HFS Horizons Research의 보험 서비스 2025 보고서에서 시장 리더로 선정되었음을 기쁘게 알려드립니다. 이번 선정은 보험사가 변화에 적응하는 데 그치지 않고 변화를 주도하도록 지원하는 IBM의 접근 방식을 입증합니다. 이는 플랫폼 현대화를 가속화하고, 미활용 데이터에서 수익을 창출하며, 측정 가능한 ROI를 제공하는 AI를 도입하고, 원활한 에코시스템 협업을 가능하게 하며, 경쟁 우위를 창출하는 서비스 제공 방식을 재정의하는 것을 포함합니다.
보험사는 디지털 전환의 충격, 강화되는 규제 압력, 데이터 관리 문제, 표준화 부족, 그리고 사기 예방 및 탐지에 대한 우려 증가 등 복합적인 과제에 직면해 있습니다. 이러한 압력은 경쟁력을 유지하고 높아지는 고객 기대를 충족하는 것을 점점 더 어렵게 만들고 있습니다.
주요 기술 기업 내 유일한 글로벌 컨설팅 조직으로서 IBM® Consulting은 첨단 AI와 과학 기반 접근 방식을 활용해 가장 중요한 과제를 해결함으로써 높은 영향력을 창출합니다. IBM은 심층적인 산업 전문성과 AI 기반 제공 플랫폼인 IBM Consulting Advantage를 결합해 고객에게 근본적인 혁신과 지속 가능한 변화를 제공합니다. HFS Horizons에 따르면 IBM은 산업 특화 플랫폼, 엔드투엔드 혁신 역량 및 공동 혁신 모델을 결합함으로써 차별화를 이루고 있습니다. IBM은 생성형 AI, 임베디드 유통, 고급 분석 및 에코시스템 오케스트레이션을 통해 레거시 시스템을 현대화하고 비즈니스 성과를 창출하고 있습니다. 컨설팅, 기술 및 운영을 대규모로 연결하는 IBM의 역량은 손해보험(P&C)과 생명·연금보험(L&A) 분야 전반에서 신뢰받는 혁신 파트너로 자리매김하게 합니다.
보험 산업의 성공은 더 이상 독립적인 운영으로 정의되지 않으며, 역동적이고 상호 연결된 에코시스템을 오케스트레이션하는 역량에 의해 결정됩니다.
IBM은 이러한 변화를 선도하며, 보험사가 운영 방식을 재구상하고 가치 사슬 전반에서 협업하며 유통을 혁신하고 수익성 있는 성장을 실현하도록 지원합니다. IBM 고유의 IBM® Insurance Services HubTM는 핵심 시스템과 외부 파트너 및 내부 시스템 네트워크 간 통합을 가속화하여, 보험 계약 관리, 청구, 컨택 센터 및 청구 관리 전반에서 원활한 워크플로를 가능하게 합니다. 이러한 수준의 오케스트레이션은 데이터를 최대한 활용하는 IBM의 이해를 바탕으로 가능하며, 고객, 설계사 및 파트너에게 통합적이고 인간 중심적이며 부가가치가 높은 경험을 제공합니다.
AI와 생성형 AI의 통합은 보험 산업의 핵심 트렌드이며, IBM은 이러한 혁신의 선두에 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 고객 시스템에서 생성형 AI를 광범위하게 활용하는 보험사는 전혀 활용하지 않는 보험사에 비해 고객 만족도가 크게 향상되었으며, 유지율이 14% 더 높고 순추천고객지수가 48% 더 높은 것으로 나타났습니다. watsonx, Cognitive Document Processing, Insurance Insights Platform과 같은 IBM의 AI 기반 솔루션은 이미 핵심 보험 워크플로에 깊이 통합되어 있습니다. 인수 심사와 사기 탐지부터 보험금 청구 분류 및 서비스 제공에 이르기까지, IBM의 사전 학습된 AI 파운데이션 모델은 의사 결정을 가속화하고 고객에게 측정 가능한 성과를 제공하고 있습니다. HFS Horizons는 IBM이 단순히 AI 기능을 내재화하는 데 그치지 않고, 고객이 효율성, 성장 및 고객 경험 측면에서 실질적인 성과를 달성하도록 지원하고 있다고 평가합니다.
레거시 플랫폼 현대화가 많은 보험사에게 여전히 최우선 과제인 가운데, IBM의 하이브리드 클라우드 프레임워크는 핵심 보험 워크로드를 보다 민첩하고 안전하며 확장 가능한 환경으로 현대화, 최적화 및 마이그레이션할 수 있는 실용적이고 중단이 적은 경로를 제공합니다.
IBM은 워크플로 최적화나 의사 결정 가속화를 통해 고객이 단기 성과를 달성하도록 지원하는 동시에, 변화하는 보안, 위험 및 규제 준수 요구사항과의 정렬을 보장합니다. 또한 IBM은 복잡한 모델링, 위험 예측 및 재해 분석을 지원하기 위해 양자 컴퓨팅과 같은 미래 지향적 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 혁신은 차세대 보험계리 역량과 기업 복원력을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
IBM은 단순한 기술 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱 제공업체가 아닙니다. IBM은 혁신과 가치 창출을 함께하는 파트너입니다. IBM은 손해보험(P&C), 생명·연금보험(L&A) 및 단체 보험사를 지원하여, 지능형 자동화와 디지털 자산을 통해 인간의 잠재력을 강화하고 공동으로 서비스 모델을 설계함으로써 미래 업무 방식을 구현하도록 돕습니다. 또한 BPO 역량을 확대하고 인슈어테크 협업을 확장해 나가는 가운데, IBM은 오늘날의 복잡성과 미래의 가능성을 동시에 헤쳐 나가는 보험사의 신뢰받는 혁신 파트너가 되는 데 집중하고 있습니다.
보험 산업은 플랫폼 에코시스템과 모듈형 솔루션으로의 중요한 전환을 겪고 있으며, 보험사는 특정 요구사항을 충족하도록 설계된 맞춤형 솔루션을 모색하고 있습니다.
IBM의 보험 고객은 AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe 및 Palo Alto와의 전략적 파트너십은 물론, 산업 특화 플랫폼 및 선도적인 인슈어테크 기업과의 협업을 통해 혜택을 받고 있습니다. 이러한 에코시스템 접근 방식은 임베디드 보험, AI 중심 고객 경험 또는 디지털 청구 관리와 같은 새로운 솔루션을 더 빠르게 시장에 출시하도록 지원합니다.
HFS Horizons는 데이터 및 AI 경험 분야에서 IBM의 리더십을 강조하며, 보험사가 더 스마트하고 신속하며 규정을 준수하는 의사 결정을 통해 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하도록 지원하는 IBM의 노력을 인정했습니다.
보험 산업의 미래는 위험을 관리하면서 수익성 있는 성장을 달성하고, 기술과 데이터, 에코시스템을 활용해 탁월한 경험을 제공할 수 있는 조직에 달려 있습니다. 함께 보험 산업의 미래를 만들어 갑시다.
HFS Horizons Research는 대담한 인사이트와 실행 가능한 전략을 통해 포춘 500대 기업의 IT 및 비즈니스 혁신을 지원하는 선도적인 글로벌 리서치 및 자문 기관입니다.
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