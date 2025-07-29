IBM® watsonx BI로 비즈니스 인텔리전스 재정의

2025년 7월 29일
이제 정식 출시된 watsonx BI는 데이터의 가치를 실현하고 이를 명확하고 실행 가능한 인사이트로 변환하여 스마트하고 빠른 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 비즈니스 인사이트 에이전트입니다. 이미 사용하고 있는 도구에 연결하여 비즈니스 요구 사항에 맞는 지능형 답변을 제공합니다.
watsonx BI는 단순한 비즈니스 인텔리전스 도구 그 이상입니다. 비즈니스를 이해하고 즉각적이고 실행 가능한 인사이트를 제공하는 대화형 에이전트입니다. 질문만 하면 모든 데이터를 분석하여 무슨 일이 일어나고 있는지, 왜 중요한지, 새로운 트렌드 및 미래 가능성을 밝힙니다. 모든 응답은 투명하며 데이터 소스, 필터, 열 및 기본 쿼리 로직을 표시하므로 설명 가능하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
조직에서 사용할 수 있는 방대한 양의 데이터에도 불구하고 많은 비즈니스 팀은 여전히 실행 가능한 인사이트를 신속하게 도출하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 사용자는 워크플로 전반에서 대시보드가 너무 많아 관리가 어렵고 속도가 너무 느려 실질적인 가치를 제공하지 못하는 등 계속해서 마찰을 경험하고 있습니다. 대시보드에 지표가 너무 많아서 일반 비즈니스 사용자가 사용하기 어려운 경우가 너무 자주 발생합니다. 결과적으로 인사이트를 활용하는 대신 데이터를 수집하는 데 많은 노력이 소요됩니다.
watsonx BI는 생성형 AI의 강력한 기능을 관리형 시맨틱 모델과 통합하여 일관된 엔터프라이즈급 인사이트를 제공합니다. 중앙 집중식 시맨틱 계층에서 비즈니스 로직을 포착함으로써 조직은 고유한 표준 및 정의에 부합하는 지표를 정의할 수 있습니다. 이를 통해 모든 인사이트가 일반적인 AI 가정이 아닌 비즈니스 정의에 기반을 두고 팀 간의 신뢰, 정확성 및 조정을 촉진할 수 있습니다.
watsonx BI는 전체 인사이트 생성 프로세스를 간소화하여 데이터 및 분석 팀의 생산성을 높입니다.
다양한 데이터 소스에 대한 내장 커넥터를 통해 메타데이터를 지능적으로 해석하여 관계를 발견하고, 데이터 유형을 분류하고, 비즈니스 컨텍스트로 데이터 세트를 강화합니다. AI 기반 자동화는 보강에서 지표 생성에 이르기까지 모든 단계를 가속화하여 수동 작업을 줄이고 더 빠르고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
데이터 관리자는 통제된 모델링 프로세스를 통해 비즈니스 로직과 지표를 정의하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 수동으로 지표를 생성하거나 데이터 패턴을 기반으로 AI가 제안한 지표를 정제하여 정확성과 제어를 모두 보장할 수 있습니다.
Watsonx BI는 IBM 자체 언어 모델과 다른 주요 공급업체의 언어를 포함하여 엄선된 대규모 언어 모델을 지원합니다. 이를 통해 조직은 AI 선택을 규정 준수 및 거버넌스 요구 사항에 맞출 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.
watsonx BI는 기존 인프라와 쉽게 통합되어 데이터 레이크하우스, 자동화 워크플로 및 보고 도구에 연결됩니다. 팀이 이미 사용하고 있는 플랫폼 내에서 직접 상황에 맞는 인사이트를 제공하여 채택 장벽을 낮추고 데이터 및 기술 투자에 대한 ROI를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
상호 운용성을 위해 설계된 watsonx BI는 개방형, 헤드리스 및 임베디드 통합 모델을 지원합니다. 타사 시맨틱 계층의 지표를 사용하고 외부 데이터 애플리케이션에서 재사용할 수 있도록 자체 지표를 게시할 수 있습니다. 강력한 API를 통해 watsonx BI를 타사 앱에 내장할 수도 있으므로 에코시스템 전반에서 원활한 통합, 더 빠른 배포, 신뢰할 수 있는 인사이트에 대한 일관된 액세스가 가능합니다.
IBM® watsonx BI는 데이터 기반 의사 결정의 새로운 시대를 열었습니다. 이를 통해 비즈니스 사용자는 복잡한 분석이나 대시보드를 사용하지 않고도 간단하고 직관적으로 답변을 얻을 수 있습니다. watsonx BI는 비즈니스 로직과 관리형 지표에 기반한 생성형 AI 기반 인사이트를 통해 모든 사업부에서 빠르고 스마트한 의사 결정이 가능합니다.
팀이 데이터 검색을 중단하고 데이터에 대해 조치를 취할 수 있도록 지원하세요. IBM® watsonx BI가 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환하는 방법을 살펴보세요. 강력한 기능과 능력을 알아보고 지금 바로 사용하여 스마트하고 영향력 있는 의사 결정을 내리세요.