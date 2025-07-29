IBM® watsonx BI로 비즈니스 인텔리전스 재정의

watsonx BI는 단순한 비즈니스 인텔리전스 도구 그 이상입니다. 비즈니스를 이해하고 즉각적이고 실행 가능한 인사이트를 제공하는 대화형 에이전트입니다. 질문만 하면 모든 데이터를 분석하여 무슨 일이 일어나고 있는지, 왜 중요한지, 새로운 트렌드 및 미래 가능성을 밝힙니다. 모든 응답은 투명하며 데이터 소스, 필터, 열 및 기본 쿼리 로직을 표시하므로 설명 가능하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.

조직에서 사용할 수 있는 방대한 양의 데이터에도 불구하고 많은 비즈니스 팀은 여전히 실행 가능한 인사이트를 신속하게 도출하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 사용자는 워크플로 전반에서 대시보드가 너무 많아 관리가 어렵고 속도가 너무 느려 실질적인 가치를 제공하지 못하는 등 계속해서 마찰을 경험하고 있습니다. 대시보드에 지표가 너무 많아서 일반 비즈니스 사용자가 사용하기 어려운 경우가 너무 자주 발생합니다. 결과적으로 인사이트를 활용하는 대신 데이터를 수집하는 데 많은 노력이 소요됩니다.

watsonx BI는 생성형 AI의 강력한 기능을 관리형 시맨틱 모델과 통합하여 일관된 엔터프라이즈급 인사이트를 제공합니다. 중앙 집중식 시맨틱 계층에서 비즈니스 로직을 포착함으로써 조직은 고유한 표준 및 정의에 부합하는 지표를 정의할 수 있습니다. 이를 통해 모든 인사이트가 일반적인 AI 가정이 아닌 비즈니스 정의에 기반을 두고 팀 간의 신뢰, 정확성 및 조정을 촉진할 수 있습니다.