실시간 장치 관리의 시대 도래: MaaS360 Smart Device Groups를 만나보세요

정적 모바일 장치 관리에 내재된 지연과 보안 격차를 제거합니다.
IBM® MaaS360 Smart Device Groups는 장치를 자동으로 분류하고 적절한 앱, 정책 및 구성을 거의 실시간으로 적용하여 장치 관리에 새로운 동적 접근 방식을 제시합니다.
수동 업데이트나 예약된 갱신 주기가 필요한 정적 장치 그룹에 의존하는 대신, Smart Device Groups는 장치 속성이 변경되는 즉시 적절한 정책이 적용되도록 하여 IT 팀이 엔드포인트를 보다 효율적이고 안전하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
장치 속성은 지속적으로 변화합니다. 운영 체제(OS) 업데이트는 하룻밤 사이에 배포되고, 장치는 여러 위치를 오가며, 보안 사고는 즉각적인 격리를 요구하고, 현장 작업자는 교대 근무 중에 예비 장치를 교체합니다. 그러나 대부분의 모바일 장치 관리(MDM) 플랫폼은 12시간 또는 24시간의 고정된 주기로 갱신되는 정적 장치 그룹에 의존하며, 이로 인해 장치가 오래된 정책을 적용받고 보안 취약점이 방치되는 위험한 공백이 발생합니다.
모바일 장치 군을 관리하는 조직은 기존의 정적 장치 그룹으로 인해 다음과 같은 중요한 운영 과제에 직면합니다.
보안 팀이 침해된 장치를 식별하면 수동 그룹 재할당과 정책 적용에 몇 시간이 소요될 수 있으며, 이로 인해 위협이 계속 활성 상태로 남아 네트워크 전반으로 확산될 수 있습니다. OS 업데이트를 받거나 위치가 변경된 장치는 다음 예약된 그룹 갱신까지 수 시간 동안 규정 준수 요구 사항을 위반할 수 있으며, 이는 감사 위험과 잠재적인 규제 위반으로 이어질 수 있습니다.
Smart Device Groups는 장치 속성을 지속적으로 모니터링하고, 일반적으로 속성 변경 후 몇 분 이내에 거의 실시간으로 장치를 자동 재분류합니다. 업데이트된 앱, 정책, OEM 구성 및 규정 준수 규칙이 즉시 적용됩니다.
이를 통해 기존 모바일 장치 관리(MDM) 환경에서 보안 취약점, 규정 준수 위반, 생산성 저하를 초래하는 정책 지연을 제거합니다.
관리자는 비즈니스 가치를 창출하는 전략적 이니셔티브에 집중하기보다 장치 그룹 할당을 수동으로 수정하고 정책 적용 문제를 해결하는 데 귀중한 시간을 소비합니다. Smart Device Groups는 이러한 비효율성을 해결합니다.
Smart Device Groups는 관리자가 이미 익숙한 MaaS360 장치 검색 인터페이스를 활용합니다. 이를 통해 다음이 가능합니다.
Smart Device Groups는 기존의 정적 그룹과 함께 사용되며, 조직은 안정적인 장치 집합에는 정적 그룹을 유지하면서 가장 큰 가치를 제공하는 영역에 동적 관리를 적용할 수 있습니다.
기존 MDM 및 통합 엔드포인트 관리(UEM) 플랫폼은 소수의 정적 장치 그룹과 수동 장치 관리에 의존합니다. IBM MaaS360은 하드웨어, OS, 사용자 및 사용자 지정 메타데이터 전반에 걸쳐 40개 이상의 속성을 결합할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 장치를 훨씬 더 정밀하고 자동으로 분류할 수 있습니다.
Smart Device Groups는 네 가지 범주에 걸쳐 40개 이상의 장치 속성을 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다.
이처럼 폭넓은 속성을 활용함으로써 조직의 고유한 운영 요구 사항과 비즈니스 프로세스를 반영한 정밀한 장치 분류가 가능합니다.
다음은 MaaS360 관리 포털에서 Smart Device Groups가 실제로 어떻게 작동하는지 살펴봅니다.
다음은 엔드포인트 관리를 개선하고 장치 업데이트를 가속화하며 보안 격차를 해소하는 세 가지 예시입니다.
시나리오: 조직은 기본 기준 정책이 적용된 백업 장치를 창고에 보관하고 있습니다. 지원 담당자가 백업 장치를 현장 작업자에게 할당하면 수동 정책 업데이트로 인해 생산성이 지연됩니다.
Smart Device Groups 솔루션: 백업 장치에 "상태: 백업" 사용자 지정 속성을 태그로 지정하고 창고 그룹에 할당합니다. 지원 부서에서 장치를 할당하고 속성을 "상태: 할당됨"으로 업데이트하면 Smart Device Groups는 자동으로 장치를 운영 그룹으로 이동시키고 역할별 앱과 키오스크 정책을 즉시 적용합니다.
비즈니스 이점: 제로 터치 프로비저닝을 통해 IT 지원 티켓을 제거하고 작업자가 즉시 업무를 시작할 수 있도록 하여 평균 생산성 도달 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다.
이 이미지는 이 프로비저닝 워크플로를 자동화하기 위해 Smart Device Group을 생성하는 방법을 보여줍니다.
시나리오: 보안 팀이 장치에서 멀웨어를 감지하고 수평 이동을 방지하기 위해 즉시 격리해야 하지만, 수동 그룹 재할당으로 인해 대응이 지연됩니다.
Smart Device Groups 솔루션: 장치의 "보안 상태" 사용자 지정 속성을 "격리됨"으로 업데이트합니다. Smart Device Groups는 모든 애플리케이션을 차단하는 앱 규정 준수 정책이 적용된 제한된 그룹으로 장치를 즉시 이동시킵니다.
비즈니스 이점: 자동화된 위협 차단은 사고 대응 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하여 잠재적 피해를 최소화하고 위협이 확산되기 전에 차단하는 데 도움을 줍니다.
시나리오: 창고 간에 이동하는 장치는 위치별 구성, 네트워크 설정 및 운영 절차를 적용하기 위해 수동 정책 업데이트가 필요합니다.
Smart Device Groups 솔루션: 각 시설의 일련번호 범위를 기준으로 Smart Device Groups를 생성합니다. 장치가 위치를 이동하면 대상 시설 그룹에 해당 장치의 일련번호를 추가하기만 하면 정책이 자동으로 업데이트됩니다.
비즈니스 이점: IT는 수백 개의 위치에 걸친 장치 전송 시 수동 정책 관리를 제거하여 관리 오버헤드를 줄이는 동시에 일관된 정책 시행을 보장합니다.
Smart Device Groups를 통해 조직은 다양한 보안, 규정 준수 및 생산성 이점을 확보할 수 있습니다.
Smart Device Groups는 현재 제공되며 전 세계 모든 MaaS360 고객에게 추가 비용 없이 모든 MaaS360 에디션에 포함됩니다.
기존 MaaS360 고객은 MaaS360 콘솔을 통해 Smart Device Groups에 즉시 액세스할 수 있습니다.
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