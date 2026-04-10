실시간 장치 관리의 시대 도래: MaaS360 Smart Device Groups를 만나보세요

IBM® MaaS360 Smart Device Groups는 장치를 자동으로 분류하고 적절한 앱, 정책 및 구성을 거의 실시간으로 적용하여 장치 관리에 새로운 동적 접근 방식을 제시합니다.

수동 업데이트나 예약된 갱신 주기가 필요한 정적 장치 그룹에 의존하는 대신, Smart Device Groups는 장치 속성이 변경되는 즉시 적절한 정책이 적용되도록 하여 IT 팀이 엔드포인트를 보다 효율적이고 안전하게 관리할 수 있도록 지원합니다.