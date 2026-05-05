watsonx.data의 컨텍스트, OpenRag 및 OpenSearch의 새로운 기능과 Confluent의 실시간 컨텍스트 엔진을 통해 제공되며, 개방형 기술과 에이전틱 데이터 인텔리전스를 결합하여 엔터프라이즈 AI에 의미, 거버넌스 및 실시간 인식을 제공합니다.
Enterprise AI는 빠르게 발전했지만 대부분의 조직이 여전히 프로덕션 환경에서 이를 사용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기업이 AI 실험에서 대규모로 배포하는 방향으로 이동하면 다른 어려움이 대두됩니다.
이제는 시스템이 답변을 생성할 수 있는지 여부가 아니라, 그 답변을 신뢰할 수 있고 기업에서 사용할 수 있는지 여부가 문제입니다. 동일한 질문이라도 액세스하는 데이터, 팀별로 사용하는 용어, 비즈니스의 기본 상태 변화에 따라 다른 결과가 반환될 수 있습니다. 이러한 조건은 오늘날 대부분의 엔터프라이즈 환경에 존재하기 때문에, 많은 AI 이니셔티브가 실제 운영에 사용되기 전에 중단됩니다.
AI 시스템이 핵심 비즈니스 프로세스에서 실행에 가까워짐에 따라 시스템에 대한 기대치도 변화하고 있습니다. 의사 결정은 수동 검증에 의존하지 않고 최신의 정확하고 관리되는 데이터를 반영해야 합니다.
이 문제를 해결하기 위해 IBM은 AI 시스템이 추론하거나 행동하는 순간 동적으로 적용되는 액세스 정책을 통해, 최신 엔터프라이즈 데이터(그 의미 포함)에 대한 이해도를 공유하고 관리해서 고유한 AI용 실시간 컨텍스트를 제공합니다. 이 기능은 이제 watsonx.data의 Context를 통해 제공되며, onfluent의 Real-Time Context Engine과 연동되어 하이브리드 환경을 아우르고, 개방적이고 상호운용 가능한 기술 및 관리형 데이터 인텔리전스의 지원을 받습니다.
Confluent의 실시간 스트리밍과 watsonx.data intelligence 내에 에이전틱 기능이 추가됨에 따라, watsonx.data는 하이브리드 오픈 레이크하우스에서 분산된 데이터 자산 전반에 걸쳐 컨텍스트를 제공하는 플랫폼으로 발전했습니다. 이를 통해 AI 시스템은 비즈니스 전반에 존재하는 엔터프라이즈 데이터를 다루는 일관된 방법을 제공하고 데이터, 의미, 거버넌스, 실시간 신호를 연결하여 시스템이 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확하게 이해하고 작동할 수 있도록 합니다.
Watsonx.data와 Confluent가 결합되어, 기업 전체에서 단절되는 경우가 많은 4가지 기능을 통해 AI에 새로운 컨텍스트를 지속적으로 제공합니다.
watsonx.data의 컨텍스트를 통해, AI 시스템은 통합 없이도 분산된 환경 전반에서 정형 또는 비정형, 이동 또는 저장 정보에 접근하고 관련 조치를 취할 수 있습니다. 카탈로그 및 메타데이터 기능은 이러한 환경 전반에 검색과 큐레이션을 추가로 지원하여 AI 에이전트가 항상 올바른 데이터에 접근할 수 있도록 보장합니다.
watsonx.data의 OpenRag는 비정형 엔터프라이즈 데이터를 AI 시스템이 사용할 수 있는 지식으로 전환시키는 종단간 솔루션입니다. 문서 처리용 Docling, 하이브리드 검색용 OpenSearch, 에이전틱 오케스트레이션용 Langflow를 결합하여 원시 문서를 에이전트가 필요로 하는 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 변환합니다. 즉, 각 작업에 적합한 정보를 조합하고, 소스 전반에 걸쳐 추론을 적용하며, 실제 비즈니스 운영 방식을 바탕으로 응답합니다. 결과적으로 기업의 가장 가치 있는 자산인 데이터에 기반한 AI를 기반으로 더 정확한 답변을 얻고, 가치 실현 시간을 단축합니다.
Confluent의 Data Streaming Platform과 Real-Time Context Engine은 엔터프라이즈 데이터 스트림을 정형 AI 지원 컨텍스트로 계속 변환합니다. 이는 Model Context Protocol(MCP)을 통해 에이전트나 애플리케이션에 노출됩니다. 이에 따라 일반적으로 스트리밍 데이터와 AI를 연결하기 위해 구축하는 맞춤형 인프라가 내장형 인증, 역할 기반 접근 제어, 감사 로깅 및 거버넌스를 포함하는 완전 관리형 서비스로 대체됩니다. AI 시스템은 이벤트 기반이 되어, 이미 오래된 정보가 아니라 비즈니스의 현재 상태를 반영하는 데이터를 추론에 사용합니다.
이렇게 하면 AI를 위한 데이터를 준비하는 데 필요한 시간과 노력을 줄이고 최신 비즈니스 상태를 반영하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
AI가 올바르게 작동하려면 단순히 데이터를 검색하는 것이 아니라 비즈니스가 데이터를 정의하고 관리하는 방식에 따라 데이터를 해석해야 합니다. AI용 실시간 컨텍스트는 시스템이 추론하거나 행동하는 순간에 공유 정의, 데이터 품질 신호, 계보 및 거버넌스를 적용합니다. 이를 통해 아웃풋을 일관된 정의와 일치시키고, 정책을 시행하며, 비즈니스가 실제로 운영되는 방식을 반영할 수 있습니다. 런타임에 4가지 기능이 모두 함께 작동하면 AI 시스템이 엔터프라이즈 데이터를 더 완전한 최신 상태로 바라볼 수 있습니다.
공급망 예외 상황을 처리하는 AI 시스템을 생각해 보세요. 이것이 올바르게 작동하려면 시스템이 시스템 전반에 걸쳐 재고 수준이 어떻게 정의되는지 이해하고, 우선순위 지정을 위한 비즈니스 규칙을 적용하고, 거버넌스 정책을 준수하고, 중단이 발생할 때 대응해야 합니다.
실시간 컨텍스트를 바탕으로, 시스템은 공유된 정의를 사용하여 연합 데이터에 대한 추론을 수행하고, 런타임에 정책을 시행하며, 배송 지연 또는 수요 변화와 같은 실시간 신호를 통합합니다. 의사 결정은 현재 상황과 비즈니스 의도를 반영하여 수동 검증을 줄이고 상황이 변경될 때 더 빠르고 신뢰할 수 있는 대응을 가능하게 합니다.
엔터프라이즈 데이터는 클라우드, 온프레미스 시스템, SaaS 애플리케이션 및 운영 데이터베이스에 걸쳐 있으며 수년간의 투자와 규제를 통해 형성되었습니다. 데이터를 중앙 집중화하는 접근 방식은 종종 비용, 복잡성 및 지연을 초래하며 시스템 전반에서 데이터를 일관되게 해석하는 과제를 해결하지 못합니다.
watsonx.data의 컨텍스트는 데이터 접근, 실시간 스트리밍, 시맨틱 이해 및 거버넌스를 단일 시스템으로 통합합니다. 이를 통해 비즈니스 컨텍스트를 환경 전반에 걸쳐 일관되게 적용하는 동시에, 데이터를 원래 위치에서 다룰 수 있습니다.
결과적으로 조직은 일관된 의미, 정책 시행 및 시스템 작동 방식에 내장된 현재 상태 인식을 통해 데이터를 효과적으로 사용하는 데 집중할 수 있습니다.
AI 시스템이 핵심 비즈니스 프로세스 내에서 더 많은 책임을 맡으면서 기대치가 변화하고 있습니다. 시스템은 더 이상 답변을 생성하는 데 그치지 않고 올바른 데이터를 선택하고, 이를 올바르게 해석하고, 조치를 취하기 전에 적절한지 여부를 판단해야 합니다.
이 기반은 데이터 관리에 대해서도 좀 더 에이전틱하게 접근합니다. watsonx.data 안에서 IBM은 이제 데이터 엔지니어링, 리니지, 품질 및 운영을 위한 특수 목적 에이전트, 기술과 호출를 통한 데이터 통합, 인텔리전스 및 관리 전반에 걸친 에이전틱 기능을 제공합니다. 통합, 문제 해결, 리니지 분석 및 워크로드 라우팅 같은 작업을 자동화할 수 있어 소비자가 데이터를 올바르게 해석하고 그에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 그 결과 모든 단계에서 수동으로 개입할 필요 없이 동일한 흐름 내에서 해석에서 실행으로 전환할 수 있습니다.
AI를 위한 실시간 컨텍스트는 이러한 변화를 안정적으로 만드는 요소입니다. 이는 시스템이 비즈니스 제약 내에서 행동하고, 고립된 사용 사례를 넘어, 기업 전반에 걸쳐 AI를 광범위하게 운영하는 데 필요한 정보를 제공합니다.