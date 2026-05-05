AI 시스템이 핵심 비즈니스 프로세스에서 실행에 가까워짐에 따라 시스템에 대한 기대치도 변화하고 있습니다. 의사 결정은 수동 검증에 의존하지 않고 최신의 정확하고 관리되는 데이터를 반영해야 합니다.

이 문제를 해결하기 위해 IBM은 AI 시스템이 추론하거나 행동하는 순간 동적으로 적용되는 액세스 정책을 통해, 최신 엔터프라이즈 데이터(그 의미 포함)에 대한 이해도를 공유하고 관리해서 고유한 AI용 실시간 컨텍스트를 제공합니다. 이 기능은 이제 watsonx.data의 Context를 통해 제공되며, onfluent의 Real-Time Context Engine과 연동되어 하이브리드 환경을 아우르고, 개방적이고 상호운용 가능한 기술 및 관리형 데이터 인텔리전스의 지원을 받습니다.

Confluent의 실시간 스트리밍과 watsonx.data intelligence 내에 에이전틱 기능이 추가됨에 따라, watsonx.data는 하이브리드 오픈 레이크하우스에서 분산된 데이터 자산 전반에 걸쳐 컨텍스트를 제공하는 플랫폼으로 발전했습니다. 이를 통해 AI 시스템은 비즈니스 전반에 존재하는 엔터프라이즈 데이터를 다루는 일관된 방법을 제공하고 데이터, 의미, 거버넌스, 실시간 신호를 연결하여 시스템이 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확하게 이해하고 작동할 수 있도록 합니다.