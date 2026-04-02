랜섬웨어는 이미 객체 스토리지에 존재할 수 있습니다. 정상 데이터를 확인하고 확신을 가지고 복구하세요.

Elastio는 IBM Cloud Object Storage를 위한 심층 객체 검사 지원을 도입합니다. 이 솔루션은 데이터 계층에서 결정론적 랜섬웨어 탐지와 검증 가능한 복구 기능을 제공합니다.
객체 스토리지는 현대 기업의 핵심 기반이 되었습니다. IBM Cloud Object Storage는 운영 워크로드, AI 학습 데이터, 규제 아카이브, 핵심 시스템 백업을 지원합니다. 이 솔루션은 높은 내구성과 글로벌 접근성을 제공하지만 점점 발전하는 랜섬웨어 공격의 주요 표적이 되고 있습니다.
현대의 랜섬웨어 공격은 빠르고 노골적인 암호화 방식에 거의 의존하지 않습니다. 대신 공격자는 은밀하게 움직입니다. 단 하나의 탈취된 자격 증명만으로도 객체 스토리지에 쓰기 권한을 획득하고 시간이 지남에 따라 데이터를 점진적으로 손상시킬 수 있습니다. 이러한 느리고 소규모의 변경은 이상 탐지 기반 시스템을 우회하고 정상 활동처럼 보이기 쉽습니다.
알림이 발생할 때쯤이면 랜섬웨어는 이미 데이터에 깊이 침투해 있습니다. 한편 랜섬웨어 및 금전 요구 공격은 계속 증가하고 있으며 탈취된 자격 증명과 관련된 침해는 탐지와 대응에 더 오랜 시간이 걸리고 있습니다.
그 결과 흔하지만 위험한 격차가 발생합니다. 조직은 사고가 심각해진 이후에야 어떤 데이터가 정상인지 확인할 수 있는 경우가 많습니다.
IBM Cloud Object Storage는 기업 수준의 내구성, 확장성, 불변성, 액세스 거버넌스를 제공합니다. 이러한 기능은 필수적이지만 객체 내부 콘텐츠를 검사하지는 않습니다.
현대 랜섬웨어 공격 상황에서는 이러한 차이가 매우 중요합니다. 보안 및 복구 팀은 어떤 데이터가 정상인지, 그리고 복구를 어디서 시작해야 하는지에 대한 명확한 답이 필요합니다.
심층 객체 검사는 IBM Cloud Object Storage 내에서 객체를 직접 검사하여 무결성 격차를 해소합니다. 이 서비스는 IBM Cloud Catalog에서 Elastio 통합 옵션으로 제공되며 스토리지 아키텍처나 워크로드를 변경하지 않고 데이터가 위치한 상태 그대로 스캔합니다.
Elastio 기반 검사 엔진은 파일 콘텐츠, 구조 및 암호화 동작을 분석합니다. 이 엔진은 발표 시점 기준 최신 위협 인텔리전스를 바탕으로 2,300개 이상의 랜섬웨어 계열과 10,000개 이상의 변종에 대해 학습되었으며 새롭게 등장하는 위협까지 탐지할 수 있도록 지속적으로 업데이트됩니다. 각 객체는 알려진 랜섬웨어 계열에 대해 정상 또는 감염 여부를 명확하고 결정론적으로 판별받으며 추론이나 추측 없이 최대 99.995%의 정확도를 제공합니다.
심층 객체 검사는 즉각적인 명확성과 신뢰 가능한 복구를 제공하여 사고 대응을 현대화합니다. 모든 객체는 스캔, 분류, 타임스탬프 처리되어 정상 데이터를 검증하고 손상된 자산을 정확히 식별하며 결과는 SIEM 및 SOC 툴로 직접 전달됩니다.
이전 버전에서 마지막으로 확인된 정상 상태를 정확히 찾아내어 추측이 아닌 감사 가능한 시점에서 복구를 시작합니다. 위협이 감지되면 어떤 자산이 영향을 받았는지, 공격이 언제 시작되었는지, 안전한 복구 지점이 어디인지 즉시 파악할 수 있으며 복구 및 포렌식 과정 동안 격리 및 클린룸 워크플로를 통해 손상된 데이터의 확산을 방지합니다.
Elastio는 신규 또는 기존 IBM Cloud Object Storage 솔루션과 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 스캔은 자체 관리 방식으로 수행되며 객체 내부에서 이루어집니다. 이는 곧 다음을 의미합니다.
적용 범위는 운영 데이터, 복제 데이터, 백업 및 아카이브 워크로드까지 포함되며 랜섬웨어 보호를 데이터 계층까지 확장합니다.
IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 공격 또는 침해로 인한 조직의 비용은 계속 증가하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 스토리지 침해는 평균 사고 비용이 매우 높은 편이며 랜섬웨어 잠복 기간도 계속 증가하고 있습니다. 기업은 더 이상 시스템 장애 이후에만 데이터 무결성을 검증하는 방식에 의존할 수 없습니다. 랜섬웨어 공격은 더 이상 소음이 크고 빠른 암호화 방식에 의존하지 않습니다. 오늘날 공격자는 은밀하게 침투합니다.
IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026에 따르면 활성 랜섬웨어 및 금전 요구 그룹은 전년 대비 49% 증가했으며 공격자들은 자동화와 AI를 활용해 공격을 확장하고 있습니다. 동시에 탈취된 자격 증명과 관련된 침해는 탐지와 대응에 그 어느 때보다 더 오랜 시간이 걸리고 있습니다.
단 하나의 탈취된 자격 증명만으로도 공격자는 객체 스토리지 버킷에 쓰기 권한을 획득하고 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 데이터를 서서히 암호화할 수 있습니다. 이러한 작은 점진적 변경은 이상 탐지를 우회하고 정상 활동처럼 보입니다. 알림이 발생할 때쯤이면 랜섬웨어는 이미 데이터에 침투해 있습니다.
IBM Cloud Object Storage와 Elastio를 통해 조직은 기존 IBM Cloud Object Storage에서 기본적으로 제공되지 않았던 기능을 확보할 수 있습니다.
모든 랜섬웨어 사고에서 핵심이 되는 질문(어떤 데이터가 정상인지, 그리고 복구를 어디서 시작해야 하는지)에 대한 검증 가능한 답을 제공합니다.
IBM Cloud Object Storage용 Elastio는 지금 바로 사용할 수 있으며 팀은 자체 환경에서 결정론적 검사와 검증 가능한 복구를 평가할 수 있습니다.
기술 브리핑 또는 개념 검증을 위해 IBM–Elastio 영업 및 기술 전문가에게 지금 문의하세요.
Elastio는 클라우드 환경을 위한 사이버 스토리지 보호를 제공합니다. 이 플랫폼은 실시간 데이터, 복제 데이터, 백업 데이터를 대상으로 제로데이 랜섬웨어, 내부 위협, 악성코드를 검사하고 클라우드 및 하이브리드 환경 전반에서 검증 가능한 복구를 제공합니다. Elastio는 데이터 계층까지 확장되는 보안 통제를 필요로 하는 기업 및 규제 산업 고객을 지원합니다.