랜섬웨어는 이미 객체 스토리지에 존재할 수 있습니다. 정상 데이터를 확인하고 확신을 가지고 복구하세요.

현대의 랜섬웨어 공격은 빠르고 노골적인 암호화 방식에 거의 의존하지 않습니다. 대신 공격자는 은밀하게 움직입니다. 단 하나의 탈취된 자격 증명만으로도 객체 스토리지에 쓰기 권한을 획득하고 시간이 지남에 따라 데이터를 점진적으로 손상시킬 수 있습니다. 이러한 느리고 소규모의 변경은 이상 탐지 기반 시스템을 우회하고 정상 활동처럼 보이기 쉽습니다.

알림이 발생할 때쯤이면 랜섬웨어는 이미 데이터에 깊이 침투해 있습니다. 한편 랜섬웨어 및 금전 요구 공격은 계속 증가하고 있으며 탈취된 자격 증명과 관련된 침해는 탐지와 대응에 더 오랜 시간이 걸리고 있습니다.

그 결과 흔하지만 위험한 격차가 발생합니다. 조직은 사고가 심각해진 이후에야 어떤 데이터가 정상인지 확인할 수 있는 경우가 많습니다.