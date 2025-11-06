프로토타입에서 프로덕션까지: Langflow와 IBM watsonx Orchestrate, 에이전틱 워크플로를 간소화하다

이번 발표는 AI 에이전트 라이프사이클에서 중요한 진전입니다. Langflow와 watsonx Orchestrate 간의 원활한 통합을 통해 개발자와 IT·비즈니스 팀을 샌드박스에서 확장에 이르는 하나의 안전한 파이프라인으로 통합할 수 있습니다.

Langflow를 사용하면 개발자가 RAG와 에이전트를 시각적으로 쉽게 구축하고, 로컬에서 실험하고, 빠르게 이동할 수 있습니다. 개발자는 이미 에코시스템에 익숙해져 있어 툴체인을 자연스럽게 확장할 수 있으며, 통합을 통해 더 많은 미세 조정 및 디버깅 기능을 사용할 수 있습니다.

Langflow에서 구축한 모든 것은 watsonx Orchestrate 내에서 즉시 활용하거나 다른 엔터프라이즈 기술과 결합할 수 있는 도구가 됩니다. 이를 통해 강력한 도구 상호 운용성 계층이 생성되어 Langflow에서 구축한 구성 요소를 광범위한 워크플로 및 도메인 간 자동화에 원활하게 연결할 수 있습니다.

확장이 필요한 경우 Orchestrate는 Langflow에서 구축한 에이전트를 안전하게 실행할 수 있는 엔터프라이즈급 런타임을 제공하며, 여기에는 SSO, RBAC, 감사 추적, 오케스트레이션이 포함됩니다. 비즈니스 사용자는 Workday, Salesforce, Slack과 같은 시스템에 직접 연결되는 노코드 인터페이스를 확보하고, IT 팀은 거버넌스 및 규정 준수를 중앙 집중식으로 제어할 수 있습니다.

Langflow와 watsonx Orchestrate는 협업을 통해 기술적 효율성뿐만 아니라 비즈니스 민첩성을 제공합니다. 즉, 가치 창출 시간을 단축하고, 중복되는 노력을 줄이며, AI 혁신을 통해 대규모로 안전하게 운영 환경에 적용할 수 있습니다.

Langflow 및 IBM watsonx Orchestrate 시작하기