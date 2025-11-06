인공지능 IT 자동화

프로토타입에서 프로덕션까지: Langflow와 IBM watsonx Orchestrate, 에이전틱 워크플로를 간소화하다

watsonx Orchestrate에 Langflow를 통합하여 엔터프라이즈급 AI 에이전트를 신속하게 구현할 수 있는 길을 소개합니다. 빠르게 구축하고 안전하게 배포하며, 안심하고 확장할 수 있습니다.

오픈 소스 AI 도구를 통해 개발자는 그 어느 때보다 빠르게 프로토타입을 제작할 수 있게 되었지만, 대부분의 에이전트는 운영 환경에는 배포되지 않습니다. 팀은 인상적인 데모를 구축하지만, 안전하게 확장하고 워크플로를 통합하며 엔터프라이즈 요구 사항을 충족할 때 벽에 부딪히게 됩니다.

개발자의 프로토타입 속도 향상

개발자들은 "운영 환경에서 이를 어디에서 안전하게 실행할 수 있을까?", 그리고 "에이전틱 워크플로와 LLM을 더 심화해서 활용하려면 어떻게 해야 할까?"라고 묻습니다. 문제는 혁신이 아니라 배포입니다.

오늘날 오픈 소스 프로토타이핑에서 안정적이고 규정을 준수하며 확장 가능한 엔터프라이즈급 시스템으로 원활하게 전환할 수 있는 방법이 없습니다. 오픈 소스 도구 사용이 급증하고 있지만, AI 팀들은 가장 중요한 단계에서 막히고 있습니다. 바로 아이디어를 운영 환경에서 바로 사용할 수 있는 솔루션으로 전환하는 단계입니다.

IBM은 이러한 격차를 줄여 개발자에게 인프라와 워크플로를 제공해 프로젝트를 프로토타입에서 엔터프라이즈 배포까지 타협 없이 진행할 수 있도록 지원합니다.

Langflow 및 watsonx Orchestrate를 통한 개발 격차 해소

이 릴리스는 오픈 소스 프로토타이핑과 엔터프라이즈 배포 간의 격차를 제거할 수 있습니다.

  • 더 빠른 혁신 주기: 개발자는 Langflow에서 빠르게 구축한 다음 watsonx Orchestrate에서 이러한 흐름을 원활하게 실행할 수 있습니다.
  • 엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스: IT 팀은 역할 기반 액세스, 감사 추적, 승인을 통해 완전한 제어권을 확보합니다.
  • 대규모 비즈니스 영향: 비즈니스 팀은 채팅이나 API를 통해 흐름에 안전하게 액세스하고 확장할 수 있으며, HR, 재무, 법률 등 다양한 분야에서 자동화를 가속화합니다.
  • 하나의 통합 파이프라인: 실험에서 프로덕션에 이르기까지 팀은 일관성을 유지하고 규정을 준수하며 빠르게 움직입니다.

AI 에이전트 라이프사이클의 주요 진전

이번 발표는 AI 에이전트 라이프사이클에서 중요한 진전입니다. Langflow와 watsonx Orchestrate 간의 원활한 통합을 통해 개발자와 IT·비즈니스 팀을 샌드박스에서 확장에 이르는 하나의 안전한 파이프라인으로 통합할 수 있습니다.

Langflow를 사용하면 개발자가 RAG와 에이전트를 시각적으로 쉽게 구축하고, 로컬에서 실험하고, 빠르게 이동할 수 있습니다. 개발자는 이미 에코시스템에 익숙해져 있어 툴체인을 자연스럽게 확장할 수 있으며, 통합을 통해 더 많은 미세 조정 및 디버깅 기능을 사용할 수 있습니다.

Langflow에서 구축한 모든 것은 watsonx Orchestrate 내에서 즉시 활용하거나 다른 엔터프라이즈 기술과 결합할 수 있는 도구가 됩니다. 이를 통해 강력한 도구 상호 운용성 계층이 생성되어 Langflow에서 구축한 구성 요소를 광범위한 워크플로 및 도메인 간 자동화에 원활하게 연결할 수 있습니다.

확장이 필요한 경우 Orchestrate는 Langflow에서 구축한 에이전트를 안전하게 실행할 수 있는 엔터프라이즈급 런타임을 제공하며, 여기에는 SSO, RBAC, 감사 추적, 오케스트레이션이 포함됩니다. 비즈니스 사용자는 Workday, Salesforce, Slack과 같은 시스템에 직접 연결되는 노코드 인터페이스를 확보하고, IT 팀은 거버넌스 및 규정 준수를 중앙 집중식으로 제어할 수 있습니다.

Langflow와 watsonx Orchestrate는 협업을 통해 기술적 효율성뿐만 아니라 비즈니스 민첩성을 제공합니다. 즉, 가치 창출 시간을 단축하고, 중복되는 노력을 줄이며, AI 혁신을 통해 대규모로 안전하게 운영 환경에 적용할 수 있습니다.

Langflow 및 IBM watsonx Orchestrate 시작하기

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

