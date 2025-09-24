예측 가능한 스토리지, 더 많은 시간: IBM Cloud Object Storage의 One-Rate 연장

One-Rate의 단순성과 예측 가능성은 오늘날 가장 활동적인 워크로드에 완벽하게 적합합니다.

1. AI 데이터 레이크하우스: AI 프로젝트에서는 학습 데이터, 모델 아티팩트, 합성 데이터 세트에 대한 지속적인 액세스가 필요합니다. One-Rate를 통해 가능한 작업은 다음과 같습니다.

정형 및 비정형 데이터를 모두 대규모로 저장

모델 학습 및 추론을 위한 빠르고 경제적인 액세스 지원

빠른 실험 주기 동안 숨겨진 비용 방지

2. 클라우드 네이티브 애플리케이션: 마이크로서비스와 컨테이너 기반으로 구축된 앱은 로그, 구성, 사용자 데이터를 위해 오브젝트 스토리지에 의존하는 경우가 많습니다. One-Rate가 지원하는 이점은 다음과 같습니다.

처리량이 많은 액세스 패턴

Kubernetes 및 OpenShift와의 원활한 통합

동적 워크로드에 대한 예측 가능한 비용

3. Content store: 스트리밍 플랫폼부터 디지털 아카이브까지, 콘텐츠가 많은 시스템에는 확장가능한 스토리지가 필요합니다. One-Rate가 보장하는 이점은 다음과 같습니다.