예측 가능한 스토리지, 더 많은 시간: IBM Cloud Object Storage의 One-Rate 연장

하나의 가격에 모든 것이 포함되는 것. 이것이 바로 IBM Cloud Object Storage One-Rate 요금제의 약속입니다. 이 요금제에는 스토리지, 검색, API 호출, 이그레스 등이 모두 단일 월정액에 포함되며 숨겨진 수수료나 예상치 못한 비용 없이 제공됩니다.
이제 이를 활용하실 수 있도록 더 많은 시간을 드리고 있습니다. One-Rate 프로모션이 2025년 12월 31일까지 연장되었으므로 활성 워크로드에 대해 저렴하고 예측 가능한 가격을 고정할 수 있습니다.
이 프로모션 기간 동안 고객은 월 $12/TB의 저렴한 가격으로 최대 70%의 비용 절감을 달성할 수 있습니다. 무엇보다도 기한이 끝나기 전에 가입한 고객에게는 이 프로모션 요금이 고정되어 영구적으로 적용됩니다.
One-Rate의 단순성과 예측 가능성은 오늘날 가장 활동적인 워크로드에 완벽하게 적합합니다.
1. AI 데이터 레이크하우스: AI 프로젝트에서는 학습 데이터, 모델 아티팩트, 합성 데이터 세트에 대한 지속적인 액세스가 필요합니다. One-Rate를 통해 가능한 작업은 다음과 같습니다.
2. 클라우드 네이티브 애플리케이션: 마이크로서비스와 컨테이너 기반으로 구축된 앱은 로그, 구성, 사용자 데이터를 위해 오브젝트 스토리지에 의존하는 경우가 많습니다. One-Rate가 지원하는 이점은 다음과 같습니다.
3. Content store: 스트리밍 플랫폼부터 디지털 아카이브까지, 콘텐츠가 많은 시스템에는 확장가능한 스토리지가 필요합니다. One-Rate가 보장하는 이점은 다음과 같습니다.
2025년 12월 31일 이전에 할인 혜택을 받으세요.