IBM watsonx.governance로 AI 사용 사례 온보딩 최적화

IBM은 AI 사용 사례 접수 프로세스를 간소화하고 책임 있는 AI 도입을 가속화할 수 있도록 설계된 watsonx.governance의 새로운 기능인 '사용 사례 온보딩 최적화'를 발표했습니다. 이 기능은 자연어 상호 작용, 의미 기반 유사성 분석 및 자동화된 거버넌스 워크플로를 결합하여 온보딩 과정의 부담을 줄이고, 제출 품질을 높이며, 위험을 조기에 식별하고, AI 거버넌스를 더욱 효율적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.

조직에서 생성형 AI, 머신 러닝 및 에이전틱 AI 시스템을 더욱 폭넓게 도입함에 따라, 거버넌스 팀은 점점 더 많은 AI 사용 사례, 검토 및 문서화 요구사항을 처리해야 합니다. 많은 제출 내용에는 전략적 목표와의 연계, 명확한 비즈니스 성과, 기대 효과 또는 충분한 근거 정보가 포함되어 있지 않아 거버넌스 검토가 지연되고 운영 부담이 증가합니다.

기업들은 AI의 잠재력을 인식하고 있지만, 엔터프라이즈 전반으로 확장된 AI 이니셔티브는 전체의 16%에 불과합니다. 또한 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구*에 따르면, 연매출 200억 달러 규모의 기업은 AI 운영상의 불규칙성으로 인해 연간 약 1억 4천만 달러의 손실을 입으며, 이 가운데 절반은 거버넌스의 미비와 직접적으로 관련되어 있는 것으로 추정됩니다. 또한 조직은 2030년까지 현재보다 약 4배 많은 AI 자산을 관리하게 될 것으로 예상됩니다.

AI를 책임 있게 확장하려면 보다 효율적으로 AI 이니셔티브를 수집하고, 거버넌스 관점을 더 이른 단계에서 적용하며, 개발이 지나치게 진행되기 전에 위험을 식별할 수 있는 방법이 필요합니다.