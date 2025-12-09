IBM® watsonx.governance enterprise governance accelerator를 사용하여 AI에 대한 신뢰를 대규모로 운영화합니다.
watsonx.governance enterprise governance accelerator는 투명성, 책임 및 신뢰에 중점을 둔 새로운 능력 세트로, 전체 AI 라이프사이클에서 거버넌스를 운영하고 책임 있는 기술 평가를 개선하는 데 중점을 둡니다.
단절된 툴을 통해 AI 거버넌스를 관리하면 사각지대가 발생하고 도입이 느려집니다. 조직은 실험 단계에서 엔터프라이즈급 AI로 전환하려면 신뢰를 구축하고 규정 준수를 보장하며 혁신을 가속화하는 통합 프레임워크가 필요합니다.
watsonx.governance enterprise governance accelerator에서 다음과 같은 세 가지 핵심 기능을 이용할 수 있습니다.
관리형 AI 자산 카탈로그 및 자동화된 온보딩: 자동화된 승인 워크플로를 통해 데이터, 모델, 에이전트, 애플리케이션 및 프로세스 등 AI 자산의 관리형 인벤토리를 생성합니다. 이를 통해 정책 제어를 시행하고 모든 AI 이니셔티브 시작부터 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
관리되는 사용 요청 및 기본 제공 평가: 자산 재사용 승인을 표준화하고 책임 있는 기술 및 규정 준수 준비 상태에 대한 통합 평가를 실행하여 모든 단계에서 감사 가능성을 보장합니다.
통합 인사이트 대시보드: 경영진은 위험 수준, 정책 준수 및 모델 성능에 대한 인사이트를 확보하여 데이터 기반 거버넌스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이러한 기능은 실제 비즈니스에 미치는 영향으로 직접 변환됩니다. 조직은 이미 AI 프로그램 전반에 enterprise governance accelerator를 어떻게 적용하고 있을까요?
액셀러레이터는 조직이 측정 가능한 영향을 향해 자신 있게 AI를 확장하도록 도와줍니다.
IBM은 기업이 데이터를 관리하고 위험을 관리하며 투명한 AI 시스템을 구축하도록 지원한 수십 년의 경험을 바탕으로 책임감 있는 AI 분야의 글로벌 리더입니다. 위험, 규정 준수 및 무결성 팀에서 관리하는 IBM의 통합 거버넌스 접근 방식은 윤리적이고 안전하며 규정을 준수하는 AI를 대규모로 달성할 수 있도록 보장합니다.
