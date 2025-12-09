IBM® watsonx.governance enterprise governance accelerator를 사용하여 AI에 대한 신뢰를 대규모로 운영화합니다.

단절된 툴을 통해 AI 거버넌스를 관리하면 사각지대가 발생하고 도입이 느려집니다. 조직은 실험 단계에서 엔터프라이즈급 AI로 전환하려면 신뢰를 구축하고 규정 준수를 보장하며 혁신을 가속화하는 통합 프레임워크가 필요합니다.

watsonx.governance enterprise governance accelerator에서 다음과 같은 세 가지 핵심 기능을 이용할 수 있습니다.

관리형 AI 자산 카탈로그 및 자동화된 온보딩: 자동화된 승인 워크플로를 통해 데이터, 모델, 에이전트, 애플리케이션 및 프로세스 등 AI 자산의 관리형 인벤토리를 생성합니다. 이를 통해 정책 제어를 시행하고 모든 AI 이니셔티브 시작부터 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 관리되는 사용 요청 및 기본 제공 평가: 자산 재사용 승인을 표준화하고 책임 있는 기술 및 규정 준수 준비 상태에 대한 통합 평가를 실행하여 모든 단계에서 감사 가능성을 보장합니다. 통합 인사이트 대시보드: 경영진은 위험 수준, 정책 준수 및 모델 성능에 대한 인사이트를 확보하여 데이터 기반 거버넌스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이러한 기능은 실제 비즈니스에 미치는 영향으로 직접 변환됩니다. 조직은 이미 AI 프로그램 전반에 enterprise governance accelerator를 어떻게 적용하고 있을까요?