이제 watsonx.data에서 Enterprise Search 및 AI 검색을 사용할 수 있습니다

OpenSearch는 Apache Lucene을 기반으로 구축된, Apache 2.0 라이선스를 적용한 오픈소스 분산 검색 및 분석 엔진입니다. Linux Foundation이 호스팅하고 광범위한 오픈소스 커뮤니티가 개발하는 이 프로젝트는 IBM의 지속적인 주요 작업을 포함하여 많은 조직의 기여를 통해 지속적으로 발전하고 있습니다.

OpenSearch가 watsonx.data에 통합됨에 따라, 조직은 통합되고 확장 가능한 검색 엔진을 사용하여 엔터프라이즈 검색 경험, 분석 워크플로 및 AI 애플리케이션을 구동할 수 있습니다.

이번 릴리스는 또한 OpenRAG 내에서 핵심 구성 요소로 작동합니다. OpenRAG는 최근 IBM이 발표한 개방형 에이전틱 검색 프레임워크로, 엔터프라이즈 지식을 AI를 위한 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 안전하게, 그리고 대규모로 전환하도록 설계되었습니다. 오픈RAG는 세 가지 최고의 오픈소스 기술을 결합하여 구성 가능한 기반을 제공함으로써 조직이 엔터프라이즈 지식 소스에 연결하고, 복잡한 문서를 처리하며, 에이전틱 AI 워크플로를 조정할 수 있도록 지원합니다. OpenSearch는 이러한 시스템을 가능하게 하는 고성능 검색 계층을 제공합니다.

조직들이 데이터와 AI 활용을 확대함에 따라 한 가지 기능이 점점 더 중요해지고 있습니다. 바로 검색입니다.