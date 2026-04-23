이제 watsonx.data에서 Enterprise Search 및 AI 검색을 사용할 수 있습니다

IBM은 watsonx.data에서 OpenSearch 제공을 발표했습니다. OpenSearch는 7억 회 이상의 다운로드를 기록한 오픈소스 검색 및 분석 엔진으로, IBM의 AI를 위한 하이브리드 데이터 플랫폼에 직접 통합됩니다.
OpenSearch는 Apache Lucene을 기반으로 구축된, Apache 2.0 라이선스를 적용한 오픈소스 분산 검색 및 분석 엔진입니다. Linux Foundation이 호스팅하고 광범위한 오픈소스 커뮤니티가 개발하는 이 프로젝트는 IBM의 지속적인 주요 작업을 포함하여 많은 조직의 기여를 통해 지속적으로 발전하고 있습니다.
OpenSearch가 watsonx.data에 통합됨에 따라, 조직은 통합되고 확장 가능한 검색 엔진을 사용하여 엔터프라이즈 검색 경험, 분석 워크플로 및 AI 애플리케이션을 구동할 수 있습니다.
이번 릴리스는 또한 OpenRAG 내에서 핵심 구성 요소로 작동합니다. OpenRAG는 최근 IBM이 발표한 개방형 에이전틱 검색 프레임워크로, 엔터프라이즈 지식을 AI를 위한 신뢰할 수 있는 컨텍스트로 안전하게, 그리고 대규모로 전환하도록 설계되었습니다. 오픈RAG는 세 가지 최고의 오픈소스 기술을 결합하여 구성 가능한 기반을 제공함으로써 조직이 엔터프라이즈 지식 소스에 연결하고, 복잡한 문서를 처리하며, 에이전틱 AI 워크플로를 조정할 수 있도록 지원합니다. OpenSearch는 이러한 시스템을 가능하게 하는 고성능 검색 계층을 제공합니다.
조직들이 데이터와 AI 활용을 확대함에 따라 한 가지 기능이 점점 더 중요해지고 있습니다. 바로 검색입니다.
검색은 기업 데이터에 액세스하는 데 항상 필수적이었지만, 데이터 양이 증가하고 AI 도입이 가속화됨에 따라 그 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
직원들은 웹에서 사용하는 것과 마찬가지로, 기업 시스템 전반에서 빠르고 직관적인 검색 경험을 기대합니다. 동시에, 최신 AI 시스템은 유용한 답변과 인사이트를 도출하는 데 필요한 정보에 접근하기 위해 고품질의 검색 기능에 의존합니다.
데이터베이스, 파일 시스템, SaaS 애플리케이션, 데이터 플랫폼에 걸쳐 구조화, 반구조화, 비구조화 형식으로 존재하는 기업 데이터가 점점 더 복잡해짐에 따라, 이러한 다양한 데이터 유형을 대규모로 색인화, 검색 및 분석할 수 있는 단일 시스템으로 통합하는 것이 과제가 되고 있습니다.
이는 정밀한 키워드 매칭과 의미론적 이해를 결합해야 함을 의미하며, 기존 검색 접근 방식으로는 전달하기 어려운 경우가 많습니다. 바로 여기에 OpenSearch가 필요한 이유입니다.
이제 OpenSearch가 watsonx.data에 통합됨에 따라, 팀은 데이터 플랫폼 내에서 직접 고급 검색 기능을 활용할 수 있습니다.
OpenSearch는 다음과 같은 여러 상호 보완적인 검색 기법을 지원합니다.
이러한 기능이 결합되어 엔터프라이즈 지식 탐색부터 AI 기반 애플리케이션에 이르기까지 다양한 워크로드 전반에서 검색 품질을 향상시킵니다.
watsonx.data의 OpenSearch는 다양한 사용 사례에 걸쳐 높은 처리량과 프로덕션 규모의 워크로드를 지원하도록 설계되었습니다.
조직은 OpenSearch를 활용하여 다음을 구현할 수 있습니다.
OpenSearch는 watsonx.data에서 실행되므로 플랫폼의 거버넌스, 보안 및 통합 기능을 활용하면서 구조화 및 비구조화 소스 전반의 데이터를 색인화하고 쿼리할 수 있습니다.
OpenSearch는 빠르게 가장 널리 채택된 오픈소스 검색 엔진 중 하나로 자리 잡았으며, 전 세계적으로 성장하는 커뮤니티와 수억 건의 다운로드를 기록하고 있습니다.
IBM은 watsonx.data에 OpenSearch를 도입함으로써 오픈 소스의 유연성과 엔터프라이즈 배포에 필요한 운영 기능을 결합했습니다. 조직은 개방적이고 확장 가능한 검색 엔진의 이점을 누리는 동시에 미션 크리티컬 워크로드를 실행하는 데 필요한 거버넌스, 보안 및 통합 기능을 확보할 수 있습니다.
watsonx.data의 OpenSearch를 통해 IBM은 조직이 단일 오픈 데이터 플랫폼에서 검색, 분석 및 AI 애플리케이션을 구동함으로써 데이터의 가치를 실현할 수 있도록 지원합니다.