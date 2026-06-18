현재 정식 출시된 watsonx.data의 OpenRAG는 비정형 데이터를 검색 가능한 엔터프라이즈 지식으로 전환할 수 있는 즉시 사용 가능한 에이전틱 RAG 솔루션을 팀에 제공합니다. 선도적인 조직에서는 이미 이 솔루션을 구매/조달, 세무 및 내부 지식 사용 사례 전반에 적용하고 있습니다.
AI 에이전트와 애플리케션의 유용성은 액세스하고 해석하고 적용할 수 있는 지식에 좌우됩니다. 이는 내부 지식을 검색하는 직원, 고객 문제를 해결하는 지원 팀, 복잡한 문서를 검토하는 세무 팀 등에게 끊임없는 과제로 작용합니다. 그리고 이러한 워크플로에 필요한 지식은 거의 항상 다양한 문서, 형식 및 시스템에 분산되어 있습니다.
watsonx.data의 OpenRag는 Google Drive, Microsoft OneDrive, AWS S3와 같이 콘텐츠가 이미 존재하는 소스에 연결되며 PDF, 이미지, PowerPoint 파일, Excel 파일 등 일반적인 파일 유형에서 작동합니다. 그러면 OpenRAG가 해당 콘텐츠를 준비하고 검색 가능하게 만든 후 적시에 올바른 정보를 전달합니다.
실제로 이는 팀이 원시 콘텐츠가 유용한 AI 애플리케이션을 지원하지 못하게 하는 장벽을 극복하는 데 도움이 됩니다.
"세무 부서는 대부분 Excel, Word, PDF 등 다양한 형식으로 된 100만 개 이상의 파일을 비롯한 방대한 양의 문서로 작업합니다."라고 EY의 세무 기술 서비스 책임자인 Chris Aiken은 말합니다. "오늘날 많은 업무는 세무 부서가 올바른 정보를 찾기 위해 이러한 파일을 수동으로 검색하는 데 의존합니다. OpenRAG는 AI 에이전트가 방대한 코퍼스를 검색하고 실행할 수 있도록 지원한다는 데 매우 기대가 큽니다. MCP를 통해 OpenRAG를 EY.ai GTP 인텔리전스 계층에 통합함으로써 상담원들이 복잡한 세금 관련 요청을 지원하기 위해 관련 정보를 훨씬 더 효과적으로 찾고, 수집하고, 추론하는 데 필요한 컨텍스트를 제공할 수 있는 기회가 보입니다."
watsonx.data 기반 OpenRAG는 기업 워크플로를 위한 다양한 AI 애플리케이션을 지원하도록 설계되었습니다.
DiGi ONE의 Andrea Di Donato CEO는 "대량의 문서 컬렉션에서 신뢰할 수 있는 정보를 찾아야 하는 우주 기관의 내부 지식 검색을 지원하는 OpenRAG의 잠재력에 대해 기대가 큽니다."라고 말합니다. "첫 번째 기회는 사용자가 필요한 지식에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 돕는 것이며, 시간이 지날수록 출시와 관련된 문서를 포함하여 더 많은 기술 사용 사례로 확장할 수 있는 잠재력도 있는 것으로 보입니다."
또한 IBM 팀은 기업 지식을 보다 쉽게 검색하고 사용할 수 있도록 내부적으로 OpenRAG를 적용하고 있습니다. 예를 들어, 조달 시 팀은 협상을 시작하기 전에 여러 시스템에 분산되어 있는 계약, 공급업체 정보 및 재무 문서를 검토해야 하는 경우가 많습니다.
“OpenRAG는 주요 사용 사례에서 대화형 경험에 필요한 작업을 더 빨리 진행하는 데 도움이 됩니다.” 라고 IBM의 Enterprise 기술 플랫폼 CIO인 Matt Lyteson은 말합니다. "IBM 조달 팀은 과거 계약서를 수동으로 검토하고 여러 시스템에 걸쳐 수백 페이지를 검토하는 경우가 많았기 때문에 신속하게 협상을 준비하기가 어려웠습니다. OpenRAG를 통해 우리는 계약 조건, 공급업체 컨텍스트, 재무 문서를 한곳에 모으는 통합된 대화형 환경을 향해 나아가고 있습니다. 이러한 변화는 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 중요한 인사이트를 얻고, 수동 작업을 크게 줄이며, 조달 전문가가 높은 수준의 협상에 집중할 시간을 더 많이 확보하는 데 도움이 될 것입니다."
RAG의 핵심 목적은 AI 모델이 학습 데이터 외부의 정보에 액세스할 수 있도록 하는 것입니다. RAG는 모델이 이미 알고 있는 내용에만 의존하는 대신 AI 애플리케이션이 답변을 생성하기 전에 관련 정보를 검색할 수 있도록 지원합니다.
일반적인 RAG 흐름에서는 데이터가 수집되고, 더 작은 청크로 분할되고, 인덱싱되고, 검색 가능하게 됩니다. 사용자가 질문하면 시스템은 해당 인덱스를 검색하고 제한된 관련 청크 세트를 검색하여 모델에 전달해서 즉시 답변을 생성합니다.
이 접근 방식은 관련 정보를 찾기 쉽고 적은 수의 소스에 포함된 간단한 질문에 효과적인 경우가 많습니다. 하지만 이는 단일 검색 단계에 상당한 부담을 줍니다. 검색에서 중요한 맥락을 놓치거나 답변의 일부만 검색되는 경우에도 모델은 불완전한 정보에 기반한 응답을 생성합니다. 또한 AI 시스템은 해당 정보가 무엇을 의미하는지, 해당 정보가 작업과 어떻게 관련되어 있는지, 추가 증거가 필요한지 여부를 이해할 수 있는 충분한 컨텍스트가 필요합니다.
기업 워크플로는 두 번 이상의 검색이 필요한 경우가 많습니다. 사용자는 해석하고, 여러 단계로 나누고, 다양한 소스에서 검색하고, 여러 증거와 비교해야 하는 질문을 자주 합니다. 그러한 경우, 정보 검색은 추론이 시작되기 전에 고정적으로 일어나는 단계가 되어서는 안 되며 추론 과정 자체의 일부가 되어야 합니다.
AI 에이전트는 OpenRAG를 사용하여 작업에 접근하는 방법, 필요에 따라 검색 및 조회하는 방법, 쿼리를 세분화하는 방법, 도구를 호출하는 방법을 결정하고 응답하기 전에 정보가 충분한지 확인할 수 있습니다. OpenRAG는 고정된 검색 및 생성 패턴에 의존하는 대신 질문의 복잡성에 맞게 검색을 조정합니다.
AI 에이전트 및 기타 지식 기반 애플리케이션을 구축하는 팀의 경우 이는 더욱 신뢰할 수 있는 AI 아웃풋을 의미합니다.
CrushBank의 CTO인 David Tan은 이렇게 말합니다. “이번 테스트에서 watsonx.data 기반 OpenRAG는 기존 RAG에서 가장 어려운 문제 중 하나인 '코퍼스가 하더라도 온전하게 유지되는 검색'을 해결했습니다. 기존의 접근 방식은 수천 개의 문서에는 적합하지만, 수만 또는 수십만 개의 문서에서는 정확도가 급격히 떨어집니다. 계약, 작업 주문서, 구매 주문서와 같은 문서의 경우 관련 파일이 하나만 누락되어도 답변이 크게 달라질 수 있습니다. OpenRAG는 이러한 규모에서 보다 완전한 결과 세트를 제공하여 즉시 사용 가능한 AI 경험을 위한 훨씬 더 강력한 기반을 제공합니다."
watsonx.data 기반 OpenRAG는 팀이 직접 파운데이션을 조립하고 운영할 필요 없이 에이전틱 RAG 워크플로를 구축할 수 있는 방법을 즉시 제공합니다. IBM의 오픈 소스 OpenRAG 프레임워크를 기반으로 한 이 제품은 다음 세 가지의 강력한 오픈 소스 기술을 단일 스택으로 결합합니다.
사용자는 watsonx.data 기반 OpenRAG를 활용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
OpenRAG는 다음을 통해 팀이 기업 콘텐츠 전반에서 검색을 준비, 인덱싱 및 Orchestrate® 할 수 있도록 지원합니다.
이 접근 방식을 통해 팀은 원시 콘텐츠에서 에이전틱 RAG로 더 빠르게 이동할 수 있으므로 스택 관리에 덜 집중하고 기업 지식을 효과적으로 사용하는 AI 애플리케이션을 구축하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
"당사의 내부 지식베이스에는 화학 공식이 포함된 고도로 기술적인 문서가 있으며, 영어뿐만 아니라 여러 언어로 된 문서도 포함되어 있습니다."라고 JSR Corporation의 MI 이니셔티브 총괄 관리자인 Tomoki Nagai는 말합니다. "OpenRAG의 초기 가치는 우리 팀이 정보를 보다 효과적으로 찾고 추론할 수 있도록 전문 지식을 처리하는 것을 보고 확인할 수 있었습니다."
프로덕션 RAG에는 안전하며 운영 준비가 된 관리형 기반이 필요합니다. watsonx.data는 AI에 대한 실시간 컨텍스트를 제공하기 위한 IBM의 하이브리드 및 오픈 데이터 플랫폼으로, 조직이 AI 시스템에 필요한 비즈니스 의미, 거버넌스 및 신뢰와 함께 정형 및 비정형 데이터를 사용할 수 있도록 지원합니다.
watsonx.data 기반 OpenRAG를 사용하면 팀이 관리형 엔터프라이즈 지식을 AI의 기반으로 삼는 동시에 사용량 증가에 따라 액세스를 관리하고, 데이터를 보호하고, 가시성을 높인 AI 워크플로를 운영하는 데 필요한 제어 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 watsonx.data 기반 OpenRAG는 수집, 인덱싱, 검색 및 오케스트레이션을 위한 인프라를 즉시 사용 가능한 환경으로 패키징하여 에이전틱 RAG 실행에 따른 운영 부담을 줄여줍니다.