AI 에이전트와 애플리케션의 유용성은 액세스하고 해석하고 적용할 수 있는 지식에 좌우됩니다. 이는 내부 지식을 검색하는 직원, 고객 문제를 해결하는 지원 팀, 복잡한 문서를 검토하는 세무 팀 등에게 끊임없는 과제로 작용합니다. 그리고 이러한 워크플로에 필요한 지식은 거의 항상 다양한 문서, 형식 및 시스템에 분산되어 있습니다.

watsonx.data의 OpenRag는 Google Drive, Microsoft OneDrive, AWS S3와 같이 콘텐츠가 이미 존재하는 소스에 연결되며 PDF, 이미지, PowerPoint 파일, Excel 파일 등 일반적인 파일 유형에서 작동합니다. 그러면 OpenRAG가 해당 콘텐츠를 준비하고 검색 가능하게 만든 후 적시에 올바른 정보를 전달합니다.

실제로 이는 팀이 원시 콘텐츠가 유용한 AI 애플리케이션을 지원하지 못하게 하는 장벽을 극복하는 데 도움이 됩니다.

기반 AI로 더 빠르게 구현: 수집, 인덱싱, 검색 및 오케스트레이션이 즉시 사용 가능한 환경에 패키징된 OpenRAG on watsonx.data는 RAG 스택을 처음부터 조립하고 관리하지 않고도 AI 에이전트가 비정형 데이터를 사용할 수 있도록 지원합니다.

확장된 기업 지식: 대다수의 조직은 에이전트가 필요로 하는 정보를 이미 보유하고 있지만, 이는 여러 문서, 시스템 및 형식에 걸쳐 분산되어 있습니다. watsonx.data 기반 OpenRAG는 팀이 분산된 지식을 더욱 효과적으로 검색하고 올바른 정보를 사용하여 보다 기초적인 AI 응답을 지원하는 데 도움이 됩니다.

더욱 신뢰할 수 있는 AI 아웃풋: 에이전트는 단일 검색 단계에 의존하는 대신 의도를 이해하고, 검색 시점을 결정하고, 단계별로 컨텍스트를 구체화하고, 필요할 때 도구를 사용하는 등 더욱 적응적인 접근 방식을 취할 수 있습니다.

기본 제공 보안 및 거버넌스: 서로 다른 정책 및 운영 모델을 사용하는 공급업체 전반에 걸쳐 제어 기능을 조합하는 대신 기본 제공 보안, 규정 준수 및 격리를 활용합니다.

"세무 부서는 대부분 Excel, Word, PDF 등 다양한 형식으로 된 100만 개 이상의 파일을 비롯한 방대한 양의 문서로 작업합니다."라고 EY의 세무 기술 서비스 책임자인 Chris Aiken은 말합니다. "오늘날 많은 업무는 세무 부서가 올바른 정보를 찾기 위해 이러한 파일을 수동으로 검색하는 데 의존합니다. OpenRAG는 AI 에이전트가 방대한 코퍼스를 검색하고 실행할 수 있도록 지원한다는 데 매우 기대가 큽니다. MCP를 통해 OpenRAG를 EY.ai GTP 인텔리전스 계층에 통합함으로써 상담원들이 복잡한 세금 관련 요청을 지원하기 위해 관련 정보를 훨씬 더 효과적으로 찾고, 수집하고, 추론하는 데 필요한 컨텍스트를 제공할 수 있는 기회가 보입니다."