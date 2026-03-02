11월에 IBM은 watsonx.data intelligence 내 OpenLineage 지원 확대를 발표했으며, 이를 통해 고객은 OpenLineage 형식의 계보 이벤트를 가져오고 활용할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 외부 시스템 전반으로 계보 범위를 확장했습니다.

이번 릴리스를 통해 IBM은 전체 흐름을 완성했습니다. watsonx.data와 watsonx.data integration은 실행 시점에 OpenLineage 이벤트를 생성하고, watsonx.data intelligence가 이를 활용합니다.

그 결과 커뮤니티 주도의 사양을 기반으로 한 프로듀서-컨슈머 모델이 구축되었습니다. IBM은 내부 계보 형식을 통해 제품을 밀접하게 결합하는 대신, 공급자와 툴 간 상호 운용성을 위해 설계된 공통 표준인 OpenLineage를 통해 제품을 정렬했습니다.

이 선택은 중요합니다.