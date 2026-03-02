이번 발표는 상호 운용 가능한 계보 관리에 대한 IBM의 접근 방식에서 중요한 진전을 의미합니다: IBM 제품은 독점 메타데이터 모델이 아닌 오픈 소스 표준을 사용하여 서로 통합됩니다.
11월에 IBM은 watsonx.data intelligence 내 OpenLineage 지원 확대를 발표했으며, 이를 통해 고객은 OpenLineage 형식의 계보 이벤트를 가져오고 활용할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 외부 시스템 전반으로 계보 범위를 확장했습니다.
이번 릴리스를 통해 IBM은 전체 흐름을 완성했습니다. watsonx.data와 watsonx.data integration은 실행 시점에 OpenLineage 이벤트를 생성하고, watsonx.data intelligence가 이를 활용합니다.
그 결과 커뮤니티 주도의 사양을 기반으로 한 프로듀서-컨슈머 모델이 구축되었습니다. IBM은 내부 계보 형식을 통해 제품을 밀접하게 결합하는 대신, 공급자와 툴 간 상호 운용성을 위해 설계된 공통 표준인 OpenLineage를 통해 제품을 정렬했습니다.
이 선택은 중요합니다.
현대의 데이터 아키텍처는 단일 시스템에 머무르지 않습니다. 정형 쿼리는 하나의 엔진에서 실행되고, 수집 파이프라인은 다른 곳에서 비정형 콘텐츠를 처리하며, 오케스트레이션 툴은 워크플로를 조정하고, 거버넌스 플랫폼은 이후에 계보 뷰를 구성합니다.
설계 시점 계보와 실행 시점 계보는 상호 보완적인 역할을 합니다. 설계 계보는 파이프라인과 종속성의 구조적 뷰를 제공하고, 실행 계보는 실제 실행된 작업, 사용된 데이터 세트, 특정 실행 중 생성된 결과를 캡처하여 운영 컨텍스트를 추가합니다.
Watsonx.data는 이제 쿼리 및 처리 엔진에서 OpenLineage 이벤트를 생성하여 정형 워크로드에 대한 실행 시점 계보를 캡처합니다. Watsonx.data integration은 비정형 데이터를 처리하는 파이프라인을 포함하여 수집 및 변환 파이프라인에서 OpenLineage 이벤트를 생성합니다.
조직이 분석, 수집 파이프라인 및 레이크하우스 아키텍처를 결합함에 따라 가시성은 정형 데이터와 비정형 데이터 흐름 모두에 걸쳐 확장되어야 합니다. 런타임에 표준화된 계보를 생성하면 전체 계보에 대한 이해에 운영적 깊이가 더해집니다.
현대 데이터 환경은 다중 엔진 및 다중 클라우드로 구성됩니다. 계보 메타데이터가 독점 형식으로 정의되면 통합이 경직되고 확장이 어려워집니다. 각 연결마다 사용자 정의 매핑이 필요하며, 확장할수록 복잡성이 증가합니다.
OpenLineage는 다른 모델을 제공합니다. 바로 작업, 실행 및 데이터 세트를 설명하기 위한 공통 어휘입니다. 계보 그래프는 동일한 공급자를 공유하기 때문이 아니라 공통 어휘를 공유하기 때문에 시스템 전반에 걸쳐 확장됩니다.
OpenLineage 형식으로 계보를 생성함으로써 watsonx.data와 watsonx.data integration은 해당 메타데이터를 이식 가능하게 만듭니다. 이 표준을 지원하는 다운스트림 거버넌스 및 관측 가능성 플랫폼은 독점 어댑터 없이 이를 직접 수집할 수 있습니다.
고객은 점점 이러한 접근 방식을 기대하고 있습니다. 고객은 데이터 흐름을 설명하는 메타데이터가 이식 가능하고, 지속 가능하며, 공급자 중립적으로 유지되기를 원합니다. 상호 운용성은 하나의 플랫폼만으로 제공될 수 없습니다. 이는 에코시스템 전반의 공동된 노력에서 비롯됩니다.
오픈 표준은 종속성을 줄이는 것 이상의 역할을 하며, 혁신을 위한 기반을 마련합니다.
계보 사양을 이를 구현하는 툴과 분리함으로써 에코시스템은 유연성을 유지합니다. 공급자는 메타데이터 교환을 위한 공통 기반에 의존하면서 시각화, 거버넌스 및 자동화 영역에서 혁신을 추진할 수 있습니다.
계보가 표준화되면:
watsonx.data와 watsonx.data integration이 OpenLineage 프로듀서로 작동하고 watsonx.data intelligence가 해당 이벤트를 활용함에 따라 IBM은 OpenLineage 에코시스템에서의 역할을 강화하는 동시에 개방형 상호 운용성에 대한 의지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
IBM이 watsonx.data와 watsonx.data integration 전반으로 OpenLineage 지원을 확장하면서, 일부 고급 계보 시나리오에서는 이전 사양 버전보다 더 넓은 메타데이터 범위와 더 세밀한 수준의 정보가 필요해졌습니다.
IBM은 이러한 시나리오에서 더 풍부한 메타데이터와 더 세밀한 계보 정보를 캡처할 수 있도록 OpenLineage 사양 개선에 기여하고 있습니다. 이러한 기여는 IBM 제품뿐만 아니라 에코시스템 내 다른 프로듀서의 계보 이벤트 완전성과 품질을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
IBM은 OpenLineage 커뮤니티와 협력하여 사양을 확장함으로써 표준의 지속적인 발전을 지원하고 구현 전반에서 더 높은 수준의 계보 정확도를 촉진합니다.
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