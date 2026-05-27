IBM watsonx.data intelligence의 OpenLineage 내보내기로 레거시 및 최신 데이터 에코시스템 전반의 상호운용성 확대

오늘날 대부분의 기업은 여러 거버넌스, 카탈로그, 관측 가능성 및 메타데이터 플랫폼을 함께 사용하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 데이터 스튜어드십과 규정 준수부터 운영 모니터링 및 분석에 이르기까지 거버넌스 프로세스의 서로 다른 부분을 지원합니다.

이들 도구 중 상당수는 이미 계보 정보를 생성할 수 있습니다. 그러나 이러한 계보 정보는 생성된 플랫폼 내에만 머무는 경우가 많습니다. 이를 다른 시스템과 공유하려면 일반적으로 독점 API, 사용자 정의 통합 또는 형식 변환이 필요하며, 이러한 방식은 시간이 지날수록 유지 관리가 더욱 어려워집니다.

환경이 확장될수록 통합 작업도 증가하며, 이는 조직 전반에서 일관된 계보 정보를 유지하는 데 제약이 됩니다. 동시에 이미 플랫폼, 워크플로 및 기술 역량에 많은 투자가 이루어졌기 때문에 계보 공유를 개선하기 위해 기존 도구를 교체하는 것은 현실적으로 쉽지 않습니다.

이러한 문제는 충분히 해결할 수 있습니다. 조직은 기존 시스템을 교체하지 않고도 계보 정보의 이식성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 일관된 데이터 계보를 유지하면서 거버넌스 및 메타데이터 전략을 발전시킬 수 있습니다.