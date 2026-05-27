IBM watsonx.data intelligence의 OpenLineage 내보내기로 레거시 및 최신 데이터 에코시스템 전반의 상호운용성 확대

IBM은 watsonx.data intelligence에 OpenLineage 내보내기 기능을 도입하여 조직이 별도의 사용자 정의 통합이나 독점 형식 없이도 이미 사용 중인 거버넌스 및 관측 가능성 도구 전반에서 통합된 데이터 계보를 공유할 수 있도록 지원합니다.
IBM watsonx.data intelligence는 이제 계보 정보를 OpenLineage 형식으로 내보낼 수 있으며, 이를 통해 외부 거버넌스, 메타데이터 관리 및 관측 가능성 플랫폼 전반에서 활용할 수 있는 개방형 형식 기반 상호운용성을 제공합니다.
이 기능은 watsonx.data intelligence 외부에서도 활용할 수 있는 가치 있는 계보 메타데이터를 제공함으로써 조직이 이를 더 넓은 데이터 에코시스템 전반에서 재사용하고 기존 투자에서 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 지원합니다.
오늘날 대부분의 기업은 여러 거버넌스, 카탈로그, 관측 가능성 및 메타데이터 플랫폼을 함께 사용하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 데이터 스튜어드십과 규정 준수부터 운영 모니터링 및 분석에 이르기까지 거버넌스 프로세스의 서로 다른 부분을 지원합니다.
이들 도구 중 상당수는 이미 계보 정보를 생성할 수 있습니다. 그러나 이러한 계보 정보는 생성된 플랫폼 내에만 머무는 경우가 많습니다. 이를 다른 시스템과 공유하려면 일반적으로 독점 API, 사용자 정의 통합 또는 형식 변환이 필요하며, 이러한 방식은 시간이 지날수록 유지 관리가 더욱 어려워집니다.
환경이 확장될수록 통합 작업도 증가하며, 이는 조직 전반에서 일관된 계보 정보를 유지하는 데 제약이 됩니다. 동시에 이미 플랫폼, 워크플로 및 기술 역량에 많은 투자가 이루어졌기 때문에 계보 공유를 개선하기 위해 기존 도구를 교체하는 것은 현실적으로 쉽지 않습니다.
이러한 문제는 충분히 해결할 수 있습니다. 조직은 기존 시스템을 교체하지 않고도 계보 정보의 이식성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 일관된 데이터 계보를 유지하면서 거버넌스 및 메타데이터 전략을 발전시킬 수 있습니다.
바로 이 지점에서 IBM watsonx.data intelligence는 통합 계층 역할을 수행합니다. 다양한 환경 전반의 데이터 흐름을 자동으로 수집하고 이를 변환, 종속성 및 데이터 관계에 대한 단일 그래프로 통합하도록 지원합니다. 또한 팀은 이러한 계보 정보에 추가적인 기술 정보와 메타데이터 맥락을 결합하여 영향도 분석, 문제 해결, 근본 원인 분석 및 데이터 품질 워크플로를 지원할 수 있습니다.
그 결과 조직은 데이터가 시스템 간에 어떻게 이동하는지, 그리고 변경 사항이나 데이터 문제가 데이터 세트 전반(열 수준 포함)에 어떻게 전파되는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
이러한 기반 위에서 watsonx.data intelligence는 이제 OpenLineage 표준을 통해 서로 다른 도구 간에 계보 정보를 교환할 수 있도록 지원합니다.
watsonx.data intelligence 내에서 스캐너를 통해 생성된 관계 정보는 시스템 전반의 데이터 세트, 처리 단계 및 종속성을 모델링하는 연결된 계보 보기로 표현됩니다.
OpenLineage 내보내기 기능의 일부로 watsonx.data intelligence는 자동으로 생성된 계보 표현을 OpenLineage 데이터 모델에 매핑합니다. 논리적 처리 단계를 OpenLineage 작업으로 표현하고, 해당 작업의 입력과 출력을 데이터 세트로 나타냅니다. 또한 OpenLineage 사양에 정의된 관계를 내보냄으로써 종속성도 유지합니다.
이 접근 방식은 watsonx.data intelligence가 다양한 기술 환경에 걸친 계보 정보의 복잡성을 처리하고, 다른 도구가 쉽게 활용할 수 있는 공통 형식으로 제공할 수 있도록 합니다. 또한 공급업체 중립적이고 커뮤니티 중심으로 발전하는 표준을 기반으로 하기 때문에 계보 정보를 교환할 때 시스템 간의 강한 결합을 피할 수 있습니다.
계보 정보가 상호 운용 가능해지면 조직은 거버넌스 아키텍처를 구조화하는 방법을 재고할 수 있습니다. 데이터 흐름을 단일 카탈로그 또는 거버넌스 플랫폼에 긴밀하게 결합하는 대신, 계보 정보를 여러 후속 워크플로를 지원하는 공유 인프라로 활용할 수 있습니다.
이 모델에서 watsonx.data intelligence는 엔터프라이즈 전반의 정확한 종속성 정보를 유지하는 역할을 수행하며, 다른 시스템은 정책 관리, 데이터 관리 및 사용자 중심 거버넌스 프로세스에 집중할 수 있습니다. 이를 통해 거버넌스 및 메타데이터 도구는 계보 정보를 수집하고 유지하는 방식과 독립적으로 발전할 수 있습니다.
현재 IBM watsonx.data intelligence는 OpenLineage 가져오기와 내보내기를 모두 지원하여 완전한 데이터 계보 상호운용성을 제공합니다.
OpenLineage 가져오기 기능을 사용하면 최신 플랫폼 및 사용자 정의 파이프라인의 계보 정보를 watsonx.data intelligence로 수집하고, 자동 스캐너를 통해 수집된 계보 정보와 통합할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 데이터 환경 전반에 대한 공통된 관점을 확보할 수 있습니다.
가져오기와 내보내기 기능을 함께 사용하면 팀은 여러 소스의 계보 정보를 통합하고 이를 에코시스템 전반에서 일관되게 공유할 수 있으며, watsonx.data intelligence를 중앙 계보 허브로 활용할 수 있습니다.
단절된 계보 정보, 레거시 시스템 전반의 제한된 적용 범위 또는 비용이 많이 드는 사용자 정의 통합이 현재 팀의 일상적인 거버넌스 업무에서 문제라면 IBM watsonx.data intelligence의 30일 무료 평가판을 사용해 보고 이러한 문제를 해결할 수 있는 방법을 살펴보세요.