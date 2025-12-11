정식 출시: watsonx Orchestrate를 사용하여 런타임 시 에이전트 모니터링

AI 에이전트는 프로토타입에서 실제 라이브 프로덕션 워크로드로 이동하고 있습니다. 그러나 기존 앱과 달리 에이전트는 비결정적이며, 여러 단계를 거쳐야 하며, 툴 중심적이기 때문에 '가동 시간'만으로는 에이전트가 안정적이고, 안전하며, 비용 효율적으로 작동하고 있는지 알 수 없습니다.

그렇기 때문에 IBM watsonx.governance와의 통합으로 구동되는 IBM watsonx Orchestrate에서 에이전트 모니터링의 정식 출시(GA)를 발표하게 되어 기쁩니다.