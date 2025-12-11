인공지능 IT 자동화

정식 출시: watsonx Orchestrate를 사용하여 런타임 시 에이전트 모니터링

이번 릴리스는 실시간 에이전트에 대한 런타임 가시성을 제공하므로 기업 전체에서 에이전트 자동화를 자신 있게 확장할 수 있습니다.

게시일 2025년 12월 11일
컴퓨터실에 사람들이 모여 있고, 한 사람이 데이터가 표시된 대형 화면 앞에서 발표하는 모습
By Suzanne Livingston

AI 에이전트는 프로토타입에서 실제 라이브 프로덕션 워크로드로 이동하고 있습니다. 그러나 기존 앱과 달리 에이전트는 비결정적이며, 여러 단계를 거쳐야 하며, 툴 중심적이기 때문에 '가동 시간'만으로는 에이전트가 안정적이고, 안전하며, 비용 효율적으로 작동하고 있는지 알 수 없습니다.

그렇기 때문에 IBM watsonx.governance와의 통합으로 구동되는 IBM watsonx Orchestrate에서 에이전트 모니터링의 정식 출시(GA)를 발표하게 되어 기쁩니다.

에이전트 모니터링의 새로운 기능

Watsonx Orchestrate의 에이전트 모니터링을 통해 빌더는 사용자가 에이전트와 상호 작용하는 방식과 에이전트의 성능을 파악할 수 있습니다. 그 중심에는 에이전트가 라이브 상태가 된 후 가장 중요한 지표를 표시하는 직관적인 대시보드를 통해 런타임 시 에이전트를 모니터링할 수 있는 기능이 있습니다.

모니터링을 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 개별 에이전트 또는 전체 에이전트 카탈로그의 실시간 에이전트 성능을 한눈에 확인할 수 있습니다.
  • 성공률, 지연 시간, 토큰 사용량, 비용 동인과 같은 주요 KPI를 추적합니다.
  • 트랜잭션 수준의 세부 정보를 자세히 분석하여 특정 사용자-에이전트 상호 작용에서 무슨 일이 일어났는지 정확히 파악합니다.
  • 흐름이 중단되거나, 툴이 오작동하거나 성능이 저하되는 위치를 강조하는 추적 기반 신호를 사용하여문제를 조기에 감지합니다.

에이전트에게 모니터링이 중요한 이유

기존의 모니터링은 결정론적 시스템을 가정합니다. 에이전트는 다음과 같은 세 가지 면에서 다릅니다.

  • 에이전트는 LLM 호출, 검색 단계, 툴을 연결하므로 추론 경로의 어느 곳에서나 오류가 나타날 수 있습니다.
  • 시간이 지남에 따라 프롬프트, 데이터 또는 기본 모델이 변경되어 에이전트의 품질이 떨어질 수 있습니다.
  • 대화 경로와 툴 사용량에 따라 에이전트 비용이 예기치 않게 급증할 수 있습니다.

프로덕션 모니터링은 가동 시간뿐만 아니라 '런타임 정보'를 제공합니다. 실제 사용자에게 서비스를 제공하는 동안 에이전트가 정확하고 안전하며 효율적인지 확인할 수 있으며, 그렇지 않을 때는 신속하게 대응할 수 있습니다.

런타임 모니터링 작동 방식

에이전트가 프로덕션에 배포되면 watsonx Orchestrate는 모든 상호 작용에서 풍부한 원격 측정을 자동으로 캡처합니다. 런타임 모니터링 UI는 해당 데이터를 다음과 같은 3개의 계층으로 구성합니다.

  1. 에이전트 수준 상황: 배포된 에이전트 전체에 대한 요약 보기를 통해 사용량, 성공/실패율, 지연 시간 패턴을 기반으로 어떤 에이전트가 잘 작동하고 어떤 에이전트에 주의가 필요한지 신속하게 파악할 수 있습니다.
  2. 메시지 및 툴 수준 인사이트: 시계열 차트는 턴 및 툴 호출에 걸쳐 성능이 어떻게 변화하는지 보여주므로 속도 저하 또는 장애가 LLM, 검색 또는 다운스트림 시스템에서 발생하는지 정확히 파악할 수 있습니다.
  3. 대화 수준 인사이트: 단일 상호 작용뿐만 아니라 여러 차례의 대화에서 에이전트가 어떻게 수행하는지 확인하세요. 종합적인 보기를 통해 사용자 이탈 지점과 오류 또는 문제 발생의 원인이 되는 단계를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 반복되는 마찰 패턴을 발견하고, 엔드투엔드 성공을 측정하고, 실제 작업 완료율을 높이는 개선의 우선순위를 정할 수 있습니다.

에이전트의 전체 라이프사이클을 관리하는 에이전트 운영

런타임 모니터링은 Agent Ops 전략의 핵심 요소이자 에이전트 개발 라이프사이클의 중요한 부분입니다. Agent Ops는 어디서나 구축되고 어디서나 실행되며, 안전하고 규정을 준수하는 에이전트를 관찰, 평가 및 최적화할 수 있는 기능을 제공합니다.

  • 관측 가능성: 고객은 개발 중과 프로덕션 모두에서 에이전트의 동작 방식, 즉 어떤 단계가 실행되고, 어떤 툴이 호출되며, 어떤 응답이 생성되는지 명확하게 파악해야 합니다.  
  • 평가: 프로덕션 전 스트레스 테스트는 여전히 수동적이고 취약하기 때문에, 팀은 사용 사례와 충실도, 툴 호출 관련성, 토큰 수 등 다양한 지표에 대해 에이전트를 테스트할 수 있는 쉽고 자동화된 방법이 필요합니다.
  • 최적화: 조직은 이 모든 데이터를 분석하는 데 어려움을 겪습니다. 빠른 속도로 확장하기 위해서는 AI 기반 문제 감지, 근본 원인 분석, 실행 가능한 권장 사항을 통해 에이전트 및 비용 성능을 개선해야 합니다.

시작하기

프로덕션 환경의 에이전트에 대한 모니터링을 통해 에이전틱 자동화를 자신 있고 안전하게 기업 전체로 확장할 수 있습니다.

watsonx Orchestrate를 30일 동안 무료로 사용해 보세요

IBM watsonx Orchestrate에 대해 자세히 알아보기

IBM watsonx.governance에 대해 자세히 알아보기

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate