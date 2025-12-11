정식 출시: watsonx Orchestrate를 사용하여 런타임 시 에이전트 모니터링
이번 릴리스는 실시간 에이전트에 대한 런타임 가시성을 제공하므로 기업 전체에서 에이전트 자동화를 자신 있게 확장할 수 있습니다.
AI 에이전트는 프로토타입에서 실제 라이브 프로덕션 워크로드로 이동하고 있습니다. 그러나 기존 앱과 달리 에이전트는 비결정적이며, 여러 단계를 거쳐야 하며, 툴 중심적이기 때문에 '가동 시간'만으로는 에이전트가 안정적이고, 안전하며, 비용 효율적으로 작동하고 있는지 알 수 없습니다.
그렇기 때문에 IBM watsonx.governance와의 통합으로 구동되는 IBM watsonx Orchestrate에서 에이전트 모니터링의 정식 출시(GA)를 발표하게 되어 기쁩니다.
Watsonx Orchestrate의 에이전트 모니터링을 통해 빌더는 사용자가 에이전트와 상호 작용하는 방식과 에이전트의 성능을 파악할 수 있습니다. 그 중심에는 에이전트가 라이브 상태가 된 후 가장 중요한 지표를 표시하는 직관적인 대시보드를 통해 런타임 시 에이전트를 모니터링할 수 있는 기능이 있습니다.
모니터링을 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.
기존의 모니터링은 결정론적 시스템을 가정합니다. 에이전트는 다음과 같은 세 가지 면에서 다릅니다.
프로덕션 모니터링은 가동 시간뿐만 아니라 '런타임 정보'를 제공합니다. 실제 사용자에게 서비스를 제공하는 동안 에이전트가 정확하고 안전하며 효율적인지 확인할 수 있으며, 그렇지 않을 때는 신속하게 대응할 수 있습니다.
에이전트가 프로덕션에 배포되면 watsonx Orchestrate는 모든 상호 작용에서 풍부한 원격 측정을 자동으로 캡처합니다. 런타임 모니터링 UI는 해당 데이터를 다음과 같은 3개의 계층으로 구성합니다.
런타임 모니터링은 Agent Ops 전략의 핵심 요소이자 에이전트 개발 라이프사이클의 중요한 부분입니다. Agent Ops는 어디서나 구축되고 어디서나 실행되며, 안전하고 규정을 준수하는 에이전트를 관찰, 평가 및 최적화할 수 있는 기능을 제공합니다.
프로덕션 환경의 에이전트에 대한 모니터링을 통해 에이전틱 자동화를 자신 있고 안전하게 기업 전체로 확장할 수 있습니다.
watsonx Orchestrate를 30일 동안 무료로 사용해 보세요
IBM watsonx Orchestrate에 대해 자세히 알아보기