새로운 IBM MaaS360 Kiosk Designer 기능

대규모 Android 키오스크 배포는 전통적으로 느리고 반복적인 프로세스였습니다. 관리자는 최종 사용자 경험을 검증하기 위해 여러 번의 정책 배포, 물리적 테스트 장치 및 시행착오에 의존하는 경우가 많습니다. 그 결과 배포 주기가 길어지고 운영 비용이 증가하며 구성 오류가 프로덕션 환경에 반영될 위험이 커집니다.

IBM® MaaS360 Kiosk Designer는 키오스크 구성을 시행착오 기반 작업에서 시각적이고 예측 가능한 워크플로로 전환하여 이러한 과제를 해결합니다. 관리자가 물리적 하드웨어 없이 콘솔에서 직접 키오스크 경험을 설계, 미리보기 및 검증할 수 있도록 하여 Kiosk Designer는 팀이 더 빠르게 배포하고 오류를 줄이며 더 높은 신뢰로 키오스크 배포를 확장할 수 있도록 지원합니다.

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