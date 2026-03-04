밝은 파란색과 어두운 파란색 사각형이 있는 대형 화면을 터치하는 손가락
인공지능 IT 자동화

새로운 IBM MaaS360 Kiosk Designer 기능

Android 키오스크를 더 빠르고 예측 가능하게 배포하는 방법입니다.

게시일 2026년 03월 4일

대규모 Android 키오스크 배포는 전통적으로 느리고 반복적인 프로세스였습니다. 관리자는 최종 사용자 경험을 검증하기 위해 여러 번의 정책 배포, 물리적 테스트 장치 및 시행착오에 의존하는 경우가 많습니다. 그 결과 배포 주기가 길어지고 운영 비용이 증가하며 구성 오류가 프로덕션 환경에 반영될 위험이 커집니다.

IBM® MaaS360 Kiosk Designer는 키오스크 구성을 시행착오 기반 작업에서 시각적이고 예측 가능한 워크플로로 전환하여 이러한 과제를 해결합니다. 관리자가 물리적 하드웨어 없이 콘솔에서 직접 키오스크 경험을 설계, 미리보기 및 검증할 수 있도록 하여 Kiosk Designer는 팀이 더 빠르게 배포하고 오류를 줄이며 더 높은 신뢰로 키오스크 배포를 확장할 수 있도록 지원합니다.

Android 장치를 위한 IBM의 새로운 MaaS360 Kiosk Design 기능에 대해 자세히 알아보세요.

MaaS360 Kiosk Designer의 두 가지 새로운 기능

이러한 개선 사항은 실시간 시각적 검증과 통합된 구성 워크플로를 결합하여 관리자가 배포 전에 설계, 구성 및 미리보기를 수행할 수 있도록 함으로써 Android 키오스크 배포 방식을 혁신합니다.

1. Kiosk Designer 뷰: 배포 전 시각적 검증

Designer View는 키오스크 홈 화면을 실시간으로 확인할 수 있는 인터랙티브 미리보기입니다. 테스트 장치에 정책을 배포하여 키오스크 동작을 확인하는 대신, 관리자는 이제 경험을 시각적으로 설계하고 즉시 검증할 수 있습니다.

관리자는 콘솔에서 직접 앱 배치, 폴더 생성, 브랜딩 요소 적용, 텍스트 및 색상 사용자 지정, 레이아웃 조정을 수행할 수 있습니다. 모든 변경 사항이 즉시 반영되어 정책 배포 전에 사용성과 외관을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 접근 방식은 배포 실패를 크게 줄이고 전용 테스트 장치의 필요성을 최소화합니다.

Designer View는 휴대폰과 태블릿을 포함한 다양한 폼팩터에 대한 미리보기를 지원하며, 관리자가 방향 및 확대 수준을 전환할 수 있도록 합니다. 이를 통해 배포가 시작되기 전에 사용자가 실제로 사용할 장치에 맞게 키오스크 경험을 최적화할 수 있습니다.

MaaS360 키오스크 경험 디자이너

2. 키오스크 설계 및 구성을 위한 통합된 단일 경험

Kiosk Designer는 구성과 시각화를 하나의 워크플로로 통합하여 MaaS360에서 Android 키오스크 정책 경험을 현대화합니다. 긴 속성 목록을 탐색하거나 동일한 정책의 여러 버전을 관리하는 대신, 관리자는 한 곳에서 키오스크 경험을 처음부터 끝까지 설계할 수 있습니다.

Android 모바일 장치 관리(Mobile Device Management, MDM) 정책 내에서 팀은 물리적 하드웨어에 의존하지 않고 키오스크 모드 구성, 앱 선택, 사용자 제어 정의 및 최종 경험 미리보기를 수행할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 테스트 주기를 단축하고 최초 배포 성공률을 향상시킵니다.

MaaS360 앱

MaaS360의 추가 5가지 개선 사항

1. 복잡성을 줄이는 명확한 정책 구조

키오스크 구성을 간소화하기 위해 Kiosk Designer는 설정을 Enablement, Basic, Designer 및 Advanced의 네 가지 논리적 탭으로 구성합니다. 이 구조는 필수 설정을 쉽게 찾을 수 있도록 하면서도 복잡함을 증가시키지 않고 고급 옵션을 사용할 수 있도록 합니다.

Enablement 탭에서는 전용 체크인 스테이션 또는 공유 작업 기반 장치와 같은 사용 사례에 따라 Single App 또는 Multi App 키오스크 모드를 선택할 수 있습니다. 초기에 이를 설정하면 이후 과정에서의 구성 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

2. 일반적인 키오스크 요구사항을 위한 더 빠른 설정

Basic 탭은 가장 많이 사용되는 키오스크 설정을 명확하고 간결한 레이아웃으로 제공합니다. 관리자는 승인된 앱을 빠르게 선택하고, 특수 워크플로를 위한 백그라운드 앱을 허용하며, 화면 밝기 및 시스템 액세스와 같은 최종 사용자 권한을 제어할 수 있습니다.

시스템 UI 요소 숨기기 및 탐색 버튼 비활성화와 같은 시각적 설정은 반복적인 정책 변경을 줄이기 위해 함께 그룹화되어 있습니다. 앱 업데이트 동작, 관리자 우회 옵션 및 하드웨어 키 제한과 같은 일반 설정도 쉽게 찾을 수 있어 팀이 구성에서 배포로 더 빠르게 전환할 수 있도록 합니다.

3. 필요할 때 사용할 수 있는 고급 제어 기능

보다 복잡한 환경을 위해 Advanced 탭은 일반 관리자에게 부담을 주지 않으면서도 더 깊은 사용자 지정을 제공합니다. 조직은 제조사별 설정을 구성하고 Bluetooth, 근거리 무선 통신(Near Field Communication, NFC)(비접촉 결제 등), 생체 인식 및 접근성 기능을 관리하며, 사용자 지정 인텐트를 사용해 시스템 앱의 일부 기능을 선택적으로 노출할 수 있습니다.

이러한 분리는 표준 키오스크 구성에 대해 간결하고 사용하기 쉬운 경험을 유지하면서도 대규모 또는 특수 배포를 지원할 수 있도록 합니다.

MaaS360 제조사 설정

4. 단일 앱 또는 다중 앱 설계를 간소화

관리자는 Enablement 탭에서 원하는 키오스크 모드를 직접 선택할 수 있습니다.

  • Single App Mode: 체크인 스테이션 또는 데이터 수집 단말기와 같은 전용 워크플로에 적합합니다.
  • Multi App Mode: 여러 승인된 앱에 대한 접근이 필요한 공유 또는 작업 기반 장치를 위해 설계되었습니다.

배포 후 장치는 불필요한 접근이나 방해 없이 구성된 키오스크 환경으로 바로 실행됩니다.

유연한 디자인 옵션

5. 복잡성 없이 제공되는 풍부한 키오스크 사용자 지정

Kiosk Designer는 사용성과 보안의 균형을 맞춘 고급 경험 제어 기능을 제공합니다. 위젯, 앱 배지, 아이콘 레이아웃 제어, 자동 회전, 표준 또는 사용자 지정 시스템 바, MaaS360 App Catalog에서의 직접 앱 선택을 지원합니다.

관리자는 배포 전에 휴대폰, 7인치 태블릿, 10인치 태블릿 화면에서 레이아웃을 미리 보고, 세로 및 가로 모드를 전환하며, 확대 수준을 조정할 수 있습니다.

IT 팀에 중요한 이유

MaaS360 Kiosk Designer는 관리자가 배포 전에 키오스크 경험을 시각적으로 설계하고 검증할 수 있도록 합니다. 이를 통해 더 빠른 배포, 구성 오류 감소, 테스트 장치 필요성 감소, 그리고 위치 및 장치 유형 전반에서 더 일관된 경험을 제공합니다.

관리자가 Designer에서 보는 그대로가 사용자에게 장치에서 표시되므로, 팀은 더 빠르고 확신 있게 예측 가능한 방식으로 설계에서 배포로 전환할 수 있습니다. 시행착오 기반 테스트를 최소화하고 정책 생성을 간소화함으로써 IT 팀은 배포 문제 해결 대신 전략적 과제에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

그 결과 운영 복잡성을 증가시키지 않으면서 확장 가능하고 반복 가능한 키오스크 관리 방식이 구현됩니다.

MaaS360 Kiosk Design 기능 살펴보기

30일 무료 체험

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer