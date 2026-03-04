새로운 IBM MaaS360 Kiosk Designer 기능

Android 키오스크를 더 빠르고 예측 가능하게 배포하는 방법입니다.
대규모 Android 키오스크 배포는 전통적으로 느리고 반복적인 프로세스였습니다. 관리자는 최종 사용자 경험을 검증하기 위해 여러 번의 정책 배포, 물리적 테스트 장치 및 시행착오에 의존하는 경우가 많습니다. 그 결과 배포 주기가 길어지고 운영 비용이 증가하며 구성 오류가 프로덕션 환경에 반영될 위험이 커집니다.
IBM® MaaS360 Kiosk Designer는 키오스크 구성을 시행착오 기반 작업에서 시각적이고 예측 가능한 워크플로로 전환하여 이러한 과제를 해결합니다. 관리자가 물리적 하드웨어 없이 콘솔에서 직접 키오스크 경험을 설계, 미리보기 및 검증할 수 있도록 하여 Kiosk Designer는 팀이 더 빠르게 배포하고 오류를 줄이며 더 높은 신뢰로 키오스크 배포를 확장할 수 있도록 지원합니다.
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이러한 개선 사항은 실시간 시각적 검증과 통합된 구성 워크플로를 결합하여 관리자가 배포 전에 설계, 구성 및 미리보기를 수행할 수 있도록 함으로써 Android 키오스크 배포 방식을 혁신합니다.
Designer View는 키오스크 홈 화면을 실시간으로 확인할 수 있는 인터랙티브 미리보기입니다. 테스트 장치에 정책을 배포하여 키오스크 동작을 확인하는 대신, 관리자는 이제 경험을 시각적으로 설계하고 즉시 검증할 수 있습니다.
관리자는 콘솔에서 직접 앱 배치, 폴더 생성, 브랜딩 요소 적용, 텍스트 및 색상 사용자 지정, 레이아웃 조정을 수행할 수 있습니다. 모든 변경 사항이 즉시 반영되어 정책 배포 전에 사용성과 외관을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 접근 방식은 배포 실패를 크게 줄이고 전용 테스트 장치의 필요성을 최소화합니다.
Designer View는 휴대폰과 태블릿을 포함한 다양한 폼팩터에 대한 미리보기를 지원하며, 관리자가 방향 및 확대 수준을 전환할 수 있도록 합니다. 이를 통해 배포가 시작되기 전에 사용자가 실제로 사용할 장치에 맞게 키오스크 경험을 최적화할 수 있습니다.
Kiosk Designer는 구성과 시각화를 하나의 워크플로로 통합하여 MaaS360에서 Android 키오스크 정책 경험을 현대화합니다. 긴 속성 목록을 탐색하거나 동일한 정책의 여러 버전을 관리하는 대신, 관리자는 한 곳에서 키오스크 경험을 처음부터 끝까지 설계할 수 있습니다.
Android 모바일 장치 관리(Mobile Device Management, MDM) 정책 내에서 팀은 물리적 하드웨어에 의존하지 않고 키오스크 모드 구성, 앱 선택, 사용자 제어 정의 및 최종 경험 미리보기를 수행할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 테스트 주기를 단축하고 최초 배포 성공률을 향상시킵니다.
키오스크 구성을 간소화하기 위해 Kiosk Designer는 설정을 Enablement, Basic, Designer 및 Advanced의 네 가지 논리적 탭으로 구성합니다. 이 구조는 필수 설정을 쉽게 찾을 수 있도록 하면서도 복잡함을 증가시키지 않고 고급 옵션을 사용할 수 있도록 합니다.
Enablement 탭에서는 전용 체크인 스테이션 또는 공유 작업 기반 장치와 같은 사용 사례에 따라 Single App 또는 Multi App 키오스크 모드를 선택할 수 있습니다. 초기에 이를 설정하면 이후 과정에서의 구성 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.
Basic 탭은 가장 많이 사용되는 키오스크 설정을 명확하고 간결한 레이아웃으로 제공합니다. 관리자는 승인된 앱을 빠르게 선택하고, 특수 워크플로를 위한 백그라운드 앱을 허용하며, 화면 밝기 및 시스템 액세스와 같은 최종 사용자 권한을 제어할 수 있습니다.
시스템 UI 요소 숨기기 및 탐색 버튼 비활성화와 같은 시각적 설정은 반복적인 정책 변경을 줄이기 위해 함께 그룹화되어 있습니다. 앱 업데이트 동작, 관리자 우회 옵션 및 하드웨어 키 제한과 같은 일반 설정도 쉽게 찾을 수 있어 팀이 구성에서 배포로 더 빠르게 전환할 수 있도록 합니다.
보다 복잡한 환경을 위해 Advanced 탭은 일반 관리자에게 부담을 주지 않으면서도 더 깊은 사용자 지정을 제공합니다. 조직은 제조사별 설정을 구성하고 Bluetooth, 근거리 무선 통신(Near Field Communication, NFC)(비접촉 결제 등), 생체 인식 및 접근성 기능을 관리하며, 사용자 지정 인텐트를 사용해 시스템 앱의 일부 기능을 선택적으로 노출할 수 있습니다.
이러한 분리는 표준 키오스크 구성에 대해 간결하고 사용하기 쉬운 경험을 유지하면서도 대규모 또는 특수 배포를 지원할 수 있도록 합니다.
관리자는 Enablement 탭에서 원하는 키오스크 모드를 직접 선택할 수 있습니다.
배포 후 장치는 불필요한 접근이나 방해 없이 구성된 키오스크 환경으로 바로 실행됩니다.
Kiosk Designer는 사용성과 보안의 균형을 맞춘 고급 경험 제어 기능을 제공합니다. 위젯, 앱 배지, 아이콘 레이아웃 제어, 자동 회전, 표준 또는 사용자 지정 시스템 바, MaaS360 App Catalog에서의 직접 앱 선택을 지원합니다.
관리자는 배포 전에 휴대폰, 7인치 태블릿, 10인치 태블릿 화면에서 레이아웃을 미리 보고, 세로 및 가로 모드를 전환하며, 확대 수준을 조정할 수 있습니다.
MaaS360 Kiosk Designer는 관리자가 배포 전에 키오스크 경험을 시각적으로 설계하고 검증할 수 있도록 합니다. 이를 통해 더 빠른 배포, 구성 오류 감소, 테스트 장치 필요성 감소, 그리고 위치 및 장치 유형 전반에서 더 일관된 경험을 제공합니다.
관리자가 Designer에서 보는 그대로가 사용자에게 장치에서 표시되므로, 팀은 더 빠르고 확신 있게 예측 가능한 방식으로 설계에서 배포로 전환할 수 있습니다. 시행착오 기반 테스트를 최소화하고 정책 생성을 간소화함으로써 IT 팀은 배포 문제 해결 대신 전략적 과제에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
그 결과 운영 복잡성을 증가시키지 않으면서 확장 가능하고 반복 가능한 키오스크 관리 방식이 구현됩니다.