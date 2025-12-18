IBM, 모델 기반 시스템 엔지니어링을 위한 새로운 AI 자동화와 Engineering Lifecycle Management를 위한 기타 혁신 발표
2025년 12월 18일, IBM Engineering Lifecycle Management 팀은 엔지니어링 팀이 복잡하고 안전에 중요한 소프트웨어 정의 시스템을 아이디어 구상, 구축, 제공하는 방법을 더욱 발전시킬 중요한 제품 릴리스를 발표했습니다.
IBM Engineering AI Hub는 하드웨어, 전자제품 등 소프트웨어 집약적인 시스템을 구축하는 엔지니어링을 위해 반복 작업을 자동화하고 명확성을 높이며 의사 결정을 가속화하도록 설계되었습니다. 버전 1.1에는 팀이 시스템 엔지니어링, 요구 사항 및 워크플로 관리에 AI를 적용하는 방법을 확장하는 새로운 에이전트와 개선 사항이 도입되었습니다.
Engineering AI Hub 1.1에 추가된 주요 기능은 모델 기반 시스템 엔지니어링(MBSE) 사용 사례 검색 에이전트로, 자연어 요구 사항을 해석하고 Rhapsody Systems Engineering 및 Rhapsody 10(SysML v2 및 SysML v1, 각각)에서 해당 모델 요소를 생성할 수 있도록 구축되었습니다. 이 기능은 초기 모델링 작업을 줄이고 MBSE 실무자의 인지 부하를 줄이며 요구 사항과 시스템 모델 간의 추적성을 통해 디지털 연속성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 MBSE 실무자를 위한 다양한 AI 기반 자동화 가능성을 제공하는 첫 번째 사례입니다.
Engineering AI Hub 1.1에는 요구 사항 품질 분석, 작업 항목 개요, 관리 제어를 위한 개선된 환경이 포함되어 있어 팀이 조직의 요구 사항에 가장 적합한 대규모 언어 모델(LLM)을 구성할 수 있습니다.
이러한 업데이트는 엔지니어가 정보에 더 빠르게 액세스하고, 요구 사항의 명확성을 개선하며, 검토를 간소화하고, 워크플로를 가속화하는 동시에 인간 전문가가 AI가 제안한 모든 아웃풋을 완벽하게 제어할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
새로 출시된 IBM ELM 7.2는 엔지니어링 팀이 효율적으로 작업하도록 지원하는 동시에 규정 준수 및 복잡한 시스템 개발에 필요한 엔드투엔드 추적성을 지원하도록 설계된 일련의 사용성 및 성능 개선 기능을 제공합니다. ELM은 요구 사항, 워크플로 및 테스트 관리, 구성 관리 및 보고, 시스템 및 소프트웨어 모델링을 위한 엔지니어링 라이프사이클 기반을 제공하며, 이제 팀이 더 큰 규모로 운영할 수 있도록 최적화를 제공합니다.
엔지니어가 보고서, 대시보드 및 생성된 문서에서 더 빠르게 협업하고 기록 시스템 엔지니어링 데이터를 더 쉽게 사용할 수 있도록 개선된 사항은 다음과 같습니다.
계획 및 소프트웨어 개발의 개선 사항은 다음과 같습니다.
시스템 엔지니어링은 소프트웨어 정의 다분야 시스템 개발에서 점점 더 중요한 역할을 담당하고 있습니다. IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6은 MBSE 사용 사례 검색 에이전트 외에도, 방법 및 도구 팀, OEM 및 ISV 파트너가 사용자 커뮤니티에 맞춰 Rhapsody Systems Engineering을 사용자 지정하고 확장할 수 있는 새로운 기능을 제공합니다. 추가적인 사용자 환경 최적화는 실무자의 노력과 인지 부하를 줄이기 위해 설계되었습니다.
IBM은 엔지니어링 팀이 더 빠르게 혁신할 수 있도록 혁신하고 있습니다. 이번 새 릴리스에 대한 자세한 내용은 IBM Engineering Lifecycle Management 전문가와 함께하는 라이브 데모를 예약하거나 아래 자료를 참조하세요.
Engineering Lifecycle Management 7.2 알아보기
Rhapsody Systems Engineering v1.6 보기