IBM, 모델 기반 시스템 엔지니어링을 위한 새로운 AI 자동화와 Engineering Lifecycle Management를 위한 기타 혁신 발표

Engineering AI Hub 1.1에 추가된 주요 기능은 모델 기반 시스템 엔지니어링(MBSE) 사용 사례 검색 에이전트로, 자연어 요구 사항을 해석하고 Rhapsody Systems Engineering 및 Rhapsody 10(SysML v2 및 SysML v1, 각각)에서 해당 모델 요소를 생성할 수 있도록 구축되었습니다. 이 기능은 초기 모델링 작업을 줄이고 MBSE 실무자의 인지 부하를 줄이며 요구 사항과 시스템 모델 간의 추적성을 통해 디지털 연속성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 MBSE 실무자를 위한 다양한 AI 기반 자동화 가능성을 제공하는 첫 번째 사례입니다.

Engineering AI Hub 1.1에는 요구 사항 품질 분석, 작업 항목 개요, 관리 제어를 위한 개선된 환경이 포함되어 있어 팀이 조직의 요구 사항에 가장 적합한 대규모 언어 모델(LLM)을 구성할 수 있습니다.

이러한 업데이트는 엔지니어가 정보에 더 빠르게 액세스하고, 요구 사항의 명확성을 개선하며, 검토를 간소화하고, 워크플로를 가속화하는 동시에 인간 전문가가 AI가 제안한 모든 아웃풋을 완벽하게 제어할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.