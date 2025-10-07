오케스트레이션에서 결과물까지: IBM® watsonx Orchestrate의 새로운 워크플로 및 도메인 에이전트

IBM watsonx Orchestrate가 5가지 새로운 기능으로 차세대 엔터프라이즈 AI를 조율합니다.
다양한 산업 분야의 조직이 실험 단계를 넘어서서 에이전틱 AI의 시대에 진입하고 있습니다. 지능형 에이전트가 요청에 응답하는 데 그치지 않고 추론, 협업, 행동을 통해 실제 결과물을 도출하는 단계에 온 것입니다.
오늘 IBM은 에이전틱 AI를 한 단계 더 발전시킬 IBM watsonx Orchestrate의 새로운 기능을 발표합니다.
이러한 혁신을 통해 기업은 적응력이 뛰어나고 책임감 있는 지능형 에이전트를 오케스트레이션하여 확신을 가지고 더 빠르게 움직일 수 있습니다.
Orchestrate는 도구에 구애받지 않고 모든 환경에 적용할 수 있도록 설계되어 있으며 확장가능한 AI 에이전트의 배포 및 거버넌스를 지원합니다. 기존의 모니터링 툴은 AI 에이전트를 추적하는 기능이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 에이전트에는 모니터링은 물론, 지속적인 학습과 개선을 위한 피드백 루프도 필요합니다. 최신 AI 시스템은 분산화된 특성으로 인해 문제가 더욱 복잡해지므로 분산 추적이 필수적입니다.
watsonx Orchestrate의 새로운 AgentOps에는 라이프사이클 전체를 투명하게 보여주는 관측 가능성과 거버넌스 계층이 장착되어 있습니다. AgentOps는 실시간 모니터링 및 정책 기반 제어를 통해 에이전트가 안정적으로 안전하게 작동하도록 보장합니다.
AI 에이전트는 자율적으로 행동하도록 설계되지만 정확성, 규정 준수 및 반복성이 중요한 경우에는 자율성에 체계가 필요합니다. 이것이 바로 watsonx Orchestrate의 워크플로가 필요한 이유입니다. Langflow의 통합을 통해 사용자는 다음을 결합하는 복잡한 흐름을 설계, 시각화 및 관리할 수 있습니다.
그 결과, 예측 가능하고 감사 가능하며 재사용 가능한 워크플로를 통해 조직은 중요한 프로세스가 매번 올바르게 실행될 것을 확신할 수 있습니다.
이러한 체계적인 흐름은 재무 승인 및 규정 준수 확인부터 공급망 예외 처리, 고객 사례 라우팅 등에서 AI 에이전트가 비즈니스급 안정성을 제공하도록 보장합니다.
IBM은 워크플로와 더불어 차세대 watsonx 도메인 에이전트 세트를 도입할 예정입니다. 이는 가장 복잡하고 가치가 높은 엔터프라이즈 기능을 처리하도록 설계된 사전 구축된 멀티 에이전트 시스템입니다.
IBM Planning Analytics를 기반으로 하는 Finance Agents는 계획, 예측 및 시나리오 분석을 가속화하는 동시에 예산 할당, 조정 및 위험 평가와 같은 반복적인 작업을 자동화합니다. 그래서 CFO는 더 빠르게 인사이트를 얻고 계획 주기를 가속화하며, 전략에 집중할 시간을 더 확보할 수 있습니다.
민첩성과 복원력을 개선하도록 설계된 공급망 에이전트는 중단에 대한 대응을 가속화하고 재고를 최적화하며 주문 관리를 간소화할 수 있도록 지원합니다. IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa 등과의 통합 기능이 내장된 이러한 에이전트는 측정 가능하게 효율성을 높이고 비용 절감 효과를 줍니다.
이제 고객 서비스 리더는 AI 에이전트를 배포하여 비용 증액 없이 사례 해결 시간을 단축하고 고객 경험을 개선하며 지원을 확장할 수 있습니다. 에이전트는 일상적인 문의를 처리하고, 인간 컨택 센터의 업무에 대한 지식을 표면화하고, 워크플로를 자동화하여 사람이 더 높은 가치의 상호 작용에 집중할 수 있도록 합니다.
이번 출시는 통합 플랫폼에서 추론, 오케스트레이션 및 실행을 결합하여 기업 전반에서 AI를 활용하려는 IBM의 비전을 바탕에 두었습니다.
기업의 Orchestrate의 워크플로와 도메인 에이전트 활용법: