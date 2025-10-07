오케스트레이션에서 결과물까지: IBM® watsonx Orchestrate의 새로운 워크플로 및 도메인 에이전트

다양한 산업 분야의 조직이 실험 단계를 넘어서서 에이전틱 AI의 시대에 진입하고 있습니다. 지능형 에이전트가 요청에 응답하는 데 그치지 않고 추론, 협업, 행동을 통해 실제 결과물을 도출하는 단계에 온 것입니다.

오늘 IBM은 에이전틱 AI를 한 단계 더 발전시킬 IBM watsonx Orchestrate의 새로운 기능을 발표합니다.

에이전틱 워크플로를 사용하면 개발자가 여러 에이전트와 도구를 일관되고 안정적으로 시퀀싱하는 표준화되고 재사용 가능한 흐름을 구축할 수 있어, 확장하면 중단되는 취약한 스크립트에 의존할 필요가 없습니다.

Langflow와 watsonx Orchestrate의 통합을 통해 개발자는 드래그 앤 드롭 비주얼 빌더를 사용하여 에이전트와 흐름을 계속 구축할 수 있습니다.

에이전트 거버넌스 및 관측 가능성을 통해, 에이전트 평가를 사전 배포부터 프로덕션에 이르기까지 완전한 관측 가능성 경험으로 전환합니다.

HR, 조달 및 영업 분야에 있는 기존 사전 구축 에이전트 카탈로그에 추가로 재무와 공급망을 위한 새로운 사전 구축 에이전트를 출시하여, 심층적인 업계 전문 지식과 일반적인 비즈니스 과제에 대한 가속기를 제공합니다.

사전 구축된 고객 서비스 에이전트가 고객이 전화, 채팅 또는 문자를 통해 문제를 빠르고 정확하게 해결할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 혁신을 통해 기업은 적응력이 뛰어나고 책임감 있는 지능형 에이전트를 오케스트레이션하여 확신을 가지고 더 빠르게 움직일 수 있습니다.