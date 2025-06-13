Amazon RDS for Db2의 BYOL(Bring Your Own License) 모델은 도입 이후 VPC 기반 라이선스가 포함된 IBM® Db2 Advanced Edition 및 IBM® Db2 Standard Edition으로 제한되었습니다.

추가 기능의 VPC 수를 계산하기 위해, 인스턴스의 전체 vCPU 용량을 배포할 때 IBM은 EC2 "Amazon EC2 인스턴스 유형별 물리적 코어" 페이지에 물리적 코어 수를 게시한 모든 EC2 인스턴스에 대해 70 PVU = 1 VPC = 1 물리적 코어 = 2 vCPU로 간주합니다(여기서 vCPU 수는 물리적 코어의 2배입니다(하이퍼스레딩/동시 멀티스레딩(SMT) 정도가 (2)로 설정됨을 의미). 인스턴스 유형별 CPU 코어 및 CPU 코어당 스레드를 확인하세요.

이러한 추가 기능의 도입은 IBM의 Db2에 대한 기존 투자를 보호하고 확장하는 유연한 클라우드 지원 라이선싱 옵션을 제공하려는 지속적인 노력을 반영합니다.