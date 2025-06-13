2025년 6월 13일
IBM® Db2 Advanced Enterprise Server Edition과 IBM® Db2 Enterprise Server Edition에 대한 새로운 추가 기능이 출시됨에 따라 IBM은 이러한 에디션에 대한 PVU 기반 라이선스를 포함하도록 BYOL 모델을 확장하고 있으며, 이를 통해 추가 기능을 구매한 고객은 기존 PVU 라이선스를 Amazon RDS에 배포할 수 있습니다. 새로 도입된 추가 기능은 다음과 같습니다.
Amazon RDS for Db2의 BYOL(Bring Your Own License) 모델은 도입 이후 VPC 기반 라이선스가 포함된 IBM® Db2 Advanced Edition 및 IBM® Db2 Standard Edition으로 제한되었습니다.
추가 기능의 VPC 수를 계산하기 위해, 인스턴스의 전체 vCPU 용량을 배포할 때 IBM은 EC2 "Amazon EC2 인스턴스 유형별 물리적 코어" 페이지에 물리적 코어 수를 게시한 모든 EC2 인스턴스에 대해 70 PVU = 1 VPC = 1 물리적 코어 = 2 vCPU로 간주합니다(여기서 vCPU 수는 물리적 코어의 2배입니다(하이퍼스레딩/동시 멀티스레딩(SMT) 정도가 (2)로 설정됨을 의미). 인스턴스 유형별 CPU 코어 및 CPU 코어당 스레드를 확인하세요.
이러한 추가 기능의 도입은 IBM의 Db2에 대한 기존 투자를 보호하고 확장하는 유연한 클라우드 지원 라이선싱 옵션을 제공하려는 지속적인 노력을 반영합니다.
프로그램 기술 지원은 IBM 소프트웨어 지원 수명 주기 정책 페이지에 자세히 설명된 지원 주기 5 정책을 기반으로 합니다. 자세한 내용은 제품 수명 주기 페이지에서 확인할 수 있습니다.
IBM 지원은 추가 서비스를 제공하고 소프트웨어 투자 수명을 연장하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 IBM Advanced Support 및 IBM 확장 지원을 참조하세요.
Passport Advantage(PPA)
이 발표에 포함된 제품은 일부 국가 또는 지역에서는 구매가 불가능할 수 있습니다. 구매 가능 여부는 지원 가용성, 서비스 가용성, 정부 규제 등 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 구매 가능 여부에 대한 정보는 IBM 담당자 또는 IBM 비즈니스 파트너에게 문의하세요.
미국 수출 규제에 따른 수출 통제 현황은 IBM 소프트웨어 분류 조회 도구에서 확인할 수 있습니다. 구매 가능 여부에 대한 정보는 IBM 담당자 또는 IBM 비즈니스 파트너에게 문의하세요.
Amazon RDS에서 완전 관리형 서비스로 IBM® Db2를 실행하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Amazon RDS for Db2를 확인하세요.