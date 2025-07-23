IBM® SevOne 8.0을 통한 네트워크 관측 가능성: 복잡성 시대의 전략적 필수 요소

SevOne 8.0 은 엔터프라이즈 요구사항에 맞게 조정된 여러 가지 획기적인 기능을 도입합니다.

AWS 플로우 로그 수집

플로우 로그는 통찰력을 얻을 수 있는 금광입니다. Private Preview에서 SevOne 8.0은 AWS VPC 및 TGW(Transit Gateway) 플로우 로그 수집에 대한 지원을 추가하여 팀이 클라우드 서비스, 가용 영역 및 워크로드 전반에 걸쳐 포괄적인 가시성을 통해 이상 징후를 감지하고, 트래픽 동작을 분석하고, 보안 이벤트를 조사할 수 있도록 합니다.

Data Insight의 향상된 기능

이제 스마트 플로우 필터링을 통해 팀은 애플리케이션별 트래픽 패턴을 드릴다운할 수 있습니다. 대역폭을 많이 사용하는 애플리케이션을 분리하거나, 서비스 수준의 저하를 추적하거나, 프로토콜 수준의 동작을 분석하는 등 SevOne은 더 빠르고 스마트하게 문제를 해결하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다. Data Insight(DI)의 알림 정책 관리자 및 클러스터 관리자 페이지와 같은 새로운 추가 기능은 제어와 가시성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 기능은 이제 사용성을 개선하고 사용자 경험을 간소화하는 새로워진 디자인과 느낌으로 제공됩니다.

확장된 SD-WAN 모니터링

Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN 및 HPE Aruba SD-WAN(구 SilverPeak)을 지원하는 SevOne 8.0은 SD-WAN을 통해 라우팅되는 트래픽의 사각지대를 제거합니다. NetOps 팀은 이제 WAN 전반에서 터널 상황, 지연 시간, 손실, 지터 및 애플리케이션 경험에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 지리적으로 분산된 네트워크 안에서도 더 빠른 근본 원인 식별, 더 나은 SLA 준수 및 원활한 최종 사용자 경험을 가능하게 합니다.

간소화된 통합 워크플로

SevOne 8.0은 Wi-Fi 위젯을 Data Insight 기본 빌드의 일부로 포함하여 통합 워크플로를 간소화하여 수동 단계를 줄이고 Wi-Fi 모니터링을 위한 인사이트 도출 시간을 단축합니다. 또한 IBM® SevOne의 모든 플러그인이 보다 간소화된 프로세스를 제공하여 사용자가 몇 분 내에 통합에서 인사이트로 이동할 수 있도록 몇 가지 개선 사항이 적용되었습니다. 보고서 생성은 여전히 유연하지만 이러한 개선 사항은 초기 설정을 단순화하고 전반적인 워크플로 효율성을 향상시킵니다.

확장된 Google Cloud Platform(GCP) 모니터링

기업이 워크로드에 Google Cloud Platform(GCP)을 채택함에 따라 관측 가능성이 중요해집니다. SevOne 8.0은 GKE(Google Kubernetes Engine) 및 GCP 로드 밸런서에 대한 심층적인 관측 가능성을 도입하여 팀에 클러스터 상태에 대한 통합된 가시성과 지역, 글로벌 또는 다양한 유형의 네트워크 로드 밸런서에 대한 인사이트를 제공합니다.