IBM® SevOne 8.0을 통한 네트워크 관측 가능성: 복잡성 시대의 전략적 필수 요소

기업이 원활한 경험과 복원력 있는 서비스를 제공하기 위해 경쟁함에 따라 네트워크 운영(NetOps) 팀은 점점 더 많은 압박을 받고 있습니다. 문제는 더 이상 가동 시간이 아니라 레거시 시스템과 최신 분산 아키텍처가 혼합된 성능, 컨텍스트, 응답성 및 확장성입니다. 그리고 이러한 변화의 중심에는 놀라울 정도로 간단한 질문이 있습니다. 네트워크에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 있나요?
IBM® SevOne 8.0 출시를 통해 IBM은 이 질문에 확신을 갖고 행동으로 답할 수 있게 되었습니다. 이 릴리스는 관측 가능성을 IT 필수품일 뿐만 아니라 비즈니스 조력자로 보는 기업을 위한 초석입니다.
지난 10년 동안 네트워크는 물리적 자산에서 지능형 소프트웨어 정의 에코시스템으로 발전했습니다. 애플리케이션은 퍼블릭 클라우드에서 실행되고 SD-WAN을 통과하며 밀리초 단위로 확장되는 컨테이너 클러스터를 통해 배포됩니다. 정적 임계값, 격리된 데이터, 수동 상관 관계와 같은 기존 모니터링 패러다임은 더 이상 지속 가능하지 않습니다.
오늘날의 네트워크에는 전체 디지털 전송 체인에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 지속적이고 상황에 맞게 실행 가능한 이해인 관측 가능성이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 많은 조직이 성능 문제를 해석하기 위해 여전히 분열된 도구와 부족 지식에 의존하고 있습니다. 이로 인해 중단이 장기화되고 SLA가 누락되며 궁극적으로 수익 손실이 발생합니다.
미래의 기업은 이러한 위험을 감당할 수 없습니다. 네트워크 관측 가능성은 AI가 도입된 고도로 분산된 실시간 아키텍처의 요구 사항을 충족하도록 진화해야 합니다.
IBM® SevOne 8.0은 NetOps 팀이 혼란스러운 환경에서 통제권을 되찾을 수 있도록 구축되었습니다. 최신 인프라를 자신 있게 운영하는 데 필요한 명확성, 속도 및 통찰력을 제공합니다.
SevOne 8.0이 전략적으로 도약하는 이유는 다음과 같습니다.
이러한 기능은 단순한 기술적 개선이 아니라 비즈니스 민첩성을 가능하게 하는 능력입니다. 밀리초가 중요한 세상에서 네트워크 동작을 보고, 이해하고, 조치를 취하는 능력은 선행과 지연의 차이가 될 수 있습니다.
SevOne 8.0 은 엔터프라이즈 요구사항에 맞게 조정된 여러 가지 획기적인 기능을 도입합니다.
AWS 플로우 로그 수집
플로우 로그는 통찰력을 얻을 수 있는 금광입니다. Private Preview에서 SevOne 8.0은 AWS VPC 및 TGW(Transit Gateway) 플로우 로그 수집에 대한 지원을 추가하여 팀이 클라우드 서비스, 가용 영역 및 워크로드 전반에 걸쳐 포괄적인 가시성을 통해 이상 징후를 감지하고, 트래픽 동작을 분석하고, 보안 이벤트를 조사할 수 있도록 합니다.
Data Insight의 향상된 기능
이제 스마트 플로우 필터링을 통해 팀은 애플리케이션별 트래픽 패턴을 드릴다운할 수 있습니다. 대역폭을 많이 사용하는 애플리케이션을 분리하거나, 서비스 수준의 저하를 추적하거나, 프로토콜 수준의 동작을 분석하는 등 SevOne은 더 빠르고 스마트하게 문제를 해결하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다. Data Insight(DI)의 알림 정책 관리자 및 클러스터 관리자 페이지와 같은 새로운 추가 기능은 제어와 가시성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 기능은 이제 사용성을 개선하고 사용자 경험을 간소화하는 새로워진 디자인과 느낌으로 제공됩니다.
확장된 SD-WAN 모니터링
Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN 및 HPE Aruba SD-WAN(구 SilverPeak)을 지원하는 SevOne 8.0은 SD-WAN을 통해 라우팅되는 트래픽의 사각지대를 제거합니다. NetOps 팀은 이제 WAN 전반에서 터널 상황, 지연 시간, 손실, 지터 및 애플리케이션 경험에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 지리적으로 분산된 네트워크 안에서도 더 빠른 근본 원인 식별, 더 나은 SLA 준수 및 원활한 최종 사용자 경험을 가능하게 합니다.
간소화된 통합 워크플로
SevOne 8.0은 Wi-Fi 위젯을 Data Insight 기본 빌드의 일부로 포함하여 통합 워크플로를 간소화하여 수동 단계를 줄이고 Wi-Fi 모니터링을 위한 인사이트 도출 시간을 단축합니다. 또한 IBM® SevOne의 모든 플러그인이 보다 간소화된 프로세스를 제공하여 사용자가 몇 분 내에 통합에서 인사이트로 이동할 수 있도록 몇 가지 개선 사항이 적용되었습니다. 보고서 생성은 여전히 유연하지만 이러한 개선 사항은 초기 설정을 단순화하고 전반적인 워크플로 효율성을 향상시킵니다.
확장된 Google Cloud Platform(GCP) 모니터링
기업이 워크로드에 Google Cloud Platform(GCP)을 채택함에 따라 관측 가능성이 중요해집니다. SevOne 8.0은 GKE(Google Kubernetes Engine) 및 GCP 로드 밸런서에 대한 심층적인 관측 가능성을 도입하여 팀에 클러스터 상태에 대한 통합된 가시성과 지역, 글로벌 또는 다양한 유형의 네트워크 로드 밸런서에 대한 인사이트를 제공합니다.
네트워크 관측 가능성을 운영팀의 관심사로 간주하고 싶을 수 있습니다. 하지만 사실 이는 전사적으로 필수적인 요소입니다. 다운타임, 대기 시간 및 열악한 사용자 경험은 브랜드 평판, 고객 유지 및 수익에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
중요한 애플리케이션 중단으로 인한 평균 비용은 엄청납니다. 하지만 당장의 금전적 손실 외에도 장기적으로는 평판 손상, 고객 이탈 증가, 시장 신뢰 상실 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
SevOne 8.0은 조직이 이러한 위험을 사후 대응이 아닌 사전에 완화할 수 있도록 지원합니다. 이는 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 감지하고, 팀이 공유된 통찰력을 통해 협업하며, 네트워크가 병목 현상이 아닌 혁신의 지렛대가 되는 동적 운영 모델을 만듭니다.
기업 운영의 성배는 자율성, 즉 자가 진단, 자가 치유 및 자체 최적화가 가능한 시스템입니다. 이러한 비전이 아직 실현되지 않은 가운데, SevOne 8.0은 결정적인 한 걸음 더 가까이 다가가게 합니다.
지능형 기준선, 이상 탐지 및 폐쇄 루프 경고를 통해 팀은 반복적인 진단의 부담을 덜고 더 높은 가치의 작업에 집중할 수 있습니다. API는 자동화된 IT 서비스 관리(ITSM) 워크플로를 지원합니다. 서비스 맵과 LiveMaps에 대한 기본 지원 덕분에 시각적이고 실시간적인 의사 결정이 가능합니다.
이러한 능력을 함께 사용하면 기업은 비용이나 복잡성을 확장하지 않고도 인프라를 확장할 때 관측 가능성을 확장할 수 있습니다.
SevOne은 글로벌 은행, 통신사 리더, 티어 1 서비스 제공업체 등 세계에서 가장 크고 복잡한 일부 조직의 네트워크 인텔리전스를 지원합니다. 이러한 고객에게는 단순한 대시보드가 필요한 것이 아니라, 탄력적이고 확장 가능하며 대규모 실시간 운영을 위해 구축된 솔루션이 필요합니다.
SevOne 8.0은 엣지, 코어, 클라우드 전반에서 대용량 데이터 수집, 유연한 API 통합, 강화된 성능을 지원하는 아키텍처를 통해 이러한 유산을 이어갑니다.
IBM이 Pliant를 인수함으로써 관측 가능성과 로코드 자동화를 결합하는 능력이 더욱 강화되어 디지털 인프라 인텔리전스를 위한 통합 플랫폼을 구축할 수 있게 되었습니다.
2025년 7월 24일에 IBM® SevOne 8.0이 정식 출시됩니다. 이는 제품 출시일 뿐만 아니라 지능형 인프라를 향한 여정의 이정표입니다.
IBM은 기업 리더, 아키텍트, 운영자를 초대하여 사전 예방적이고 상황에 맞는 자동화된 관측 가능성을 탐색할 수 있는 기회를 제공합니다.
