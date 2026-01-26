Netezza NCOS: 클라우드 경제성과 분석력의 만남

IBM Netezza가 AWS와 Azure에서 모두 사용할 수 있는 Native Cloud Object Storage(NCOS)를 출시했습니다. 데이터 분석 팀이 높은 성능과 거버넌스를 유지하면서 비용 효율적으로 확장할 수 있게 해주는 솔루션입니다.
Native Cloud Object Storage(NCOS)는 클라우드 오브젝트 스토리지에서 직접 테이블을 생성할 수 있도록 하여 Netezza의 하이브리드 스토리지 계층 구조를 확장하므로, 조직이 분석 워크로드에 필요한 가성비 안에서 사실상 무제한으로 용량을 사용할 수 있습니다.
스토리지 집약적이거나 사용 빈도가 낮은 데이터는 비용 효율적인 오브젝트 스토리지에 보관하고, 성능에 민감한 워크로드는 익숙한 Netezza 환경에서 고성능 블록 스토리지의 이점을 계속 누릴 수 있습니다. 블록 스토리지용으로 구축된 기존 애플리케이션은 코드나 구성을 변경하지 않고도 오브젝트 스토리지와 함께 작동할 수 있습니다.
NCOS는 겉으로 보이지 않으면서 내부적으로 모든 복잡성을 처리하도록 설계되어 있기 때문에, 데이터 전문가는 인프라가 아닌 분석에 집중할 수 있습니다.
수치만으로도 알 수 있습니다. 스토리지 비용은 블록 스토리지보다 5~15배 저렴합니다.1
Netezza는 고성능 캐싱과 최적화된 배치 쓰기와 같은 고급 기술을 통해 기존 클라우드 데이터 웨어하우스의 걸림돌이었던 오브젝트 스토리지 API 비용을 대폭 절감합니다. 덕분에 조직은 클라우드 오브젝트 스토리지의 경제성을 비용 부담 없이 확보할 수 있습니다.
읽기 전용 쿼리, 분석, 쓰기 집약적인 작업, 동시 다중 사용자 시나리오 등 다양한 워크로드에 대한 내부 테스트를 실시한 결과, 오브젝트 스토리지가 블록 스토리지에 필적하는 성능을 제공하는 동시에 총 소유 비용을 지속적으로 낮추는 것으로 나타났습니다.
즉, 비용을 절감하기 위해 속도를 희생하지 않고 두 가지 가치를 함께 얻을 수 있습니다.
클라우드 스토리지 가격 책정에서 큰 문제점 중 하나는 예측 불가능성입니다. NCOS는 실제 사용량(데이터 용량과 API 호출)에 직접적으로 연계된 투명한 사용량 기반 청구를 통해 이 문제를 해결합니다. 숨겨진 수수료는 없습니다. 예상치 못한 비용도 발생하지 않습니다. 예측하고 관리할 수 있는 명확하고 예측 가능한 비용만 있으면 됩니다.
DBA도 세부적으로 제어할 수 있습니다. 새로운 storagetype 키워드를 사용하여 테이블, 데이터베이스, 세션 또는 전체 수준에서 스토리지 정책을 설정합니다. 고속 블록 스토리지에서 이 테이블을 사용하려면 명령 하나만 하시면 됩니다. 오래된 데이터를 오브젝트 스토리지에 보관하는 것도 간단합니다. 데이터가 늘어나고 접속 패턴이 변화하면 스토리지 전략도 함께 발전할 수 있습니다.
Netezza의 단일 푸시 마이그레이션 툴 nz_migrate를 사용하면 블록 스토리지에서 오브젝트 스토리지로 빠르고 간단하게 전환할 수 있습니다. 제로 코드 수정과 완전한 SQL 호환성이 결합되어 있어, 하이브리드 스토리지 전략을 중단 없이 원활하게 실행할 수 있습니다.
NCOS는 Netezza 스토리지 엔진에 깊숙이 통합되어 있어, 클라우드에 있는 데이터도 로컬처럼 느껴지는 성능을 제공합니다. 목적에 맞게 구축된 로컬 캐시는 핫 데이터를 컴퓨트 가까이에 보관하고, 자동화된 라이프사이클 관리는 백그라운드에서 구식 객체를 정리합니다.
데이터 증가가 예산을 초과하고 클라우드 요건이 가속화될 때, 조직은 팀이 분석 스택을 다시 학습하도록 강요하거나 성능을 저하시키지 않고도 스토리지 비용을 절감하고 현대화하는 방법을 찾아야 합니다. NCOS가 바로 이런 일을 합니다.
NCOS는 두 가지 주요 클라우드 플랫폼에서 모두 프로덕션에 즉시 사용할 수 있습니다. 스토리지 비용을 절감하든, 거의 무제한에 가까운 확장을 원하든, 더 유연하고 미래에 대비한 분석 플랫폼을 구축하든, 지금 바로 행동해야 할 순간이 왔습니다.
시작은 작게: 선택한 워크로드를 오브젝트 스토리지로 가져오고, storagetype으로 스토리지 전략을 구체화하고, 클라우드 지원 경제성을 실현하는 동시에 팀이 이미 알고 신뢰하는 Netezza 데이터베이스와 도구를 유지합니다.
NCOS가 기존 Netezza 환경에서 어떻게 작동하는지 알아보려면 IBM 영업 담당자 또는 IBM 비즈니스파트너에게 문의하여 파일럿을 시작하세요.
1 내부 벤치마크 기반 수치입니다.