Netezza NCOS: 클라우드 경제성과 분석력의 만남

Native Cloud Object Storage(NCOS)는 클라우드 오브젝트 스토리지에서 직접 테이블을 생성할 수 있도록 하여 Netezza의 하이브리드 스토리지 계층 구조를 확장하므로, 조직이 분석 워크로드에 필요한 가성비 안에서 사실상 무제한으로 용량을 사용할 수 있습니다.

스토리지 집약적이거나 사용 빈도가 낮은 데이터는 비용 효율적인 오브젝트 스토리지에 보관하고, 성능에 민감한 워크로드는 익숙한 Netezza 환경에서 고성능 블록 스토리지의 이점을 계속 누릴 수 있습니다. 블록 스토리지용으로 구축된 기존 애플리케이션은 코드나 구성을 변경하지 않고도 오브젝트 스토리지와 함께 작동할 수 있습니다.

NCOS는 겉으로 보이지 않으면서 내부적으로 모든 복잡성을 처리하도록 설계되어 있기 때문에, 데이터 전문가는 인프라가 아닌 분석에 집중할 수 있습니다.