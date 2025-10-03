Netezza Native Cloud Object Storage(NCOS) 지원 소개

Netezza는 현재 AWS 및 Azure와 같은 주요 클라우드 플랫폼에서 SaaS 및 BYOC(Bring Your Own Cloud) 제품으로 사용할 수 있습니다. 이러한 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 저렴하고 확장 가능하며 뛰어난 기능을 갖춘 오브젝트 스토리지를 제공합니다. 예를 들어, AWS S3는 AWS 클라우드 계정을 통해 배포할 수 있으며 비용을 최소화하면서 확장성이 매우 뛰어난 인기 있는 오브젝트 스토리지 서비스입니다. 버전 관리, 중복성 및 액세스 제어를 위해 스토리지 버킷을 구성할 수도 있습니다.

하이브리드 스토리지 접근 방식을 사용하면 고객은 생성 중에 테이블의 스토리지 유형을 선택적으로 지정할 수 있습니다. DDL에 정의된 스토리지 유형이 없는 경우 Netezza는 구성 가능한 데이터베이스의 기본 설정 또는 기본 시스템 구성에 따라 스토리지 유형을 자동으로 선택합니다.

Netezza는 분산 컴퓨팅 및 MPP 아키텍처의 개념을 기반으로 계속 구축되고 있습니다.