2026년의 Netezza: 엔터프라이즈 분석의 미래를 구동하다

지난 몇 년은 고객이 Netezza를 배포하고 활용하는 방식에 있어 혁신적인 변화의 시기였습니다.

2024년 초에는 AWS와 Azure에서 완전 관리형 NPSaaS 제공 범위를 확장했으며, 탄력적 확장, IAM/SAML/OIDC 지원, 향상된 관측 가능성, 사용량 기반 과금 모델을 통해 더 빠른 가치 실현과 운영 부담의 대폭적인 감소를 가능하게 했습니다.

AWS에 이어 Azure까지 Bring Your Own Cloud(BYOC) 옵션을 확장하여, 고객이 기존에 약정한 클라우드 사용 예산을 활용해 자체 VPC 내부에서 Netezza를 직접 실행하면서도 원하는 보안 및 네트워크 경계를 유지할 수 있도록 했습니다.

동시에 Netezza의 적용 범위를 SaaS를 넘어 더욱 확장했습니다. 차세대 Barracuda 온프레미스 어플라이언스는 2025년에 정식 출시되었으며, 더 높은 성능과 Hammerhead에서의 원활한 마이그레이션 경로를 제공하고, 고객의 일정에 맞춰 현대화를 진행할 수 있도록 지원합니다. 또한 소프트웨어 전용 옵션 출시를 통해, 이제 조직은 자체 x86 하드웨어나 OpenShift 환경에서 Netezza를 실행할 수 있으며, 필요한 경우 완전한 에어갭 환경 배포도 지원합니다.

이러한 발전을 통해 고객은 자사 아키텍처와 규제 요구사항에 가장 적합한 배포 모델을 자유롭게 선택할 수 있게 되었습니다.