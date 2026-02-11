2026년의 Netezza: 엔터프라이즈 분석의 미래를 구동하다

엔지니어링, 로드맵 혁신, 하이브리드 에코시스템 통합에 대한 지속적인 투자는 강력하고 미래 지향적인 분석 엔진을 제공하려는 IBM의 집중 전략을 보여줍니다.
Netezza는 완전 관리형 클라우드부터 BYOC, 온프레미스 어플라이언스, 소프트웨어 전용 배포에 이르기까지 다양한 배포 모델 전반에서 단순성, 속도, 안정성을 제공하여, 조직이 비즈니스에 가장 적합한 환경에서 분석을 실행할 수 있도록 지원합니다. 지난 몇 년간 이러한 약속은 Netezza 역사상 가장 중요한 혁신 사이클 중 하나를 이끌어 왔습니다.
2026년을 바라보며, Netezza에 대한 투자는 지속되는 것을 넘어 클라우드, 온프레미스, 하이브리드, 거버넌스, 보안 및 AI 기반 워크로드 전반으로 더욱 가속화되고 있습니다.
지난 몇 년은 고객이 Netezza를 배포하고 활용하는 방식에 있어 혁신적인 변화의 시기였습니다.
2024년 초에는 AWS와 Azure에서 완전 관리형 NPSaaS 제공 범위를 확장했으며, 탄력적 확장, IAM/SAML/OIDC 지원, 향상된 관측 가능성, 사용량 기반 과금 모델을 통해 더 빠른 가치 실현과 운영 부담의 대폭적인 감소를 가능하게 했습니다.
AWS에 이어 Azure까지 Bring Your Own Cloud(BYOC) 옵션을 확장하여, 고객이 기존에 약정한 클라우드 사용 예산을 활용해 자체 VPC 내부에서 Netezza를 직접 실행하면서도 원하는 보안 및 네트워크 경계를 유지할 수 있도록 했습니다.
동시에 Netezza의 적용 범위를 SaaS를 넘어 더욱 확장했습니다. 차세대 Barracuda 온프레미스 어플라이언스는 2025년에 정식 출시되었으며, 더 높은 성능과 Hammerhead에서의 원활한 마이그레이션 경로를 제공하고, 고객의 일정에 맞춰 현대화를 진행할 수 있도록 지원합니다. 또한 소프트웨어 전용 옵션 출시를 통해, 이제 조직은 자체 x86 하드웨어나 OpenShift 환경에서 Netezza를 실행할 수 있으며, 필요한 경우 완전한 에어갭 환경 배포도 지원합니다.
이러한 발전을 통해 고객은 자사 아키텍처와 규제 요구사항에 가장 적합한 배포 모델을 자유롭게 선택할 수 있게 되었습니다.
배포 옵션 확장을 넘어, Netezza의 핵심 엔진도 지속적으로 고도화했습니다.
클라우드 환경에서 컴퓨트와 스토리지를 분리하는 네이티브 클라우드 오브젝트 스토리지 기능을 도입해, 대규모 환경에서도 새로운 수준의 스토리지 효율성을 실현했습니다. Apache Iceberg 지원을 통해 오픈 테이블 형식과의 통합을 강화하고, 과거 버전 관리를 위한 시간 여행 기능을 추가했으며, 하이브리드 레이크하우스 아키텍처를 단순화하는 통합 메타데이터 관리 기능을 제공했습니다. watsonx.data integration 기능도 개선하여 Kerberos 기반 Hadoop/Hive 지원과 향상된 성능 최적화를 포함한 에코시스템 연결성을 더욱 확장했습니다.
또한 AI 기반 Netezza Database Assistant와 같이 운영을 더 쉽고 지능적으로 만드는 혁신 기능을 도입했습니다. 자연어 기반 문제 해결, 지표 조회, 구성 인사이트 제공을 통해 DBA는 로그나 문서를 일일이 검색하지 않고도 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.
모니터링, 알림, 복제 기능의 고도화와 함께 HIPAA-Ready 및 SOC 2 Type 2 인증을 획득하며, 신뢰성과 안정성을 최우선으로 두고 있음을 입증했습니다.
2026년에는 지난 몇 년간의 성과를 바탕으로, 클라우드·온프레미스·하이브리드 전반에 걸친 전략적 투자를 통해 한층 더 도약하는 데 초점을 맞추고자 계획하고 있습니다. Google Cloud Platform에 대한 BYOC 지원을 추가해 Netezza의 멀티 클라우드 범위를 확장하고, 고객이 자사 클라우드 환경에서 Netezza를 운영할 수 있는 새로운 선택지를 제공할 계획입니다.
온프레미스 환경에서는 Barracuda 어플라이언스에 네이티브 오브젝트 스토리지와 계층형 스토리지를 도입해 보다 경제적인 데이터 보관을 지원하고, 모듈식 업그레이드와 인플레이스 노드 확장을 통해 확장과 유지 관리를 더욱 간소화할 예정입니다. 클라우드 환경에서는 AWS 기반 NPSaaS와 BYOC가 순수 오브젝트 스토리지 아키텍처로 발전해, 총소유비용(TCO)을 절감하고 더욱 대규모 분석을 지원하도록 설계될 예정입니다. 또한 이러한 변화는 강화된 재해 복구 기능, 향상된 가용성, 확대된 확장성과 함께 제공될 예정입니다.
Azure 기반 Iceberg REST 카탈로그, Unity Catalog, AWS Glue 및 Azure Purview와의 연계를 통해 Netezza의 상호운용성을 더욱 확대하고, 하이브리드 거버넌스와 메타데이터 관리를 보다 통합된 방식으로 구현할 계획입니다. 엔진 내부에서 비정형 텍스트 처리와 맞춤형 ML 모델을 지원하기 위한 확장 기능도 추가될 예정입니다.
모든 배포 모델에 걸쳐 플랫폼을 RHEL 9로 업그레이드하고 SOC 2 Type 2 적용 범위를 확대해, 보안과 운영 우수성에 대한 우리의 의지를 더욱 강화할 계획입니다.
Netezza의 발전 방향은 하이브리드 아키텍처, 멀티 클라우드 유연성, 오픈 포맷, 체계적인 거버넌스 기반 협업, 더욱 지능적인 자동화, AI 지원 워크로드에 대한 고객의 요구를 반영하고 있습니다. 그동안의 투자와 앞으로 이어질 투자는 Netezza가 앞으로도 오랫동안 단순성, 성능, 신뢰성을 갖춘 핵심 엔진으로 자리매김하도록 하기 위한 것입니다.
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