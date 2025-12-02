이제 IBM watsonx에서 Mistral Large 3 사용 가능
IBM이 구축한 혁신과 전략적 협력을 결합하여 고객의 결과를 가속화하고 제품의 차별화를 강화합니다.
오늘, Mistral AI의 최신 멀티모달 파운데이션 모델인 Mistral Large 3를 IBM watsonx.ai에서 사용할 수 있음을 알려드리게 되어 기쁩니다. 출시 파트너인 IBM은 이 차세대 오픈 웨이트 모델이 출시되는 즉시 고객에게 제공함으로써 안전하고 개방적인 엔터프라이즈 지원 AI를 에코시스템 전반에 걸쳐 확장하기 위한 노력을 이어가고 있습니다.
Mistral Large 3는 Apache 2.0 라이선스를 적용한 범용 모델로, 410억 개의 활성 매개변수와 총 6,750억 개의 매개변수를 갖춘 세분화된 Mixture-of-Experts 아키텍처를 특징으로 합니다. 이 모델은 최대 256k 토큰의 최첨단 장문 컨텍스트 성능, 신뢰할 수 있는 지시 이행, 텍스트와 이미지 전반의 멀티모달 추론, 그리고 까다로운 엔터프라이즈 워크로드에 적합한 일관된 크로스 도메인 동작을 제공합니다.
Mistral Large 3는 확장성, 효율성 및 강력한 장기적 상황 이해를 통해 다음과 같은 광범위한 고부가가치 애플리케이션을 지원합니다.
엣지 환경에서 운영하거나 경량 로컬 배포가 필요한 고객을 위해 IBM은 기본형, 지시형, 추론형 변형을 포함한 Ministral 3 시리즈(3B, 8B, 14B 모델)도 제공할 예정이며, 모든 모델은 멀티모달이며 Apache 2.0 라이선스를 적용받습니다.
Mistral-Large-2512(Mistral Large 3)는 댈러스 데이터 센터의 멀티 테넌트 구성으로 운영되며, 댈러스, 프랑크푸르트, 시드니, 토론토에 있는 IBM의 글로벌 사이트에서 온디맨드 배포가 가능합니다.
최근 2025 Gartner 데이터 사이언스 및 머신 러닝 플랫폼 Magic Quadrant에서 리더로 선정된 IBM은 유연하고 엔터프라이즈에 바로 적용 가능한 AI를 제공하는 역량을 지속적으로 입증해 왔습니다. Red Hat OpenShift를 기반으로 구축된 watsonx.ai를 통해 조직은 오픈 소스 및 독점 프레임워크, 모델, 툴, 배포 옵션이 통합된 컬렉션을 활용할 수 있으며, 이를 통해 벤더 종속 없이 데이터가 존재하는 환경에서 팀이 자유롭게 작업할 수 있습니다.
이러한 개방형 모듈식 접근 방식을 통해 기업은 비용과 성능을 가장 최적화하여 비즈니스 요구 사항을 충족하는 모델을 선택하고 실험에서 프로덕션으로 원활하게 전환하여 실제 AI 결과를 가속화하는 데 필요한 자유와 확장성을 확보할 수 있습니다.
이번 발표는 확장되고 있는 IBM-Mistral의 협력을 기반으로 하며 개방형 모델이 기업 혁신을 가속화한다는 우리의 공통된 믿음을 강조합니다. IBM은 Mistral과 함께 개방형 다중 모델 전략을 더욱 확장하여 전 세계, 특히 유럽의 고객이 IBM, Mistral AI 및 watsonx 플랫폼의 결합된 강점을 활용하여 효율적이고 유연하며 책임감 있는 방식으로 생성형 AI를 구축, 배포 및 확장할 수 있도록 합니다.
Mistral과의 파트너십과 watsonx 포트폴리오 내에서 Mistral의 최고 성능 모델을 사용할 수 있게 되면서, IBM이 구축한 혁신과 고객 성과를 가속화하고 제품 차별화를 강화하는 전략적 협업을 결합하여 모델 전략을 강화할 수 있게 되었습니다.
이러한 접근 방식을 통해 IBM은 엔터프라이즈 AI의 선두에 서서 최고의 오픈 소스 및 파트너 혁신을 활용하는 동시에 고객에게 광범위한 파운데이션 모델 카탈로그 중에서 선택할 수 있는 유연성을 제공하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. Mistral Large 3으로 차세대 AI 애플리케이션 구축