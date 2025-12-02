이제 IBM watsonx에서 Mistral Large 3 사용 가능

오늘, Mistral AI의 최신 멀티모달 파운데이션 모델인 Mistral Large 3를 IBM watsonx.ai에서 사용할 수 있음을 알려드리게 되어 기쁩니다. 출시 파트너인 IBM은 이 차세대 오픈 웨이트 모델이 출시되는 즉시 고객에게 제공함으로써 안전하고 개방적인 엔터프라이즈 지원 AI를 에코시스템 전반에 걸쳐 확장하기 위한 노력을 이어가고 있습니다.

Mistral Large 3는 Apache 2.0 라이선스를 적용한 범용 모델로, 410억 개의 활성 매개변수와 총 6,750억 개의 매개변수를 갖춘 세분화된 Mixture-of-Experts 아키텍처를 특징으로 합니다. 이 모델은 최대 256k 토큰의 최첨단 장문 컨텍스트 성능, 신뢰할 수 있는 지시 이행, 텍스트와 이미지 전반의 멀티모달 추론, 그리고 까다로운 엔터프라이즈 워크로드에 적합한 일관된 크로스 도메인 동작을 제공합니다.