Maximo Application Suite, FedRAMP 인증 획득

연방 기관은 시설, 인프라 시스템, 운영 장비로 구성된 복잡한 자산 포트폴리오를 관리해야 합니다. 동시에 많은 조직이 엄격한 사이버 보안 요구 사항을 준수하면서 증가하는 유지보수 적체 문제를 해결하고 있습니다.

기관들이 이러한 자산을 유지하기 위해 노력하는 가운데, 최근 연방 투자는 문제 해결의 시급성과 기회의 규모를 모두 보여주고 있습니다. 2026 회계연도 군 건설·재향군인회(VA)·관련 기관 세출법에는 건설, 시설 유지, 유지보수 프로그램을 지원하기 위한 1,330억 달러 이상의 재량 예산이 포함되어 있습니다.

추가 투자 내용은 다음과 같습니다.

VA의 비정기 유지보수 프로그램을 통해 의료 시설의 보수 및 유지에 48억 달러 투자

투자 에너지, 환기, 비상 인프라 등 핵심 시스템을 지원하는 보건복지부(HHS) 프로그램 내 시설 관리 투자에 11억 8천만 달러 배정

기관들이 복합적인 압박에 직면하면서 자산은 계속 노후화되고 유지보수 적체는 증가하며 사이버 보안 요구 수준도 높아지고 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 자금뿐 아니라 기관이 자산을 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 보안 기술도 필요합니다.