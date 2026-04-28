Maximo Application Suite, FedRAMP 인증 획득

IBM은 연방 기관을 위한 자산 라이프사이클 관리 기능과 연방 시장을 위한 보안 자산 라이프사이클 관리 솔루션을 지속적으로 확대하고 있습니다.
정부용 IBM Maximo Application Suite as a Service가 FedRAMP Moderate Authorization을 획득했습니다. 이를 통해 연방 기관은 클라우드에서 미션 크리티컬 자산과 시설을 안전하게 관리할 수 있습니다.
이번 성과를 통해 IBM의 신뢰할 수 있는 정부 솔루션 포트폴리오가 확대되고 Maximo Application Suite 전반에서 보안 클라우드 기능이 강화됩니다.
연방 기관은 시설, 인프라 시스템, 운영 장비로 구성된 복잡한 자산 포트폴리오를 관리해야 합니다. 동시에 많은 조직이 엄격한 사이버 보안 요구 사항을 준수하면서 증가하는 유지보수 적체 문제를 해결하고 있습니다.
기관들이 이러한 자산을 유지하기 위해 노력하는 가운데, 최근 연방 투자는 문제 해결의 시급성과 기회의 규모를 모두 보여주고 있습니다. 2026 회계연도 군 건설·재향군인회(VA)·관련 기관 세출법에는 건설, 시설 유지, 유지보수 프로그램을 지원하기 위한 1,330억 달러 이상의 재량 예산이 포함되어 있습니다.
추가 투자 내용은 다음과 같습니다.
기관들이 복합적인 압박에 직면하면서 자산은 계속 노후화되고 유지보수 적체는 증가하며 사이버 보안 요구 수준도 높아지고 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 자금뿐 아니라 기관이 자산을 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 보안 기술도 필요합니다.
IBM은 연방 기관을 위한 자산 라이프사이클 관리 기능을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이러한 투자는 Maximo EAM 및 TRIRIGA(현재 Maximo Real Estate and Facilities)를 포함한 기존 FedRAMP 지원 솔루션을 기반으로 이루어집니다.
이번 FedRAMP Moderate Authorization은 연방 기관 도입을 위한 안전한 기반을 제공합니다. 기관은 승인된 Maximo 기능을 즉시 사용할 수 있으며 인증이 확대됨에 따라 추가 애플리케이션도 도입할 수 있습니다. 이와 동시에 IBM은 더 높은 수준의 FedRAMP 인증 획득도 지속적으로 추진하고 있습니다.
정부용 Maximo Application Suite as a Service는 향상된 사용자 경험을 제공해 운영 및 유지보수 팀 전반의 사용성을 개선하고 보다 선제적인 자산 및 시설 관리를 지원합니다.
이 솔루션에는 다음이 포함됩니다.
Maximo Application Suite 내의 모니터링, 상태 관리, 예측, 비전 검사 및 기타 추가 기능에 대한 연방 규정 준수(FIPS, FISMA, FedRAMP) 준비 프로젝트가 진행 중입니다.
기관들이 운영 가시성과 의사결정 향상을 위해 클라우드 기술에 점점 더 의존하면서 보안 보장의 중요성도 커지고 있습니다. FedRAMP는 연방 기관이 사용하는 클라우드 서비스를 평가하고 승인하기 위한 표준화된 프레임워크를 제공합니다.
FedRAMP는 정부 전반에 일관된 보안 요구 사항을 적용함으로써 보안 평가의 중복을 줄이는 동시에 클라우드 솔루션이 연방 사이버 보안 표준을 충족하도록 지원합니다.
주요 보안 기능은 다음과 같습니다.
복잡한 시설, 인프라, 장비 포트폴리오를 관리하는 조직에서 보안 자산 관리 플랫폼은 시설 유지와 임무 수행 준비 태세를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
1. 유지보수 지연으로 인한 위험 감소
연방 시설 및 운영 시스템 전반에 걸쳐 유지보수 지연이 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 총무청(GSA)은 2025년 3월 기준으로 170억 달러를 초과하는 유지보수 적체 규모를 보고했습니다. 노후화된 인프라는 장비 고장, 안전 사고, 서비스 중단 위험을 높입니다. Maximo Application Suite는 자산 상태와 유지보수 요구 사항에 대한 가시성을 제공하여 기관이 문제를 조기에 발견하고 장애가 발생하기 전에 대응할 수 있도록 지원합니다.
2. 연방 투자에 대한 책임성 강화
연방 자금 지원 프로그램은 기관이 측정 가능한 성과와 공공 자원에 대한 책임 있는 관리를 입증하도록 요구합니다. 데이터 기반 자산 관리를 통해 조직은 자산 성능을 추적하고 유지보수 활동의 우선순위를 지정하며 유지 전략을 자금 지원 요건 및 감독 요구 사항에 맞출 수 있습니다.
3. 미션 크리티컬 운영의 안정성 향상
운영 준비 상태는 안정적인 인프라에 달려 있습니다. 의료 시스템부터 운영 장비에 이르기까지 장애가 발생하면 임무 수행과 공공 서비스에 차질이 생길 수 있습니다. 자산 성능 및 유지보수 일정에 대한 가시성이 향상되면 기관은 미션 크리티컬 시설과 장비 전반의 가동 시간을 높일 수 있습니다.
4. 보안 규정 준수를 유지하면서 라이프사이클 비용 절감
유지보수 지연 문제를 조기에 해결하면 기관은 수리 비용 증가를 방지하고 운영 비효율을 줄일 수 있습니다. 또한 보안 클라우드 플랫폼은 연방 사이버 보안 요구 사항에 부합하는 보안 제어 기능을 내장해 규정 준수를 간소화합니다.
FedRAMP 중간 수준 인증을 통해 기관은 신뢰할 수 있는 연방 서비스 제공업체의 Maximo Application Suite SaaS를 사용할 수 있습니다. 이 솔루션은 자산 라이프사이클 관리, 예측 분석, 운영 인사이트를 결합해 기존 엔터프라이즈 자산 관리의 한계를 넘어설 수 있도록 지원합니다. 기관은 시설 시스템, 운영 장비, IT 환경의 데이터를 통합해 자산 성능을 통합적으로 파악할 수 있습니다.
고급 분석 기능을 통해 팀은 장애를 조기에 예측하고 유지보수 투자의 우선순위를 정하며 미션 크리티컬 자산의 안정성을 향상할 수 있습니다.
연방 기관은 운영 인텔리전스, 보안 클라우드 플랫폼, 데이터 기반 의사결정을 결합한 시설, 유지, 자산 라이프사이클 관리의 새로운 단계로 진입하고 있습니다. 기관들이 유지보수 지연 문제를 해결하고 노후화된 시설을 유지하며 운영 복원력을 강화해 나감에 따라 신뢰할 수 있는 플랫폼은 미션 크리티컬 자산 관리와 안정적인 공공 서비스 제공을 지원하는 데 중요한 역할을 하게 될 것입니다.