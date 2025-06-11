더 스마트해지는 데이터 작업: IBM® Cloud Pak for Data 5.2의 새로운 기능

IBM은 이제 IBM Knowledge Catalog(IKC)의 새 릴리스를 통해 IBM® Power Architecture에 대한 기본 지원을 제공하며, 엔터프라이즈 데이터 거버넌스 기능을 더 넓은 범위의 인프라 환경으로 확장합니다. 조직은 IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition에 포함된 IKC on Power를 통해 데이터 거버넌스 프로세스를 자동화하여 데이터 접근성, 신뢰, 보안 및 규정 준수를 보장받는 동시에 IBM® Power 시스템의 성능과 안정성을 활용할 수 있습니다. 비즈니스 메타데이터 보강, 거버넌스 아티팩트 관리, 협업 프로젝트 작업 공간, 중앙 집중식 카탈로그, 다양한 데이터 소스에 대한 보안 연결과 같은 주요 능력을 완벽하게 지원하므로 기업은 x86 및 Power 플랫폼 전반에서 거버넌스 및 분석 워크플로를 통합할 수 있습니다.

이번 릴리스는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 일관된 AI 지원 데이터 기반을 제공하려는 IBM의 전략적 현대화 노력과 일치합니다. 기본 기능은 완벽하게 사용할 수 있지만, 데이터 품질, 관계 탐색기, 시맨틱 강화와 같은 몇 가지 능력은 아직 Power에서 지원되지 않으며 향후 업데이트가 예정되어 있습니다. 전반적으로 이번 확장은 미션 크리티컬 Power 기반 워크로드가 IBM Cloud Pak for Data 에코시스템 전반에서 사용되는 것과 동일하게 엔터프라이즈급 데이터 카탈로그 및 거버넌스 도구의 이점을 누릴 수 있도록 하는 중요한 단계입니다.

또한 IKC는 이제 메타데이터 작업에 대한 실행 창, 탐색기 캔버스의 간접 관계 보기, 맞춤형 설정 가능한 디스플레이 이름을 통해 더 큰 유연성과 가시성을 제공합니다. 이러한 향상된 기능을 통해 사용자는 규정 준수와 보안을 유지하면서 데이터 환경을 더 잘 이해하고 제어할 수 있습니다. IKC는 보기 전용 권한이 있는 사용자를 포함해 더 많은 사용자가 거버넌스에 참여할 수 있도록 함으로써 더 포괄적이고 확장 가능한 데이터 거버넌스 문화를 조성하여 기업이 더 심층적인 인사이트를 확보하고 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.