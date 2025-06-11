더 스마트해지는 데이터 작업: IBM® Cloud Pak for Data 5.2의 새로운 기능

2025년 6월 11일
IBM Cloud Pak for Data의 최신 릴리스(버전 5.2)에는 사용성, 데이터 거버넌스 및 성능에 초점을 맞춘 다양한 새로운 개선 사항이 포함되어 있습니다. 조직이 데이터 관리를 간소화하고, 인사이트에 대한 액세스를 가속화하며, 의미 있는 비즈니스 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다.
또한, 이전 릴리스에서 분리된 플랫폼이었던 IBM® Software Hub는 배포 및 관리 옵션에서 더 큰 유연성을 제공합니다.
기업은 데이터 사일로, 오래된 도구, 느린 인사이트, 규정 준수 위험 증가 등 점점 더 많은 문제에 직면해 있습니다. 혁신을 유지하고 현명한 의사 결정을 내리기 위해 조직은 그 어느 때보다 지능적이고 확장가능한 솔루션이 필요합니다.
IBM Cloud Pak for Data 5.2는 조직이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 데이터를 수집, 구성 및 분석하는 방법을 간소화하도록 설계된 통합 플랫폼으로 계속 발전하고 있습니다. 컨테이너화된 모듈식 아키텍처를 갖춘 이 플랫폼을 통해 팀은 필수 요소부터 시작하여 빠르게 확장하여 필요한 서비스만 활성화할 수 있습니다. Match 360으로 신뢰할 수 있는 데이터를 활용하든, 데이터 가상화를 통해 분산된 데이터에 액세스하든, IBM® Knowledge Catalog를 통해 거버넌스를 강화하든, Watson Studio 고객과 함께 데이터를 분석하든, 강력한 데이터 기반을 구축하여 AI 및 분석을 가속화할 수 있습니다.
버전 5.2는 이러한 핵심 서비스 전반에 걸쳐 업데이트를 제공하여 훨씬 더 큰 유연성, 성능 및 인사이트를 제공합니다.
IBM Match 360은 마스터 데이터 관리를 간소화하는 강력한 개선 사항을 도입했습니다. 데이터 관리자가 업데이트를 확실하게 해결할 수 있도록 도와주는 향상된 비교 테이블과 간소화된 수정 제어를 특징으로 하며 잠재적 오버레이 작업을 해결하기 위한 개선된 도구와 데이터 엔지니어가 모든 데이터 유형을 한 곳에서 구성 및 관리할 수 있는 중앙 집중식 데이터 유형 화면이 포함되며 속성, 엔터티, 관계 유형에 대한 완전한 가시성 및 제어 권한과 맞춤형 매칭 구성을 제공할 뿐만 아니라, 이 모든 기능을 하나의 직관적인 인터페이스에서 관리할 수 있습니다.
데이터 가상화는 현대의 기업의 증가하는 요구 사항에에 따라 발전하고 있으며, 데이터 투명성, 보안, 거버넌스를 강화하는 강력한 새로운 기능을 제공합니다. MANTA Automated Data Lineage의 통합을 통해 조직은 이제 데이터의 전체 여정을 추적하여 데이터의 출처, 이동 방식, 최종 위치를 파악할 수 있습니다. 이러한 가시성은 규정 준수, 영향 분석 및 데이터에 대한 신뢰성를 향상시킵니다. 또한 새로운 '읽을 때 마스킹' 기능은 쿼리가 처리되기 전에도 민감한 데이터를 보호하여 기업이 성능을 유지하면서 엄격한 개인 정보 보호 규정을 충족할 수 있도록 지원합니다.
데이터 가상화는 기능을 더욱 강화하여 이제 Db2 데이터레이크 테이블을 지원하며, 기존 Hadoop 테이블을 대체하여 Cloud Object Storage에 보다 효율적으로 액세스할 수 있습니다. 이러한 변화는 익숙한 SQL 구문과 향상된 성능으로 데이터 관리를 간소화합니다. 한편, 관리되는 카탈로그에 공유 속성을 도입하여 환경 전반에 걸쳐 데이터 자산을 일관되게 거버넌스하여 규정 준수 및 메타데이터 관리를 간소화할 수 있도록 합니다. 이러한 개선 사항을 통해 기업은 제어, 보안, 민첩성을 유지하면서 데이터 인프라를 현대화할 수 있습니다.
IBM은 이제 IBM Knowledge Catalog(IKC)의 새 릴리스를 통해 IBM® Power Architecture에 대한 기본 지원을 제공하며, 엔터프라이즈 데이터 거버넌스 기능을 더 넓은 범위의 인프라 환경으로 확장합니다. 조직은 IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition에 포함된 IKC on Power를 통해 데이터 거버넌스 프로세스를 자동화하여 데이터 접근성, 신뢰, 보안 및 규정 준수를 보장받는 동시에 IBM® Power 시스템의 성능과 안정성을 활용할 수 있습니다. 비즈니스 메타데이터 보강, 거버넌스 아티팩트 관리, 협업 프로젝트 작업 공간, 중앙 집중식 카탈로그, 다양한 데이터 소스에 대한 보안 연결과 같은 주요 능력을 완벽하게 지원하므로 기업은 x86 및 Power 플랫폼 전반에서 거버넌스 및 분석 워크플로를 통합할 수 있습니다.
이번 릴리스는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 일관된 AI 지원 데이터 기반을 제공하려는 IBM의 전략적 현대화 노력과 일치합니다. 기본 기능은 완벽하게 사용할 수 있지만, 데이터 품질, 관계 탐색기, 시맨틱 강화와 같은 몇 가지 능력은 아직 Power에서 지원되지 않으며 향후 업데이트가 예정되어 있습니다. 전반적으로 이번 확장은 미션 크리티컬 Power 기반 워크로드가 IBM Cloud Pak for Data 에코시스템 전반에서 사용되는 것과 동일하게 엔터프라이즈급 데이터 카탈로그 및 거버넌스 도구의 이점을 누릴 수 있도록 하는 중요한 단계입니다.
또한 IKC는 이제 메타데이터 작업에 대한 실행 창, 탐색기 캔버스의 간접 관계 보기, 맞춤형 설정 가능한 디스플레이 이름을 통해 더 큰 유연성과 가시성을 제공합니다. 이러한 향상된 기능을 통해 사용자는 규정 준수와 보안을 유지하면서 데이터 환경을 더 잘 이해하고 제어할 수 있습니다. IKC는 보기 전용 권한이 있는 사용자를 포함해 더 많은 사용자가 거버넌스에 참여할 수 있도록 함으로써 더 포괄적이고 확장 가능한 데이터 거버넌스 문화를 조성하여 기업이 더 심층적인 인사이트를 확보하고 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
IBM은 또한 Watson Studio와 Watson Machine Learning에 AI 프로젝트의 생산성, 협업, 배포를 향상하는 강력한 새로운 기능을 도입했습니다.
Watson Studio에는 이제 프로젝트 문서를 작성하고 관리하여 팀 조정 및 조직을 개선할 수 있는 문서 편집기가 포함되어 있습니다. 또한 Git 통합 프로젝트에서 watsonx 자산 가져오기 및 게시를 지원하여 자산 재사용 및 버전 제어를 간소화합니다. 한편, Watson Machine Learning을 사용하면 최신 런타임 25.1을 사용하여 모델을 배포할 수 있으며 Spark 3.5로 학습된 모델을 지원하여 향상된 성능, 확장성, 호환성을 제공합니다.
이러한 업데이트를 통해 기업은 혁신을 가속화하고 복잡성을 줄이며 AI 솔루션을 보다 효과적으로 확장할 수 있습니다.
조직은 IBM Cloud Pak for Data 5.2를 통해 데이터를 통합하고 거버넌스를 강화하며 AI 기반 인사이트를 가속화할 수 있는 강력하고 유연한 플랫폼을 확보할 수 있습니다. 이러한 발전은 오늘날의 데이터 기반 경제에서 더 빠른 의사 결정, 위험 감소, 혁신을 위한 더 강력한 기반으로 이어집니다.