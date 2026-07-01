IBM® SQL Data Insights Pro로 AI 기반 데이터 인사이트를 더욱 쉽게 통합하고 관리하세요.

IBM은 올해 초인 2026년 3월, AI를 데이터가 있는 위치에 직접 적용하여 익숙한 SQL 인터페이스를 통해 미션 크리티컬 정보를 제자리에서 분석할 수 있도록 지원하는 IBM SQL Data Insights Pro를 출시했습니다. 이를 통해 더 빠르게 인사이트를 확보하고, 복잡성을 줄이며, 이미 비즈니스를 운영하는 시스템에서 AI를 실제 운영에 활용할 수 있습니다.

여러 산업 분야의 조직은 Db2 for z/OS, IMS, VSAM과 같은 핵심 시스템에 저장된 방대한 양의 고가치 데이터를 보유하고 있습니다. 이 데이터는 금융 거래와 공급망부터 고객 기록, 규제 보고에 이르기까지 핵심 비즈니스 운영을 뒷받침합니다. 하지만 기존 분석 방식은 이러한 데이터를 새로운 플랫폼으로 이동해야 하므로 지연 시간과 비용, 위험, 그리고 거버넌스 문제를 초래합니다.

SQL Data Insights Pro는 이러한 방식을 바꿉니다.

데이터가 저장된 위치에서 AI 기반 유사성 분석, 시맨틱 검색 및 패턴 탐지를 직접 수행함으로써 조직은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

고객 행동 패턴을 파악하여 개인화 향상

공급망 및 물류 운영의 비효율성 발견

규제 및 컴플라이언스 분석 가속화

신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 기반으로 더욱 스마트한 의사결정 지원

이를 통해 AI를 단순한 실험이 아니라 일상적인 비즈니스 운영에 통합된 핵심 요소로 활용할 수 있습니다. SQL Data Insights Pro는 Db2 for z/OS 데이터 분석에 활용되어 왔지만, 이제 기업은 엔터프라이즈 워크플로에 더욱 쉽게 통합하고 운영 환경의 팀이 관리와 문제 해결을 간소화할 수 있도록 모든 핵심 데이터 소스를 아우르는 보다 폭넓은 분석을 필요로 하고 있습니다.

SQL Data Insights Pro는 IBM® Data Virtualization Manager(DVM)와 함께 작동하여 IMS와 VSAM을 비롯한 더욱 다양한 엔터프라이즈 데이터 소스로 AI 기반 분석을 확장합니다. 이를 통해 조직은 AI를 활용하여 다양한 데이터 소스를 하나로 분석하고, 정형 데이터와 반정형 데이터 간의 사일로를 해소하며, 엔터프라이즈 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 더욱 풍부하고 포괄적인 인사이트를 확보할 수 있습니다.

이를 통해 교차 도메인 분석의 새로운 가능성이 열리며, 팀은 지금까지 여러 시스템에 분산되어 있어 파악하기 어려웠던 관계를 발견할 수 있습니다.