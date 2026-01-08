장기 로그, 즉각적인 효과: IBM® Guardium Data Protection 12.2.1의 새로운 기능

오랫동안 데이터 보관은 단순히 처리해야 할 일에 불과했습니다. 로그를 유지하고 요구 사항을 충족하며 모든 데이터를 수년간 저장해야 했지만 그 과정에서 발생하는 비용과 복잡한 툴에 비해 실질적인 가치는 많지 않았습니다. 오늘날 보안 및 규정 준수 팀은 사방에서 압박을 받고 있습니다. 규제가 강화되고 감사는 더 세밀해졌으며 사고 발생 시에는 더 빠른 답변이 요구됩니다.

대부분의 팀은 데이터가 산재해 있고 감사가 까다로워지고 있다는 점을 체감하고 있습니다. 3년 전의 액세스 요청에 대응하는 데만 몇 시간, 길게는 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 이들 신기능은 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 도입되었습니다. 이 기능들은 업무를 단순화할 뿐만 아니라 추가 비용이나 복잡성 없이도 데이터에 대한 실질적인 제어력을 제공합니다.