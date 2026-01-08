장기 로그, 즉각적인 효과: IBM® Guardium Data Protection 12.2.1의 새로운 기능
새로운 엣지 게이트웨이와 장기 로그 보관 기능은 시스템 복잡성, 증가하는 비용, 지연되는 조사 등 일상적인 어려움을 해결하는 실질적인 해답입니다.
IBM Guardium Data Protection 12.2.1은 두 가지 핵심 기능인 엣지 게이트웨이와 장기 로그 보관을 통해 보안 팀이 더 스마트하게 업무를 수행하고 노력을 절감하며 중요 데이터에 대해 더 나은 제어력을 확보할 수 있도록 지원합니다.
오랫동안 데이터 보관은 단순히 처리해야 할 일에 불과했습니다. 로그를 유지하고 요구 사항을 충족하며 모든 데이터를 수년간 저장해야 했지만 그 과정에서 발생하는 비용과 복잡한 툴에 비해 실질적인 가치는 많지 않았습니다. 오늘날 보안 및 규정 준수 팀은 사방에서 압박을 받고 있습니다. 규제가 강화되고 감사는 더 세밀해졌으며 사고 발생 시에는 더 빠른 답변이 요구됩니다.
대부분의 팀은 데이터가 산재해 있고 감사가 까다로워지고 있다는 점을 체감하고 있습니다. 3년 전의 액세스 요청에 대응하는 데만 몇 시간, 길게는 며칠이 걸릴 수도 있습니다. 이들 신기능은 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 도입되었습니다. 이 기능들은 업무를 단순화할 뿐만 아니라 추가 비용이나 복잡성 없이도 데이터에 대한 실질적인 제어력을 제공합니다.
엣지 게이트웨이는 데이터 활동이 발생하는 바로 그 지점에서 실시간 가시성을 확보할 수 있도록 지원합니다. Kubernetes 환경에서 실행되도록 설계되어 최소한의 인프라와 수동 튜닝만으로 데이터 소스 인근에 배치할 수 있습니다.
다음은 엣지 게이트웨이의 세 가지 핵심 이점입니다.
분석가 입장에서는 더욱 신속하고 정확한 경고와 로그를 수신할 수 있음을 의미하며 아키텍트 입장에서는 배포와 유지 관리가 더 쉬워진다는 뜻입니다. 또한 경영진의 입장에서는 운영 효율성을 높이고 총소유비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
엣지 게이트웨이가 데이터 수집 방식을 개선한다면 장기 로그 보관은 데이터의 활용 방식을 혁신합니다. 접근이 어려운 시스템에 수년 치 로그를 보관하는 대신 이제 Guardium Data Protection을 통해 저비용 오브젝트 스토리지에 보관하면서도 필요할 때 언제든 검색하고 보고서를 생성할 수 있습니다.
장기 로그 보관의 3가지 핵심 장점은 다음과 같습니다.
사용자 입장에서는 수년 전의 이벤트라 하더라도 필요한 정보를 신속하게 찾을 수 있다는 의미입니다. 별도의 전문 툴이나 복잡한 절차 없이도 이를 수행할 수 있습니다. 경영진에게는 팀이 규제 기관의 요구에 부담 없이 신속하게 대응할 수 있음을 보여 줍니다.
수백, 수천 개의 데이터 저장소를 관리하는 팀의 경우 각 저장소를 수동으로 보호하다 보면 서비스 제공 속도가 느려지고 위험이 증가할 수 있습니다.
Guardium의 Terraform 기반 자동화를 활용하면 감사, 취약점 스캐닝 및 데이터 소스 온보딩이 프로비저닝 프로세스에 직접 통합됩니다. 즉, 클라우드나 온프레미스 등 환경에 관계없이 모든 데이터베이스가 초기 단계부터 모니터링되고 보호된다는 의미입니다. 이를 통해 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있으며 팀의 작업 속도를 늦추지 않고도 보안 범위를 효과적으로 확장할 수 있습니다.
이번 업데이트는 단순히 백엔드 성능 향상에만 그치지 않습니다. 이제 Guardium에는 업데이트된 관리자용 대시보드가 포함되어 시스템 성능, 규정 준수 현황 및 자동화를 통한 업무 시간 절감 수치에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다. 프로그램을 관리하든 보안 툴을 직접 운영하든, 이러한 가시성은 더 현명한 의사결정을 지원하고 예상치 못한 변수를 줄여줍니다.
실제 업무 환경에 맞게 설계된 새로운 엣지 게이트웨이와 장기 로그 보관 기능은 단순한 신기능 이 아닙니다. 이 기능들은 시스템 복잡성과 증가하는 비용 및 지연되는 조사와 같은 일상적인 어려움을 해결하는 실제적인 솔루션입니다.
이를 통해 팀은 툴 관리가 아닌 데이터 보호에 집중할 수 있습니다. 또한 현업 실무자와 그 성과를 책임지는 리더 모두를 지원합니다.