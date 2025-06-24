IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud 출시

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud(BYOC)는 클라우드 데이터 및 분석 솔루션의 혁신적인 도약입니다.

이 혁신적인 서비스는 정식 출시되었으며, 기업이 자체 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 내에 직접 Netezza를 배포해 데이터 보안을 강화하고 인프라를 보다 유연하게 관리할 수 있도록 지원합니다. BYOC 배포 모델은 산업이나 글로벌 지역에 관계없이 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 있습니다. 클라우드 환경을 유연하게 선택할 수 있습니다. Netezza의 강력한 기능을 활용하고 자체 클라우드 환경 내에 배포함으로써 기업은 클라우드 데이터 및 분석 전략을 혁신할 수 있습니다.

이 솔루션은 특히 Netezza의 강력한 기능을 활용하면서 인프라에 대한 제어를 유지하고자 하는 조직에 유용합니다. 기존 SaaS 제품과 함께 BYOC 배포 모델은 고객에게 선택 옵션을 제공합니다. 데이터 주권, 규정 준수, 또는 자체 클라우드 환경 관리에 대한 선호 여부와 관계없이, BYOC는 강력한 솔루션을 제공합니다.

이 오퍼링은 고객의 기존 클라우드 환경과 완벽하게 조화를 이룹니다. 원활한 전환과 진행 중인 운영의 중단을 최소화하는 강력한 통합 프레임워크를 제공합니다.