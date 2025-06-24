IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud 출시

2025년 6월 24일

작성자

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud(BYOC)는 클라우드 데이터 및 분석 솔루션의 혁신적인 도약입니다.

이 혁신적인 서비스는 정식 출시되었으며, 기업이 자체 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 내에 직접 Netezza를 배포해 데이터 보안을 강화하고 인프라를 보다 유연하게 관리할 수 있도록 지원합니다. BYOC 배포 모델은 산업이나 글로벌 지역에 관계없이 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되어 있습니다. 클라우드 환경을 유연하게 선택할 수 있습니다. Netezza의 강력한 기능을 활용하고 자체 클라우드 환경 내에 배포함으로써 기업은 클라우드 데이터 및 분석 전략을 혁신할 수 있습니다.

이 솔루션은 특히 Netezza의 강력한 기능을 활용하면서 인프라에 대한 제어를 유지하고자 하는 조직에 유용합니다. 기존 SaaS 제품과 함께 BYOC 배포 모델은 고객에게 선택 옵션을 제공합니다. 데이터 주권, 규정 준수, 또는 자체 클라우드 환경 관리에 대한 선호 여부와 관계없이, BYOC는 강력한 솔루션을 제공합니다.

이 오퍼링은 고객의 기존 클라우드 환경과 완벽하게 조화를 이룹니다. 원활한 전환과 진행 중인 운영의 중단을 최소화하는 강력한 통합 프레임워크를 제공합니다.

주요 특징 및 기능

Netezza SaaS용 BYOC 제품은 다음과 같은 몇 가지 흥미로운 기능을 제공합니다.

  • 향상된 규정 준수: 이 솔루션은 엔터프라이즈 규정 준수를 한층 강화합니다. 자체 환경에 배포함으로써 기업은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하면서 향상된 규정 준수를 달성할 수 있습니다. 이를 통해 고유한 규정 준수 요구 사항을 완벽하게 처리할 수 있습니다.
  • 보안, 모니터링, 감사: BYOC는 고객에게 환경에 대한 비교할 수 없는 가시성과 제어 기능을 제공합니다. 네트워크 수준 제어를 포함하여 전체 환경에 대한 세분화된 모니터링 및 감사를 통해 성능 및 보안 지표를 정밀하게 추적하고 분석할 수 있습니다. 이러한 세부 수준은 강력한 보안 태세를 유지하고 규정 준수를 보장하는 데 중요합니다.
  • 데이터 소스에 대한 원활한 연결: BYOC 제품을 사용하면 복잡한 네트워킹 설정이나 번거로운 구성이 필요하지 않습니다. 기업은 자체 VPC 또는 클라우드 계정 내의 리소스에 원활하게 연결하여 데이터 소스에 대한 무제한 액세스를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 설정 시간과 번거로움이 줄어들 뿐만 아니라 조직은 자체 맞춤형 경계를 설정하고 세분화된 수준에서 액세스 권한을 정의하여, 네트워크가 완전히 격리되고 안전하도록 보장할 수 있습니다.
  • 비용 및 인프라 효율성: IBM Netezza as a Service BYOC는 비용을 최적화하도록 설계되었습니다. 기업은 소프트웨어 서비스 구독 비용만 지불하고, 컴퓨팅 및 인프라 비용은 클라우드 공급업체가 부담합니다. 이 모델을 통해 조직은 클라우드 공급업체에서 기존에 받은 할인이나 크레딧을 적용하여 잠재적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

클라우드 데이터 및 분석 전략을 혁신하세요

데이터 및 분석 영역에서는 정보에 입각한 결정을 신속하게 내리는 능력이 무엇보다 중요합니다. IBM Netezza as a Service BYOC는 고성능 분석 기능을 제공하여 이러한 요구를 지원합니다. 이 혁신적인 솔루션을 수용함으로써 기업은 데이터 보안을 강화하고, 규정 준수를 개선하며, 비용을 최적화하고, 인프라에 대한 제어를 유지할 수 있습니다. 안전하고 유연한 클라우드 환경 내에서 고급 분석 기능을 활용하는 데 도움이 됩니다.

기업이 계속해서 방대한 양의 데이터를 생성하고 이에 의존함에 따라 IBM Netezza as a Service BYOC는 데이터 관리 및 분석의 복잡성을 헤쳐나갈 수 있도록 지원하는 데 있어 중추적인 역할을 하게 될 것입니다.

지금 바로 다음 단계로 나아가 클라우드 데이터 및 분석 전략을 혁신하세요!

