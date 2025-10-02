30년 이상의 Java: IBM이 Java의 미래를 보호하는 방법

IBM이 엔터프라이즈용 Java를 미래로 이끌 4가지 새로운 솔루션으로 구성된 흥미로운 라인업을 출시합니다.
Java의 수명과 영향력에 필적하는 프로그래밍 언어는 거의 없습니다. 출시 이후 거의 30년이 지난 지금, Java는 엔터프라이즈 백엔드 언어 1위를 지키고 있으며 전 세계 개발자 사용량에서 꾸준히 2위 또는 3위를 차지하고 있습니다(TIOBE Index / RedMonk Rankings).
금융 시스템 및 정부 애플리케이션 지원부터 최신 AI 워크로드 지원에 이르기까지 Java의 적응성과 견고성은 엔터프라이즈 IT의 초석으로서의 역할을 공고히 했습니다.
Java는 다음과 같은 이유로 계속해서 발전하고 있습니다.
미션 크리티컬 워크로드를 실행하는 기업의 경우 이러한 강점은 더 낮은 위험, 예측 가능한 성능 및 장기적인 가치를 의미합니다.
Java의 강점에도 불구하고 Java 환경은 진화하고 있습니다.
기업은 미션 크리티컬 애플리케이션에 대한 투자를 보존하는 동시에 최신 클라우드 네이티브 아키텍처의 민첩성을 활용할 수 있는 경로가 필요합니다.
IBM은 미션 크리티컬 시스템을 장기적으로 보호하고 현대화를 가속화하며 하이브리드 클라우드 및 AI 기반 워크로드 전반에 걸쳐 과감하고 새로운 혁신을 실현함으로써 엔터프라이즈 Java의 가능성을 재정의하고 있습니다.
IBM은 수십 년간의 리더십을 바탕으로 현재 투자를 보호 및 최적화하고, 원하는 속도에 맞춰 현대화 및 확장하며, 최첨단 런타임 및 개발 도구를 통해 새로운 애플리케이션과 마이크로서비스를 구현할 수 있도록 지원함으로써 엔터프라이즈 시대에 맞게 Java를 발전시키고 있습니다.
이는 상황을 유지하는 데 그치는 것이 아니라, 앞으로 나아갈 길을 밝히는 것입니다. 엔터프라이즈 Java 자산의 미래는 밝기만 한 것이 아니라, 무한하다고 할 수 있습니다. 이를 위해 IBM은 엔터프라이즈용 Java를 미래로 이끌 새로운 솔루션의 흥미로운 라인업을 출시하고 있습니다.
IBM은 고객이 필요한 기간 동안 기존 Java 8 애플리케이션을 안전하게 보호하고 규정을 준수하도록 최선을 다하고 있습니다.
Java 8에서 최신 LTS 버전(Java 11, 17 또는 21) 및 최신 런타임 환경으로 마이그레이션하는 것은 리소스 집약적인 작업일 수 있습니다. IBM은 다음과 같은 기술을 제공하여 프로세스를 자동화하고 간소화했습니다.
엔터프라이즈 애플리케이션이 어디에 있든 JSphere Suite를 통해 빠르게 현대화할 수 있습니다. 이러한 혁신의 중심에는 마이그레이션을 정밀하게 평가, 계획 및 실행하기 위한 명령 센터인 AMA(Application Modernization Accelerator)가 있습니다.
AMA는 전체 애플리케이션 자산에 대한 명확한 데이터 기반 보기를 제공하여 목표 런타임 환경에 도달하기 위한 노력, 비용 및 복잡성을 파악할 수 있습니다. 그런 다음 계획을 넘어 IDE에 직접 통합하여 마이그레이션을 자동화하고, 개발을 가속화하며, 생각했던 것보다 더 빠르게 새 환경에서 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 그 결과는 어떨까요? 다운타임을 최소화하고 민첩성을 극대화하며 중단 없이 최신 Java 런타임으로 바로 이동할 수 있습니다.
IBM은 워크로드가 실행되는 모든 곳에서 Java를 제공합니다. 온프레미스, 클라우드 또는 VM 또는 컨테이너에서 현재의 요구 사항과 미래의 성장을 위해 구축된 대상 런타임을 사용하면 경로가 명확해지고 다음과 같은 기술을 통해 지원할 수 있습니다.
JSphere Suite for Java의 일부로 제공되는 이러한 도구는 온프레미스, 퍼블릭 클라우드 또는 엣지에서 일관된 클라우드 네이티브 Java 환경을 지원하고 애플리케이션 전략의 미래를 대비할 수 있도록 지원합니다.
Java의 다음 개척지는 자율적인 AI 기반 시스템입니다.
Quarkus는 확장 가능하고 안전하며 엔터프라이즈 고객의 요구에 최적화된 에이전틱 AI 애플리케이션을 구축하는 팀을 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
엔터프라이즈 Java 여정이 이제 가장 흥미로운 챕터로 접어들고 있으며, IBM은 여러분을 통해 이끌 준비가 되어 있습니다. IBM은 기업 혁신 분야에서 타의 추종을 불허하는 경험과 입증된 실적을 바탕으로 오늘날 필요한 안정성과 미래에 필요한 기능을 제공합니다.
현재 Java 자산의 보안 및 최적화부터 전례 없는 규모의 현대화 자동화, 클라우드 네이티브 성능 및 AI 기반 에이전트 애플리케이션 활용에 이르기까지, IBM의 JSphere Suite는 자신감을 가지고 빠르게 움직일 수 있는 도구를 제공합니다. 이는 업그레이드를 넘어, Java가 비즈니스를 위해 할 수 있는 일의 재창조입니다.
IT 리더들의 선택은 분명합니다. 기회를 포착하고 IBM 혁신을 활용하여 앞으로 30년 동안 가장 강력한 Java를 만들어 보세요. 엔터프라이즈 Java의 미래가 여기에 있습니다. IBM과 함께라면 미션 크리티컬 투자를 보호하고, 빠르게 현대화하며, 클라우드 네이티브 및 AI 혁신의 다음 물결을 주도할 수 있습니다. Java의 향후 30년을 함께 만들어 갑시다.
App Dev Roadmap 세션: 2966(10월 7일 화요일 오전 10시 30분)
Java의 미래 보안에 집중하는 IBM의 노력에 대해 자세히 알아보기