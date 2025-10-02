30년 이상의 Java: IBM이 Java의 미래를 보호하는 방법

IBM은 미션 크리티컬 시스템을 장기적으로 보호하고 현대화를 가속화하며 하이브리드 클라우드 및 AI 기반 워크로드 전반에 걸쳐 과감하고 새로운 혁신을 실현함으로써 엔터프라이즈 Java의 가능성을 재정의하고 있습니다.

IBM은 수십 년간의 리더십을 바탕으로 현재 투자를 보호 및 최적화하고, 원하는 속도에 맞춰 현대화 및 확장하며, 최첨단 런타임 및 개발 도구를 통해 새로운 애플리케이션과 마이크로서비스를 구현할 수 있도록 지원함으로써 엔터프라이즈 시대에 맞게 Java를 발전시키고 있습니다.

이는 상황을 유지하는 데 그치는 것이 아니라, 앞으로 나아갈 길을 밝히는 것입니다. 엔터프라이즈 Java 자산의 미래는 밝기만 한 것이 아니라, 무한하다고 할 수 있습니다. 이를 위해 IBM은 엔터프라이즈용 Java를 미래로 이끌 새로운 솔루션의 흥미로운 라인업을 출시하고 있습니다.