2025년 6월 11일
watsonx.data Intelligence의 핵심은 AI 기반 액셀러레이터 세트를 통해 실용적이고 효과적인 엔터프라이즈 워크플로를 제공한다는 운영 원칙입니다. 이 이니셔티브는 데이터 거버넌스, 리니지, 품질, 데이터 제품에 대한 IBM의 전문 지식을 통합하여 차세대 정보 아키텍처를 위한 발판을 마련합니다. watsonx.data Intelligence는 정형 및 비정형 데이터의 큐레이션, 관리 및 제공을 간소화하여 조직의 진화하는 요구 사항을 해결합니다.
watsonx.data Intelligence는 단순히 AI 기능을 추가하는 것을 넘어, 고객의 요구에 부합하는 기능의 우선순위를 정하는 데 중점을 둡니다. 이렇게 간소화된 접근 방식은 SME의 참여를 줄이고 성능을 향상시켜 조직의 지속적인 관리를 쉽게 만들고 더 전략적인 활동을 위한 리소스를 확보할 수 있도록 합니다.
watsonx.data Intelligence는 생성형 AI 기반의 용어집 생성, 메타데이터 보강, 지능형 검색, 데이터 인텔리전스 어시스턴트를 통해 데이터 거버넌스를 재정의합니다. 이러한 새 기능은 생산성을 높이고, 업계 규정 준수를 간소화하며, 비즈니스에 의미 있는 데이터를 제공하도록 설계되었습니다.
AI 지원 데이터에 대한 수요는 그 어느 때보다 높습니다. IDC에 따르면, 조직의 83%가 생성형 AI에 대응하여 데이터 전략을 개편했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 단편화된 데이터 스택과 엄격한 업계 규제는 계속해서 데이터 리더를 괴롭히고 있습니다. watsonx.data Intelligence는 이러한 과제에 대한 종합적인 솔루션을 제공하여 조직이 거버넌스, 품질, 리니지, 데이터 공유 프로세스를 효율적으로 관리하여 지속 가능한 성장과 혁신을 주도할 수 있도록 지원합니다.
watsonx.data Intelligence는 단순한 도구 모음이 아니라 watsonx.data와의 통합을 통해 하이브리드 아키텍처, 데이터 유형, 데이터 스택 전반의 엔드투엔드 데이터 인텔리전스를 위해 설계되었습니다. 통합 사용자 경험을 갖춘 IBM의 공유 플랫폼 서비스를 기반으로 구축되어 데이터 실무자에게 전례 없는 생산성을 제공합니다.
데이터 관리는 전통적으로 광범위한 수동 프로세스와 조정을 포함하는 까다로운 작업이었습니다. watsonx.data Intelligence는 생성형 AI 기반 용어집 생성, 메타데이터 보강, 지능형 검색, 데이터 인텔리전스 어시스턴트를 통해 데이터 관리를 혁신합니다. 이러한 기능은 데이터 인텔리전스가 실제 워크플로를 혁신하여 생산성을 높이고, 업계 규정 준수를 간소화하며, 조직이 생성형 AI를 활용할 수 있게 지원하도록 설계되었습니다. watsonx.data Intelligence는 기업이 LLM, 생성형 AI, AI의 최신 기술을 활용하여 혁신을 주도하고 가치 실현 시간을 단축하며 경쟁 우위를 확보하는 동시에 점점 더 복잡해지는 현대 데이터 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 지원합니다.
자세한 정보, 데모 또는 컨설팅 미팅 일정 예약을 통해 watsonx.data Intelligence가 제공하는 변화를 직접 경험해 보세요.