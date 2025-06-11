watsonx.data Intelligence의 핵심은 AI 기반 액셀러레이터 세트를 통해 실용적이고 효과적인 엔터프라이즈 워크플로를 제공한다는 운영 원칙입니다. 이 이니셔티브는 데이터 거버넌스, 리니지, 품질, 데이터 제품에 대한 IBM의 전문 지식을 통합하여 차세대 정보 아키텍처를 위한 발판을 마련합니다. watsonx.data Intelligence는 정형 및 비정형 데이터의 큐레이션, 관리 및 제공을 간소화하여 조직의 진화하는 요구 사항을 해결합니다.

watsonx.data Intelligence는 단순히 AI 기능을 추가하는 것을 넘어, 고객의 요구에 부합하는 기능의 우선순위를 정하는 데 중점을 둡니다. 이렇게 간소화된 접근 방식은 SME의 참여를 줄이고 성능을 향상시켜 조직의 지속적인 관리를 쉽게 만들고 더 전략적인 활동을 위한 리소스를 확보할 수 있도록 합니다.