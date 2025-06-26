IBM Turbonomic의 Top Actions 소개: 더 스마트한 클라우드 최적화의 시작

2025년 6월 26일
최적화 여정을 간소화하고 가속화하도록 설계된 IBM Turbonomic의 새로운 기능인 Top Actions가 출시되었습니다.
Top Actions는 사용자가 클라우드 환경 전반에 걸쳐 가장 영향력 있고 중단 없는 조치를 신속하게 식별하고 우선 순위를 지정하는 데 도움이 되는 스마트하고 직관적인 기능입니다. Top Actions는 스마트 조치 순위와 사전 정의된 카테고리를 활용하여 가장 가치 있는 권장 사항(명확하게 그룹화되고 순위가 매겨진 항목)을 표시하므로 사용자가 더 빠르고 자신 있게 결정을 내릴 수 있습니다.
CloudOps 팀은 많은 권장 사항에 매몰되는 일 없이 성능을 최적화하고 비용을 절감해야 한다는 압박을 지속적으로 받고 있습니다. Turbonomic 사용자들은 플랫폼은 강력한 최적화 인사이트를 도출할 수 있지만, 어마어마한 양의 작업이 버거울 수 있다고 말했습니다. 우선 순위를 정하는 명확한 방법이 없으면 중요한 성능 개선이나 비용 절감 기회를 놓칠 수 있습니다.
Top Actions는 다음 방법으로 이러한 문제를 직접적으로 해결합니다.
즉, 권장 사항을 필터링하는 데 소요되는 시간이 줄어들고 가치를 실현하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
초기 테스트에서 Top Actions를 사용한 고객은 최적화 조치의 실행 시간이 더 빨라졌다고 보고했으며, 많은 고객이 더 자신있게 의사 결정을 내릴 수 있었다고 언급했습니다. 가장 관련성이 높은 조치를 먼저 표시함으로써 팀은 단호하게 행동하고 대규모 클라우드 환경에 수반되는 분석 마비를 피할 수 있습니다. 이러한 효율성은 ROI를 가속화할 뿐만 아니라 팀이 동적 클라우드 운영에서 민첩성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
Top Actions는 Turbonomic 조치를 실행하고 측정 가능한 결과를 도출하는 CloudOps 전문가를 위해 특별히 만들어졌습니다. 목표가 클라우드 지출 절감이든 서비스 중단 방지든, Top Actions는 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
한 CloudOps 리드는 이렇게 말했습니다. "Top Actions를 사용하기 전에는 어떤 권장 사항부터 실천해야 할지 파악하는 데 너무 많은 시간을 소모했습니다. 이제 성능이든 비용 절감이든 가장 영향력 있는 조치가 명확한 우선 순위로 실행하기 쉽게 바로 제시됩니다."
이제 Turbonomic의 클라우드 홈페이지에서 Top Actions를 사용할 수 있습니다. 로그인하기만 하면 새 위젯이 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. Turbonomic 문서에서 시작하는 방법을 자세히 알아보세요.
초기 릴리스에서는 클라우드 조치에 중점을 두었지만, 이미 다른 환경으로도 지원을 확장하기 위해 노력 중입니다.