IBM Turbonomic의 Top Actions 소개: 더 스마트한 클라우드 최적화의 시작

CloudOps 팀은 많은 권장 사항에 매몰되는 일 없이 성능을 최적화하고 비용을 절감해야 한다는 압박을 지속적으로 받고 있습니다. Turbonomic 사용자들은 플랫폼은 강력한 최적화 인사이트를 도출할 수 있지만, 어마어마한 양의 작업이 버거울 수 있다고 말했습니다. 우선 순위를 정하는 명확한 방법이 없으면 중요한 성능 개선이나 비용 절감 기회를 놓칠 수 있습니다.

Top Actions는 다음 방법으로 이러한 문제를 직접적으로 해결합니다.

최소한의 위험으로 즉시 실행할 수 있는 "간단한" 조치 강조 표시

성능 및 비용 절감과 같은 목표에 따라 조치 분류

카테고리당 상위 5개 조치에 대한 간소화된 요약 표시와 더 많은 조치를 살펴볼 수 있는 옵션

즉, 권장 사항을 필터링하는 데 소요되는 시간이 줄어들고 가치를 실현하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

초기 테스트에서 Top Actions를 사용한 고객은 최적화 조치의 실행 시간이 더 빨라졌다고 보고했으며, 많은 고객이 더 자신있게 의사 결정을 내릴 수 있었다고 언급했습니다. 가장 관련성이 높은 조치를 먼저 표시함으로써 팀은 단호하게 행동하고 대규모 클라우드 환경에 수반되는 분석 마비를 피할 수 있습니다. 이러한 효율성은 ROI를 가속화할 뿐만 아니라 팀이 동적 클라우드 운영에서 민첩성을 유지하는 데 도움이 됩니다.