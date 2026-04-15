IBM Expert Labs의 Sterling OMS Agentic AI Activation Package 소개

Sterling OMS 안에서 AI 에이전트를 활성화하면 기업 전반을 광범위하게 자동화하는 기반이 마련됩니다.
IBM Expert Labs가 즉시 사용 가능한 AI 에이전트를 Sterling OMS에 직접 제공하는 신속한 배포 서비스 Sterling Order Management System(OMS) Agentic AI Activation Package를 소개합니다. 이 에이전트들은 문의에 응답하고, 일반적인 주문 작업을 수행하고, 일상적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 조직이 수동 작업을 줄이고, 약속의 정확도를 높이고, 고객 경험을 개선하도록 지원합니다.
오늘날 소매 및 B2B 조직은 점점 복잡해지는 옴니채널 환경, 높아지는 고객 기대치, 효율적인 운영에 대한 더 높은 압박에 직면해 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 단순히 인사이트를 제공하는 데 그치지 않고 행동으로 옮기는 시스템을 갖춰야 합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 조직들은 자율 소프트웨어 에이전트가 인간의 의사 결정, 실행 및 지속적인 최적화를 지원하는 에이전틱 AI 운영 모델을 채택하고 있습니다. 경영진은 이러한 AI 에이전트가 가까운 시일 내에 트랜잭션 워크플로를 수행하고 운영 속도를 향상시킬 것으로 예상합니다. Sterling OMS는 이 활성화 패키지를 통해 이제 이러한 변화를 최대한 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
OMS Agentic AI Toolkit은 Sterling OMS와 통합된 사전 구축된 에이전트 세트, 그리고 Sterling Intelligent Promising과 같은 지원 서비스를 제공합니다. 이러한 에이전트들은 다음 작업을 수행합니다.
조직은 수동 오버헤드를 빠르게 줄이는 동시에 고객 응대 성능과 이행 신뢰성을 개선할 수 있습니다.
그 성과를 일부 살펴봅시다.
활성화 패키지를 사용하면 클라이언트의 OMS 및 SIP 에코시스템 안에서 구성 및 연결된 AI 에이전트를 배포할 수 있습니다. IBM Expert Labs는 에이전트가 올바르게 통합되고 운영 요건에 맞게 조정되도록 하여 안정적인 실행과 더 빠른 ROI를 지원합니다.
Sterling OMS 안에서 AI 에이전트를 활성화하면 기업 전반을 광범위하게 자동화하는 기반이 마련됩니다. Agentic AI Toolkit과 watsonx Orchestrate를 통해 OMS는 고객 서비스, 공급망 조정, 운영 효율성을 향상시키는 다중 시스템 워크플로에 적극 참여합니다.
이러한 서비스는 모범 사례를 기반으로 더 빠르고 예측 가능한 결과를 제공하며, 심층적인 Sterling OMS 및 AI 전문 지식과 미래 성장을 위한 확장가능한 기반을 결합합니다. 시간이 지나면서 조직은 에이전틱 AI를 확장하는 데 필요한 지식과 자신감을 구축하는 동시에 즉각적인 가치를 얻을 수 있습니다.