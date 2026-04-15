IBM Expert Labs의 Sterling OMS Agentic AI Activation Package 소개

오늘날 소매 및 B2B 조직은 점점 복잡해지는 옴니채널 환경, 높아지는 고객 기대치, 효율적인 운영에 대한 더 높은 압박에 직면해 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 단순히 인사이트를 제공하는 데 그치지 않고 행동으로 옮기는 시스템을 갖춰야 합니다.



IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 조직들은 자율 소프트웨어 에이전트가 인간의 의사 결정, 실행 및 지속적인 최적화를 지원하는 에이전틱 AI 운영 모델을 채택하고 있습니다. 경영진은 이러한 AI 에이전트가 가까운 시일 내에 트랜잭션 워크플로를 수행하고 운영 속도를 향상시킬 것으로 예상합니다. Sterling OMS는 이 활성화 패키지를 통해 이제 이러한 변화를 최대한 활용할 수 있는 위치에 있습니다.

