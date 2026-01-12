Rapid AI Security Assessment 소개: IBM과 Palo Alto Networks로 AI 혁신 보호

AI의 급속한 도입에는 새로운 위험이 따릅니다. 잘못 구성된 IAM 역할, 섀도 AI 배포, 파편화된 보안 도구로 인해 조직이 보안 침해, 규정 준수 격차, 운영 중단에 노출될 수 있습니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 AI 관련 침해를 보고한 조직의 97%가 적절한 액세스 제어를 갖추지 못했으며, 섀도 AI 배포로 인해 침해 비용이 67만 달러 증가할 수 있습니다.

이 2주간의 평가는 기업이 이러한 문제를 해결할 수 있도록 클라우드 환경 전반에서 AI 보안 위험을 발견, 평가 및 우선순위를 지정하는 구조화된 접근 방식을 제공합니다. IBM의 검증된 방법론과 업계에서 가장 포괄적인 AI 보안 플랫폼인 Prisma Airs를 활용하여 평가를 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.