Rapid AI Security Assessment 소개: IBM과 Palo Alto Networks로 AI 혁신 보호

이 2주간의 평가는 클라우드 환경 전반에서 AI 보안 위험을 발견하고 평가하고 우선순위를 지정하기 위한 구조화된 접근 방식을 제공합니다.
IBM Consulting 사이버 보안 서비스는 Palo Alto Networks Prisma AIRS와 협력하여 AI 보안 위험을 단 2주 만에 발견할 수 있도록 설계된 전문가 주도의 집중 서비스인 Rapid AI Security Assessment를 소개합니다.
AI의 급속한 도입에는 새로운 위험이 따릅니다. 잘못 구성된 IAM 역할, 섀도 AI 배포, 파편화된 보안 도구로 인해 조직이 보안 침해, 규정 준수 격차, 운영 중단에 노출될 수 있습니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 AI 관련 침해를 보고한 조직의 97%가 적절한 액세스 제어를 갖추지 못했으며, 섀도 AI 배포로 인해 침해 비용이 67만 달러 증가할 수 있습니다.
이 2주간의 평가는 기업이 이러한 문제를 해결할 수 있도록 클라우드 환경 전반에서 AI 보안 위험을 발견, 평가 및 우선순위를 지정하는 구조화된 접근 방식을 제공합니다. IBM의 검증된 방법론과 업계에서 가장 포괄적인 AI 보안 플랫폼인 Prisma Airs를 활용하여 평가를 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
평가를 완료하면 다음을 받습니다.
Rapid AI Security Assessment는 조직에 다음과 같은 이점을 제공합니다.
공동 Rapid AI Security Assessment는 IBM의 제공 방법론을 Prisma AIRS와 결합하여 온보딩, 액세스 및 보고를 간소화하여 고객이 여러 도구 또는 팀을 통합하지 않고도 더 빠르고 명확한 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다.
IBM의 전 세계 배송 네트워크에는 Palo Alto Networks 인증을 보유한 전문가들이 근무하고 있습니다. 이를 통해 모든 지역에 일관된 품질과 전문 지식을 제공하는 동시에 현지 규정 및 기업 관행에 맞게 권장 사항을 조정합니다.
Palo Alto Networks의 고급 AI 보안 기능은 IBM의 운영 범위 및 물류와 결합되어 고객이 멀티 클라우드 환경에서 더 강력한 보호 범위, 더 높은 솔루션 가용성 및 신뢰할 수 있는 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 Palo Alto Networks는 2주간의 Rapid AI Security Assessment를 수행하여 AI 배포를 보호하고 책임감 있는 혁신을 위한 강력한 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다.